Kreisliga-B-Torjäger wechselt in die Bezirksliga Von der Kreisliga B in die Bezirksliga: Gentrit Konxheli wechselt von Blau-Weiss Meer II zum SC Union Nettetal II. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Gentrit Konxheli (r.) wechselt in die Bezirksliga – Foto: Marco Cretti

Von Blau-Weiss Meers Zweitvertretung zieht es Gentrit Konxheli im Sommer zum SC Union Nettetal II. Damit schafft der Torjäger tatsächlich den Sprung aus der Kreisliga B in die Bezirksliga – vorausgesetzt, die Nettetaler die Klasse halten.

„Ich denke, dass ich die Qualität habe mitzuhalten“ Nach vielen Jahren des Kreisliga-Fußballs hat Gentrit Konxheli den Schritt in die drei Klassen höhere Bezirksliga geschafft – damit ist er einer der wenigen, die diesen ungewöhnlichen Schritt geht. Doch vor allem in der laufenden Spielzeit konnte er sich bei höherklassigen Vereinen empfehlen: Bei Meers zweiter Mannschaft stehen nach fünf Einsätzen fünf Tore sowie drei Assists zu Buche. In der Kreisliga B bei der ersten Mannschaft sind es vier Treffer und acht Vorlagen in elf Partien. >>> Das ist Gentrit Konxheli Das sagt der 24-Jährige selbst zu seiner neuen Herausforderung: „Ich denke, für mich ist es genau das Richtige, dass ich den Schritt in die Bezirksliga mache. Ich denke, dass ich die Qualität habe mitzuhalten und mich auch selber in einer höheren Liga sehe“, ist er sich sicher.

Damit er aber überhaupt unter Beweis stellen kann, dass er die Bezirksligareife innehat, müsste der SC auch die Klasse halten. Aktuell stehen sie mit noch drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf einem rettenden Rang. Ein einfaches Programm haben die Nettetaler in den verbleibenden fünf Spielen nicht vor der Brust, und mit Türkiyemspor Mönchengladbach wartet am letzten Spieltag ein eventuell alles entscheidendes Duell um den Klassenerhalt. Der Abschied vom Westender Club fiel Konxheli alles andere als leicht: „Für mich war es keine einfache Entscheidung Blau-Weiss Meer zu verlassen, da ich dort mit meinen ganzen Freunde gespielt habe, aber für mich war auch klar, dass ich ab nächster Saison einen neuen Weg einschlagen möchte und eine neue Herausforderung brauche“, erzählt er unserer Redaktion.