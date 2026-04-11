Kreisliga B: SSV Brensbach II ist plötzlich Aufstiegskandidat

BRENSBACH. Die SSV Brensbach II ist in der Kreisliga B die Überraschungsmannschaft: Wochenlang führten die Gersprenztaler die Tabelle an. Aktuell stehen die Schützlinge von Spielertrainer Markus Lackner auf dem zweiten Tabellenplatz, genau einen Zähler hinter der GSV Breitenbrunn. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen A-Liga-Absteiger TV Hetzbach (13 Uhr).
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Brensbach mit Bestwert: 96 Tore in 26 Spielen
Noch trennen die Brensbacher acht Spiele von einem möglichen Aufstieg in die A-Liga. Das Selbstvertrauen ist enorm gewachsen. 96 Tore in 26 Spielen sind Bestwert. Zuletzt musste sich die SSV durch zwei schwere Auswärtspartien kämpfen: Beim SV Beerfelden gewann man 4:1: „Dieses Auswärtsspiel war enorm schwierig für uns, weil wir unsere spielerischen Qualitäten nicht so zum Tragen bringen konnten. Aber unsere Stärke ist auch, dass wir bis zum Schlusspfiff Vollgas geben und das war gegen die starke Mentalität der Beerfelder ausschlaggebend“, erklärt der Brensbacher B-Liga-Coach.
Bei der SG Bad König/Zell II, die auch zu den ambitionierten Teams in dieser Klasse gehört, waren die Spielverhältnisse auf dem kleinen Platz schwierig. „Erneut vergaben wir zu viele Chancen. Torgelegenheiten, die eigentlich zum Sieg hätten reichen müssen“, lautet Lackners Fazit. Der Spielertrainer lobt den Zusammenhalt seiner Schützlinge: „Die Jungs haben einfach viel Freude am Zusammenspielen und kommen zahlreich ins Training, wodurch wir auch in der Lage sind, etwas Tragfähiges zu erarbeiten.“
Heimsieg im Blick: Brensbach will Chancen besser nutzen
Brensbachs Reserve ruft beständig gute Leistungen ab. „Wir müssen nur noch konsequenter unsere Torgelegenheiten nutzen“. Als Vorteil sieht Lackner, dass seine Mannschaft von den restlichen acht Spielen fünfmal zu Hause spielt. „Hetzbach ist eine Mannschaft, die ebenfalls auf dem Platz zusammenhält. Das Hinrundenspiel verloren wir auch deswegen, weil sie mit Janis Seibt einen überragenden Torhüter zwischen den Pfosten haben, der ein großer Rückhalt ist und wir vielleicht auch nicht unseren besten Tag hatten, gerade in der Torchancenverwertung“, sagt Lackner, der aber am Sonntag gegen den Turnverein einen Heimsieg anpeilt.