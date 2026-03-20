Kreisliga B: Showdown um die Tabellenspitze in Hilden

Zwischen dem MSV Hilden und dem SSV Erkrath könnte sich der Aufstieg entscheiden.

In der Kreisliga B, Gruppe 2, spitzt sich das Aufstiegsrennen am kommenden Wochenende zu, wenn am Sonntag zwei absolute Schwergewichte der Liga im direkten Duell aufeinandertreffen. Auf dem Kunstrasenplatz an der Schützenstraße in Hilden empfängt der MSV Hilden den SSV Erkrath zu einer Partie, die für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisend sein dürfte. Beide Mannschaften dominieren das Tableau seit Monaten und weisen eine nahezu identische, beeindruckende Bilanz auf: 18 Siege stehen jeweils nur einer einzigen Saisonniederlage gegenüber.

Der SSV Erkrath reist dabei mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Trainer David Grützner unterstrich ihre Ambitionen erst am vergangenen Sonntag durch einen deutlichen 4:0-Erfolg im Derby gegen den SC Unterbach II. Doch trotz der aktuellen Tabellenführung und der Euphorie des Derbysieges ist man sich in Erkrath der Schwere der anstehenden Aufgabe bewusst. Ausgerechnet der MSV Hilden war es nämlich, der den Rot-Weißen im Hinspiel die bisher einzige Niederlage beibrachte. Das knappe 1:2 aus der ersten Begegnung schmerzt sportlich noch immer und sorgt für zusätzliche Brisanz, da die Gäste nun auf Wiedergutmachung drängen.

Die Tabellensituation gestaltet sich derweil äußerst komplex und lässt kaum Spielraum für Fehler. Zwar führt der SSV das Klassement derzeit mit zwei Punkten Vorsprung an, doch der Schein trügt: Da der MSV Hilden aus seinen Nachholspielen noch sicher eingeplante Punkte erwartet, läge er rein rechnerisch sogar knapp vor den Erkrathern. Ein Sieg im direkten Aufeinandertreffen würde somit für beide Teams einen gewaltigen Schritt in Richtung Kreisliga A bedeuten.

Zusätzlichen Druck übt die Konkurrenz aus der Nachbarschaft aus: Auch der FC Türkspor Hilden lauert mit nur drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze weiterhin auf seine Chance, in den Zweikampf einzugreifen. Für neutrale Beobachter verspricht die Begegnung am Sonntag daher Hochspannung, wenn der Anpfiff um 15.15 Uhr auf der Sportanlage an der Schützenstraße 26 ertönt.

Es ist das Duell, in dem sich entscheiden könnte, wer mit der besten Ausgangslage in die finale Phase der Saison geht!