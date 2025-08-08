Kreisliga B Remscheid-Solingen: Transfers der Saison 25/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Remscheid-Solingen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
1. Spvg. Solingen Wald 03 III
Trainer: Christian Proff
Zugänge: keine
Abgänge: Elias Kicki (BSC Union Solingen), Luca Reinicke (BSC Union Solingen), Jonas Brackmann (BSC Union Solingen), Angelo Capella (BSC Union Solingen)
BSC Union Solingen
Trainer: Benjamin Uhlenbrock
Zugänge: Elias Kicki (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Luca Reinicke (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Jonas Brackmann (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Davide Di Carlo (SV Solingen 08/10 III), Angelo Capella (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Maurice Nawrath (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Nouh Gassa (TuS Quettingen III), Gia Cong Nguyen (SV Solingen 08/10 III), Lusende Anthonio Basisa (SV Altenberg 1948), Giuseppe Caputo (SV Solingen 08/10 III)
Abgänge: Gioacchino Di Giorgi (BSC Union Solingen III), Sami Kaplan (Unbekannt), Marcel Schubbert (Karriereende ), Salvatore Renda (BSC Union Solingen III), Maximilian Steinebach (SG Benrath-Hassels), Marc-Niclas Siekmann (VfB 06 Langenfeld), Kadir Sarac (BSC Union Solingen III), Nicodemo Pulicano (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Giuseppe Fabio Visconte (BSC Union Solingen III), Justin Peitz (Unbekannt ), Nick vom Orde (Unbekannt ), Jonas Wenzel (VfB 06 Langenfeld II), Dennis Passafiume (GSV Langenfeld II)
BV Gräfrath II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Marburger (unbekannt), Mathias Merten (Unbekannt), Philipp Mähner (TG Burg), Harald Rübenstrunk (Unbekannt), Borgino Manata (Ziel unbekannt), Florian Marburger (Ziel unbekannt), Mathias Merten (Ziel unbekannt), Justin Phakhin Tillert (SV Solingen 08/10 II), Samir Schmidt (Post SV Solingen)
BV Remscheid II
Trainer: Said Lakraa
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DV Solingen III
Trainer: Tuncay Muhammet Altuntas
Zugänge: Gökhan Azgin (TG Burg), Christian Kania (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Benjamin Murage (Post SV Solingen)
Abgänge: keine
GSV Langenfeld III
Trainer: Hassan El-Zein, Luca Brückmann
Zugänge: Hassan El-Zein (GSV Langenfeld), Florian Kalusj (), Hassan El-Zein (), Khalid Al Hussein (GSV Langenfeld)
Abgänge: Jason Leonard Similien (Ziel Unbekannt), Kevin Nassen (), Martin Sosnik (), Wissam Arabi (Ziel Unbekannt), Wissam Arabi (), Barra Al Jendi (Ziel unbekannt), Cedric Engelen (pausiert), Mohamad Mamdouh (Ziel unbekannt ), Nico Poestges (Ziel unbekannt ), Patrick Müller (SSV Berghausen II), Wissam Arabi (SSV Lützenkirchen II), Tristan Deichmann (Pausiert), Nick Ebert (BSC Union Solingen II), Nico Poestges (SSV Lützenkirchen II), Barra Al Jendi (SSV Lützenkirchen II), Mohamad Mamdouh (SSV Lützenkirchen II)
Inter Monheim II
Trainer: Antimo Rizzelli
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Hirsch (Garather SV)
Post SV Solingen
Trainer: Patrick Wöllner
Zugänge: Lenny Paul Hahn (1. FC Sport-Ring Solingen), Aleksandar Zivanovic (SSV Erkrath III), Alexander Baltes (Post SV Solingen II), Bastian Hilger (Post SV Solingen II), Erdem Berat Durmus (Post SV Solingen II), Fabian Lis (Post SV Solingen II), Jordi Fernandez Campos (Post SV Solingen II), Lars Uwe Roggow (Post SV Solingen II), Marius Gebhardt (Post SV Solingen II), Michele Niro (Post SV Solingen II), Philip Heck (Post SV Solingen II), Robin Zaun (Post SV Solingen II), Tobias Hammesfahr (Post SV Solingen II), David Kohl (1. FC Sport-Ring Solingen), Marc Thomas Preis (1. FC Sport-Ring Solingen), Nick Laurenz Berker (1. FC Sport-Ring Solingen), Niklas Hans (1. FC Sport-Ring Solingen), Niklas Kohl (1. FC Sport-Ring Solingen), Eduard Gadjiev (BSC Union Solingen II), Samir Schmidt (BV Gräfrath II), Fabio Müller (GSV Langenfeld II), Max Krogel (1. FC Sport-Ring Solingen), Jakob Gomila (1. FC Sport-Ring Solingen)
Abgänge: Benjamin Murage (DV Solingen III), Benjamin Hakiri (BSC Union Solingen III), Patrick Witzorrek (BSC Union Solingen III)
SC 08 Radevormwald II
Trainer: Enzo Spadola
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Kalteis (TV Herbeck), Nicolai Burghoff (TSV Beyenburg II), Martin Königsmann (TSV Beyenburg II)
SC Germania Reusrath III
Trainer: Rouven Zimmermann, Jan Peter Kaufhold
Zugänge: Jan Peter Kaufhold (SC Germania Reusrath III), Periklis Moudouris (SSV Kaldauen II), Christian Panzner (TuS 1887 Roland Bürrig II), Sven Kommoß (TuS 1887 Roland Bürrig II)
Abgänge: Matteo Loppo (SC Germania Reusrath II), Jan Peter Kaufhold (Karriereende ), Baris Akyüz (TSV Solingen III), Cenk Aymann Aladi (SC Germania Reusrath II)
SSV Berghausen II
Trainer: Sebastian Timm
Zugänge: Patrick Müller (GSV Langenfeld III)
Abgänge: Marcel Müffler (VfB 06 Langenfeld II), Marvin Klingberg (SV Altenberg 1948 III)
SSVg 06 Haan
Trainer: Yassin El-Yaghmouri
Zugänge: Ilias Hajjam (SSVg 06 Haan II), Mahmud Al-Ashkar (SSVg 06 Haan II), Hakan Uyanik (SSVg 06 Haan II), Ercan Altikulac (SSVg 06 Haan II), Evren Nefes (SSVg 06 Haan II)
Abgänge: Mohamed Achkif (VfL Wuppertal 22), Mertcan Das (BV Gräfrath), Fabio Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Miles Adeoye (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Timon Karnstedt (SSV Erkrath II), Mohamed Galil (AC Italia Hilden)
SV Solingen 08/10 III
Trainer: Francesco Aquila
Zugänge: keine
Abgänge: Davide Di Carlo (BSC Union Solingen), Gia Cong Nguyen (BSC Union Solingen), Giuseppe Caputo (BSC Union Solingen), Flavio Caputo (BSC Union Solingen II), Samuele Ania (BSC Union Solingen II), Skerdi Hoxhalli (BSC Union Solingen II)
TG Burg
Trainer: Bartosz Wojtalik
Zugänge: Philipp Mähner (BV Gräfrath II)
Abgänge: Nick Schieferdecker (SC Germania Reusrath II), Gökhan Azgin (DV Solingen III), Daniel Carni (Karriereende ), Dennis Fax (Karriereende), Marcus Kündgen (Karriereende)
TS Struck III
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Solingen III
Trainer: Dominik Nötzel, Levin Stock
Zugänge: Baris Akyüz (SC Germania Reusrath III)
Abgänge: Benedikt Wendler (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)
VfL Witzhelden
Trainer: Oliver Heesen
Zugänge: Dustin Grün (TG Hilgen), Niklas Seydewitz (TG Hilgen), Jonah Maurice Gimbel (VfL Witzhelden II), Robin Bischoff (Rückkehrer), Luca Zöller (TG Hilgen), Lukas Dittrich (TG Hilgen II)
Abgänge: Marcus Banken (Jetzt wirklich Karriere Ende), Thomas Deutzmann (Pausiert), Leon Koslowski (Pausiert), Georg Felde (Pausiert ), Matti Jonas (Studium), Leon Filter (VfL Witzhelden II), Salvatore Lugas (VfL Witzhelden II), Philipp Strauß (Karriereende)
BV Bergisch Neukirchen II
Trainer: Florian Nicklas, Michael Nimpsch
Zugänge: Kemal Gezgin (vereinslos)
Abgänge: keine
BV Burscheid
Trainer: Jan Hammans
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Schreiber (SV Altenberg 1948 II)
BV Remscheid
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Dabringhauser TV II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Amine Brahimi (Dabringhauser TV), Noah Brandherm (Dabringhauser TV), Mark John Lawton (Dabringhauser TV), Fynn Asbach (Dabringhauser TV), Dustin Weber (Dabringhauser TV), Yannick Weber (Dabringhauser TV), Marvin Hindrichs (Dabringhauser TV), Jonas Neldner (Dabringhauser TV), Alexander Langen (Dabringhauser TV), Henrik Geis (Dabringhauser TV), Florian Ballerstein (Dabringhauser TV), Mathias Echl (Dabringhauser TV), Sebastian Bublies (Dabringhauser TV), Lars Nitschke (Dabringhauser TV), Jan Mrozek (Dabringhauser TV), Tom Schnell (Dabringhauser TV), Justus Bechert (Dabringhauser TV III), Marc Andre Irlenbusch (Dabringhauser TV III), Sebastian Rose (Dabringhauser TV III)
FC Remscheid II
Trainer: Adam Przybyla
Zugänge: keine
Abgänge: Colin Engelmann (SSV Bergisch Born III zg.), Mario Alfredo Raffaele (SSV Bergisch Born III zg.), Din Cehic (SG Hackenberg II), Tommaso Campana (SG Hackenberg II)
RSV Hückeswagen
Trainer: David Cocina
Zugänge: keine
Abgänge: Laurenz Felbick (SSV Dhünn), Mohammad Noor Alsulaiman (SSV Dhünn), Leonard Neumann (SV 09/35 Wermelskirchen III), Tom Oliver Steinmetzler (SV 09/35 Wermelskirchen III), Florian Ackermann (SV 09/35 Wermelskirchen III)
SG Hackenberg II
Trainer: Norbert Kurz
Zugänge: Norbert Kurz (), Daniel Gałach (FC Remscheid III), Mike Gorgon (FC Remscheid III), Tomasz Kazmierczyk (FC Remscheid III), Din Cehic (FC Remscheid II), Tommaso Campana (FC Remscheid II), Fabian Janz (Reaktiviert), Dietmar Bechthold (SG Hackenberg), Alejandro Halbach (SG Hackenberg), Jonathan Garrido-Pereira (SG Hackenberg)
Abgänge: Patrick Wüstemann (), Lukas Feller (), Nico Walloschek ()
SSV Dhünn II
Trainer:
Zugänge: Nils Peppinghaus (SSV Dhünn), Artin Ademi (SSV Dhünn)
Abgänge: keine
SSV Lützenkirchen II
Trainer: Christian Görgen, Wissam Arabi
Zugänge: Christian Poschkamp (TuS Quettingen III), Wissam Arabi (GSV Langenfeld II), Nico Poestges (GSV Langenfeld II), Barra Al Jendi (GSV Langenfeld II), Leon Horst (SSV Leverkusen-Alkenrath II), Phil Schulz (SSV Leverkusen-Alkenrath), Mohamad Mamdouh (GSV Langenfeld II), Marcel Ulitzka (SSV Leverkusen-Alkenrath II)
Abgänge: keine
SV 09/35 Wermelskirchen III
Trainer: Bobby Soumajea
Zugänge: Leonard Neumann (RSV Hückeswagen), Tom Oliver Steinmetzler (RSV Hückeswagen), Florian Ackermann (RSV Hückeswagen), Fabio Wower (U19), Roman Terehov (U19), Leon Hackländer (U19), Aurel Noe Kuhn (Reaktiviert), Denis Schwarz (Reaktiviert)
Abgänge: Phillip Gassen (SV 09/35 Wermelskirchen II), Ben-Louis Uppenkamp (SV 09/35 Wermelskirchen II)
TS Struck II
Trainer: Hakan Colhaoglu
Zugänge: Daniel Nußbaum (TS Struck), Abdelkarim El-Bouhmi (TS Struck), Andi Popaj (TS Struck)
Abgänge: keine
TuRa Pohlhausen
Trainer: Benjamin Er
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuRa Remscheid-Süd II
Trainer: Gökhan Duvan
Zugänge: keine
Abgänge: Biagio Cantelli (TuRa Remscheid-Süd)
TuS Quettingen II
Trainer: Bedri Seapi
Zugänge: Ömer Furkan Ilbay (Genclerbirligi Opladen), Erkan Yüce (Inter Monheim), Ismail Karouchi (Genclerbirligi Opladen II), Berat Tayar (SC Leverkusen 2017), Mario Cerrone (SC Leverkusen 2017 II), Romeo Landu (VfB 06 Langenfeld), Mohammed El Bakkali Ettaheri Abassi (Genclerbirligi Opladen II), Nasser Bakkali (SC Leverkusen 2017), Samuel Alfonso Kissoka (SV Schlebusch), Junior Alfonso Kussunga (SSV Lützenkirchen), Mohammed Zaoui (SSV Leverkusen-Alkenrath), Omar Zaoui (SSV Leverkusen-Alkenrath), Oussama Ziry (SSV Leverkusen-Alkenrath)
Abgänge: Ali-Taner Boyaci (Ziel unbekannt ), Stefan Stojanovic (Ziel unbekannt ), Yasin Altuntop (Ziel unbekannt ), Erdit Hasani (Ziel unbekannt ), Michael Kourouzidis (Ziel unbekannt ), Hesha Nasser (Ziel unbekannt ), Pandelis Romas (Ziel unbekannt ), Ali-Imran Coban (VfB 03 Hilden II), Mario Cerrone (Genclerbirligi Opladen), Hakar Belal Taha (TuS Quettingen III)
TuSpo Dahlhausen
Trainer: Andre Schubert, Frank Haupt
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Ronsdorf (TSV Beyenburg II)
TV Herbeck
Trainer: Leander Feldhoff
Zugänge: Pascal Küpper (Reaktiviert), Bastian Greve (TV Herbeck), Simon Dittmer (TV Herbeck), Lasse Schreitmüller (SC 08 Radevormwald), Daniel Kalteis (SC 08 Radevormwald II), Matty Radenhäuser (spielberechtigt ab 26/27), Jonas Kalteis (SC 08 Radevormwald), Markus Wagner (SC Heide Hückeswagen)
Abgänge: Simon Dittmer (Karriereende), Bastian Greve (Karriereende), Pascal Küpper (Reaktiviert), Bastian Greve (TV Herbeck), Simon Dittmer (TV Herbeck), Lukas Küpper (Pausiert), Robin Matuschek (Pausiert), Michel Pasquale Hauers (Karriereende), Pascal Küpper (Reaktiviert)
VfL Witzhelden II
Trainer: Stephan Grallert
Zugänge: Jan Guntermann (BV Gräfrath III), Leon Filter (VfL Witzhelden), Salvatore Lugas (VfL Witzhelden), Maximilian Wannhoff (Reaktiviert ), Dennis Dietrich (Reaktiviert ), Mirza Galic (Vereinslos )
Abgänge: Kevin Franz (Karriereende ), Markus Koss (Geht in Rente ), Dustin Liebrecht (Karriereende ), Martin Striehn (Karriereende ), Dustin Weber (Karriereende ), Jonah Maurice Gimbel (Geht zurück in die erste !! ), Jetmir Bujupi (Aus beruflichen Gründen !! Danke ming Jung)
