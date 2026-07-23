Kreisliga B Moers: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Transfers der Kreisliga B Moers. – Foto: lmj.photography_

FC Moers-Meerfeld

Trainer: Mathias Kery

Zugänge: Frederic Böhme (Concordia Rheinberg), Joshua Noel Hoppe (TV Asberg), Palash Sharma (SV Straelen), Jan David Prednik (TV Asberg), Dominik Ninaus (SC Rheinkamp), Pascal Julius (SV Haesen-Hochheide), Sascha Schlebusch (FC Rot-Weiß Moers), Ben Blischke (FC Rot-Weiß Moers), Philipp Zerr (FC Rot-Weiß Moers)

Abgänge: Kayodie Jacob Eniola (GSV Moers), Fabian Meier (Karriereende), Fabian Reiners (2. Mannschaft), Julian Weißbrenner (2. Mannschaft), David Zajimovic (2. Mannschaft), Marvin Ascoua (Alte Herren), Ron Witt (2. Mannschaft), Jan Gez (Unbekannt), Ali Sangari (2. Mannschaft), Susanne Kirchhoff (Neuorientierung), Tim Küppers (VfL Repelen), Nadim Mandel (Karriereende), Jan Kunzel (Karriereende), Albdulrazzaq Muhammed Mahmood A Alrazzaq (pausiert), Harvy Marschmann (pausiert), Jannis Schubert (unbekannt), Jannis Schubert (TV Kapellen), Noah Scheinert (Unbekannt), Ali Sangari (Büdericher SV)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III

Trainer: Dirk Hemkes

Zugänge: keine

Abgänge: Deniz Aslan (TV Kapellen), Justin Wermann (TV Kapellen), Pascal Leon Alberts (TV Kapellen), Damian Vachner (SuS Krefeld IV)





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FC Rot-Weiß MoersTrainer:Zugänge: Niklas Knorr ()Abgänge: Marius Mummereit (Karriereende), Daniel Vutz (Karriereende), Djamel Faiz Chaal (GSV Moers II), Sascha Schlebusch (Vereinslos), Philipp Zerr (Vereinslos), Ben Blischke (Vereinslos), Samir Jabri (Pausiert), Ercan Ceylan (Vereinslos), Noel Friedrich (Vereinslos), Mokhtar Haidari (Vereinslos), Ahmet Atay (Vereinslos), Muslim Ibrahimi (Vereinslos), Erhan Kayman (Karriereende), Eren Kayman (Vereinslos), Khalid Kichou (Vereinslos), David Malik (Vereinslos), Alessio Domenic Padovano (Vereinslos), Justin Pietro Padovano (Vereinslos), Tolga Özdemir (Vereinslos), Mazlum Yilmaz (Vereinslos), Dominik Thomas Niemoth (Vereinslos), Mert Ali Kaplan (Vereinslos), Shayan Tousi Tabibi (Vereinslos), Sascha Schlebusch (FC Moers-Meerfeld), Ben Blischke (FC Moers-Meerfeld), Philipp Zerr (FC Moers-Meerfeld), Ahmet Atay (VfL Rheinhausen II), Nicko Ridder (SV Schwafheim II), Marvin Willicks (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II), Niko Keusemann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II)FC Rumeln-KaldenhausenTrainer: Tim WiegelmannZugänge: Marius Wiesener (Reaktiviert), Björn Kluth (Concordia Rheinberg), Philipp Kissel (Rumelner TV), Philipp Peter Mertens (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Nico Justin Olejniczak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jonah Siebert (SV Straelen)Abgänge: Kubilay Emirhan Enis (VfL Rheinhausen), Ihab Dughan (VfL Rheinhausen)OSC RheinhausenTrainer: Enes Celik, Thomas MeyerZugänge: Haris Duha Gümüs (SV Wanheim 1900), Mehmet Akif Özdogan (SV Wanheim 1900), Teoman Mantrazi (SV Wanheim 1900), Tarik Cataloluk (SV Wanheim 1900), Baran Can Neuhaus (SV Wanheim 1900), Sefa Karakurt (TuS Asterlagen), Robin Tim Gansauge (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Mustafa Enes Girkin (VfL Wedau)Abgänge: Lars Brandes (TV Asberg), Philipp Jähnert (TV Asberg), Erik Klaus (TV Asberg), Kerim Can Inci (TV Asberg)Rumelner TV IITrainer: Marc Falkenberg, Luis Franz Josef DomkeZugänge: Mateusz Glied (ESV Hohenbudberg), Faruk-Emre Dal (Aus eigener Jugend), Fabio Di Giovanni (Aus eigener Jugend), Robin Hochmuth (GSG Duisburg)Abgänge: Jamal Aanen (MSV Moers), Silas Güldner (Unbekannt)SSV Lüttingen IITrainer: Lukas van den Berg, Noah BleckmannZugänge: keineAbgänge: keineSV Alemannia KampTrainer: Daniel TepusZugänge: Timothy Mathew (), Dustin Ronnes (), Rene Kotelnicki (), Niko Hücklekemkes (), Ricardo Schiff (SV Millingen), Dominic Grelck (1. FC Lintfort II), Mario Dzambo (1. FC Lintfort II), Dennis Kiljan (1. FC Lintfort II), Alen Ibrahimovic (1. FC Lintfort II), Patrik Binias (), Dustin Ronnes (SV Sevelen)Abgänge: Fitim Krasniqi (BSV Grün-Weiß Flüren)SV Millingen IITrainer: Yannick VerhülsdonkZugänge: keineAbgänge: Marc Menczyk (JSG Birten/Lüttingen/Xanten)SV Schwafheim IITrainer: Thorsten SchikofskyZugänge: Fabian Hillebrecht (TV Asberg III), Adrian Pagor (TV Asberg III), Sven van Dyck (VfB Homberg II), Dominik Kischel (TV Asberg), Jakob Linus Nitzsche (SV Schwafheim III), Maurice Maaß (SV Haesen-Hochheide), Alexander Hinze (SV Haesen-Hochheide), Marcel Loos (TV Asberg), Nicko Ridder (FC Rot-Weiß Moers), Carlo Witalla (Reaktiviert), Enrico Chuma Anyanwu (SC Hertha Hamborn)Abgänge: Marcel Torsten Wichmann (ESV Hohenbudberg), Paul Aaron Bockting (Studium im Ausland), Leon Sanocki (Karriereende), Robin Levin (VfB Homberg III)SV Viktoria BirtenTrainer: Oliver KraftZugänge: Edin Imamagic (SV Millingen), Jan André Rütjes (TuS Xanten), Christian Dörper (TuS Xanten), Vladyslav Topchyi (Erstmalig registriert)Abgänge: Danyon Tobias Martin (SV Orsoy), Timo von Scheidt (MSV Duisburg II), Ben Kerkmann (Borussia Veen), Torben Basfeld (TuS Baerl)TuS Asterlagen IITrainer:Zugänge: keineAbgänge: Faruk Yildirim (unbekannt), Aykut Oktay (VfL Rheinhausen II), Fatih Yildirim (VfL Rheinhausen II)TuS BaerlTrainer: Jens DickmannZugänge: Jens Dickmann (SV Schwafheim), Elias Peitz (GSG Duisburg), Dominik Popenda (FC Italia Oberhausen 2021), Jonas Jaschka (Concordia Rheinberg zg.), Torben Basfeld (SV Viktoria Birten), Niklas Vorwerk (VfL Rheinhausen)Abgänge: Kim Nießen (Ziel unbekannt), Salwan Radi (TV Asberg), Niklas Müller (Auswandern), Kim Nießen (Blau-Weiß Neuenkamp)TuS BorthTrainer: Stefan KubanZugänge: Noel Benga (SV Millingen), Lars Meier (Concordia Rheinberg), Niklas Noll (Concordia Rheinberg)Abgänge: keineTV Asberg IITrainer: Efkan Civelek, Tim KadesreutherZugänge: keineAbgänge: Bilal Baytekin (TuS Asterlagen), Firat Mocu (TuS Asterlagen), Dennis Helmdach (ESV Hohenbudberg), Maximilian Angerhausen (ESV Hohenbudberg), Nils Gompertz (SpVgg Lindau)TV KaldenhausenTrainer: Hicham DarkaouiZugänge: Lucas Franke (MSV Moers), Daniel Viktor Weiz (SV 08/29 Friedrichsfeld)Abgänge: keineTV KapellenTrainer: Tim LaakmannZugänge: Deniz Aslan (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Justin Wermann (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Pascal Leon Alberts (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Dominik Sommer (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Marvin Schwenzfeier (Als Betreuer), Antonio Nocco (VfL Repelen II), Tom Conrad (TV Asberg), Jan-Niklas Block (SV Millingen), Nick Holger Kunnes (MSV Moers II), Samuel Abate (TV Asberg III), Maximilian Stegt (MSV Moers), Gianluca Cosimo Nocco (VfL Repelen III), Jannis Schubert (zum Juli)Abgänge: Max Dezelak (SV Oppum), Andre Schulz (TV Kapellen), Sofian Barakat (unbekannt), Steffen Kinner (Rücktritt / Pause)VfL Rheinhausen IITrainer: Murat Bolat, Sami BayrakZugänge: Ahmet Atay (FC Rot-Weiß Moers), Oguzhan Köker (MSV Moers III), Ahmet Turan Akbulut (MSV Moers III), Isa Demir (OSC Rheinhausen II), Aykut Oktay (TuS Asterlagen II), Fatih Yildirim (TuS Asterlagen II)Abgänge: keine

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