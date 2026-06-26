Kreisliga B Moers: Diese Transfers stehen schon fest

Kreisliga A Moers: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht
1. FC Lintfort II
Trainer: Hakki Karaduman
Zugänge: Karim Ikebaben (GSG Duisburg), Dyar Naser Arab (VfL Repelen), Sami Bougrine (Viktoria Beeck II), Paul Wahle (1. FC Lintfort)
Abgänge: Tayfun Öztürk (MSV Moers), José Antonio Garrido Mira (GSV Moers II), Karim Diki (MSV Moers), Muris Krupic (GSV Moers II), Elvir Civic (GSV Moers II), Kusuga Jürgen Kulakit Komolong (GSV Moers II), Mario Brescakovic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Dominic Grelck (SV Alemannia Kamp), Mario Dzambo (SV Alemannia Kamp), Dennis Kiljan (SV Alemannia Kamp), Alen Ibrahimovic (SV Alemannia Kamp), Alkan Atli (SV Millingen), Florian Zukowski (GSV Moers II), Enes Özcan (), Daniel Kovacevic (GSV Moers II), Joel Wansi (GSV Moers II), Mustafa Ölmez (GSV Moers II), Cem Sultan Küney (TuS Viktoria Buchholz), Faisan Noah Wahab (VfL Repelen), Serkan Atli (SV Millingen), Christiaan Fischer (SV Millingen), Kevin Hippert (1. FC Lintfort), Melvin-Joel Fahl (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Taycan Köksel (Unbekannt), Leon Haliti (Unbekannt), Enes Kocoglu (Unbekannt), Musa Sidibeh (Unbekannt)
Concordia Rheinberg
Trainer: Marcel Schwebke
Zugänge: Diego Wielinski (SC Rheinkamp)
Abgänge: Manfred Wranik (Abgang), Ingo Feß (Abgang), Björn Kluth (Abgang), Finn Schulz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Dino Nadarevic (SV Millingen), Kevin Röös (FC Traar II), Simon Dargel (Borussia Veen), Julien Schulik (SV Orsoy), Björn Kluth (FC Rumeln-Kaldenhausen), Mujo Adanalic (Unbekannt), Alexander Bentgens (Unbekannt), Christoph Berghausen (Karriereende), Frederic Böhme (FC Moers-Meerfeld), Nils Hoffacker (Unbekannt), Andreas Isailovic (Karriereende), Jonas Jaschka (TuS Baerl), Max Knöpel (SV Orsoy), Lars Meier (TuS Borth), Tim Meier (Unbekannt), Niklas Noll (TuS Borth)
FC Rot-Weiß MoersTrainer:
Samir JabriZugänge:
Niklas Knorr ()Abgänge:
Marius Mummereit (Karriereende), Daniel Vutz (Karriereende), Djamel Faiz Chaal (GSV Moers II)FC Rumeln-KaldenhausenTrainer:
Tim WiegelmannZugänge:
Marius Wiesener (Reaktiviert), Björn Kluth (Concordia Rheinberg), Philipp Kissel (Rumelner TV), Philipp Peter Mertens (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Nico Justin Olejniczak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jonah Siebert (SV Straelen)Abgänge:
keineOSC RheinhausenTrainer:
Enes Celik, Thomas MeyerZugänge:
Haris Duha Gümüs (SV Wanheim 1900), Mehmet Akif Özdogan (SV Wanheim 1900), Teoman Mantrazi (SV Wanheim 1900), Tarik Cataloluk (SV Wanheim 1900), Baran Can Neuhaus (SV Wanheim 1900), Sefa Karakurt (TuS Asterlagen)Abgänge:
Lars Brandes (TV Asberg), Philipp Jähnert (TV Asberg), Erik Klaus (TV Asberg), Kerim Can Inci (TV Asberg)Rumelner TV IITrainer:
Marc Falkenberg, Luis Franz Josef DomkeZugänge:
Mateusz Glied (ESV Hohenbudberg), Faruk-Emre Dal (Aus eigener Jugend), Fabio Di Giovanni (Aus eigener Jugend)Abgänge:
Jamal Aanen (MSV Moers), Silas Güldner (Unbekannt)SSV Lüttingen IITrainer:
Lukas van den BergZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Alemannia KampTrainer:
Daniel TepusZugänge:
Timothy Mathew (), Dustin Ronnes (), Rene Kotelnicki (), Niko Hücklekemkes (), Ricardo Schiff (SV Millingen), Dominic Grelck (1. FC Lintfort II), Mario Dzambo (1. FC Lintfort II), Dennis Kiljan (1. FC Lintfort II), Alen Ibrahimovic (1. FC Lintfort II), Patrik Binias ()Abgänge:
keineSV Millingen IITrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Marc Menczyk (JSG Birten/Lüttingen/Xanten), Sven Schumacher (FC Moers-Meerfeld)SV Schwafheim IITrainer:
Thorsten SchikofskyZugänge:
Fabian Hillebrecht (TV Asberg III), Adrian Pagor (TV Asberg III), Sven van Dyck (VfB Homberg II), Dominik Kischel (TV Asberg), Jakob Linus Nitzsche (SV Schwafheim III), Maurice Maaß (SV Haesen-Hochheide), Alexander Hinze (SV Haesen-Hochheide), Marcel Loos (TV Asberg)Abgänge:
Marcel Torsten Wichmann (ESV Hohenbudberg), Paul Aaron Bockting (Studium im Ausland), Leon Sanocki (Karriereende), Robin Levin (VfB Homberg III)SV Viktoria BirtenTrainer:
Julian SchmelzerZugänge:
Edin Imamagic (SV Millingen)Abgänge:
Danyon Tobias Martin (SV Orsoy), Timo von Scheidt (MSV Duisburg II), Ben Kerkmann (Borussia Veen), Torben Basfeld (TuS Baerl)TuS Asterlagen IITrainer:
Muhammed SilikZugänge:
keineAbgänge:
Faruk Yildirim (unbekannt)TuS BaerlTrainer:Zugänge:
Jens Dickmann (SV Schwafheim), Elias Peitz (GSG Duisburg), Dominik Popenda (FC Italia Oberhausen 2021), Jonas Jaschka (Concordia Rheinberg zg.), Torben Basfeld (SV Viktoria Birten)Abgänge:
Kim Nießen (Ziel unbekannt), Salwan Radi (TV Asberg), Niklas Müller (Auswandern)TuS BorthTrainer:
Stefan KubanZugänge:
Noel Benga (SV Millingen), Lars Meier (Concordia Rheinberg), Niklas Noll (Concordia Rheinberg)Abgänge:
keineTV Asberg IITrainer:
Efkan Civelek, Tim KadesreutherZugänge:
keineAbgänge:
Bilal Baytekin (TuS Asterlagen), Firat Mocu (TuS Asterlagen), Dennis Helmdach (ESV Hohenbudberg), Maximilian Angerhausen (ESV Hohenbudberg)TV KaldenhausenTrainer:
Hicham DarkaouiZugänge:
keineAbgänge:
keineTV KapellenTrainer:
Tim LaakmannZugänge:
Deniz Aslan (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Justin Wermann (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Pascal Leon Alberts (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Dominik Sommer (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Marvin Schwenzfeier (Als Betreuer), Antonio Nocco (VfL Repelen II), Tom Conrad (TV Asberg), Jan-Niklas Block (SV Millingen), Nick Holger Kunnes (MSV Moers II), Samuel Abate (TV Asberg III), Maximilian Stegt (MSV Moers), Gianluca Cosimo Nocco (VfL Repelen III), Jannis Schubert (zum Juli)Abgänge:
Max Dezelak (SV Oppum), Andre Schulz (TV Kapellen), Sofian Barakat (unbekannt), Steffen Kinner (Rücktritt / Pause)VfL Rheinhausen IITrainer:Zugänge:
Xaver Rene Höffken (SV Millingen)Abgänge:
keine
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