 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen: Zugänge, Abgänge & Transfers

Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Transfers der Kreisliga B.
Transfers der Kreisliga B. – Foto: Marco Cretti

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1 MG/VIE
Kreisliga B2 MG/VIE
SV Lürrip II
Liedberg
Wickrathhahn

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen 2026/27

Gruppe 1:


ASV Einigkeit Süchteln III
Trainer: Calvin Leon Heinrichs
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BV Grün-Weiß Holt
Trainer: Andreas Schroers
Zugänge: Sven Krückel (SC Viktoria 04 Rheydt), Timo Fabian Mispelbaum (BV Grün-Weiß Holt II)
Abgänge: Pascal Maurice Pitzen (BV Grün-Weiß Holt II), Moritz Püplichhuysen (SC Viersen-Rahser), Tim Scharmukschnis (SC Wegberg)

BW Concordia Viersen
Trainer: Tobias Beier
Zugänge: Mehmet-Kaan Ilgörmez (SV Lürrip), Milan Berwary (TSV Krefeld-Bockum), Morten Huschyar (BW Concordia Viersen II), Jan Alexander Jentges (FC Dynamo Erkelenz)
Abgänge: Luis Böhmer (Eintracht Gladbach), Ömer Gökceler (SG Dülken)

DJK/VfL Giesenkirchen II
Trainer: Selcuk Akyol, Fatih Yigit
Zugänge: Yasser Al Sirmani (VfB Korschenbroich II)
Abgänge: Seyyid Gazi Dede (), Koray Yilmaz (SC Rheindahlen)

Fortuna Mönchengladbach
Trainer: Marcel Fachinger
Zugänge: Reda Lkhaouni (VfB Korschenbroich II)
Abgänge: Hugo Andre Cusotdio Mossolo (Rheydter SV II), Fidel Ot Chouchene (Eintracht Gladbach)

KFC Welate Roj Mönchengladbach
Trainer: Vedat Dalbun
Zugänge: Juan Mahmoud (), Mitko Mitkov (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Mihail Valchev (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Ahmad Zeitoun (Türkiyemspor Mönchengladbach II)
Abgänge: Roman Dashchenko (KFC Welate Roj Mönchengladbach II), Vitalii Voronkov (KFC Welate Roj Mönchengladbach II), Ulfat Ganbarov (KFC Welate Roj Mönchengladbach II), Jens Irmer (Unbekannt)

Red Stars Mönchengladbach II
Trainer: Andrej Akinin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Rot-Weiß Venn
Trainer: Andre Theißen
Zugänge: keine
Abgänge: Mohamed Camara (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Thomas Coenen-Wegener (TSV Boisheim), Kaan Cetin (SV Lürrip), Amed Soumaoro (SV Lürrip)

SC Broich-Peel
Trainer: Leon Rudolph
Zugänge: Timo Luka Rennen (Fortuna Mönchengladbach III), Jannik Matton (SC Broich-Peel II)
Abgänge: Christopher Vitz (Vereinslos), Christopher Vitz (Rot-Weiß Venn II)

SC Hardt
Trainer: Jose Miguel Carro Dominguez, Okan Cavus
Zugänge: Tayfun Yilmaz (1. FC Mönchengladbach), Marco Yilmaz (FC Eintracht Güdderath III)
Abgänge: Mohammad Sadeq Omar (Türkiyemspor Mönchengladbach), Viktor Nishgalzew (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Justin Irmen (Rheydter SV II), Bareq Omar (Türkiyemspor Mönchengladbach), Batuhan Bayrak (Türkiyemspor Mönchengladbach)

SC Rheindahlen II
Trainer: Cedric Peters
Zugänge: Bennet Grefen (SC Rheindahlen), Tim Kiak (SC Rheindahlen), Sebastian Neumann (DJK Hehn III), Jörn Schüren (Reaktiviert), Tom Filipowiak (Reaktiviert)
Abgänge: Luca Wille (Karriereende), Christian Jansweid (Schwarz-Weiß Schwanenberg II)

Sportfreunde Neersbroich II
Trainer: Marco Retzsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BW Meer
Trainer: Metin Saglamoglu
Zugänge: keine
Abgänge: Gentrit Konxheli (SC Union Nettetal II), Emirhan Kaya (VfB Korschenbroich), Ertan Sağlam (SV Siersdorf), Ismail Hassan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ilias Bedour (Türkiyemspor Mönchengladbach), Enes Kacar (SV Lürrip)

SV Lürrip III
Trainer: Kevin Schroeren, Jan Risse
Zugänge: Ahmet Kaytazci (Reaktiviert), Nico Hermanns (Reaktiviert), Maurice Frambach (Reaktiviert)
Abgänge: Nico Schmitz (Karriereende), Nico Mosblech (Karriereende)

Teutonia Kleinenbroich
Trainer: Mischa Bongarz
Zugänge: Samuel Jennes (Teutonia Kleinenbroich II)
Abgänge: Justus Wenzel (Sportfreunde Vorst)

TuS Liedberg
Trainer: Fabian Vitz
Zugänge: keine
Abgänge: Marcel Bock (SpVg Odenkirchen II), Jan Alexander Luig (DJK Hehn), Claudio Fernandes (SpVg Odenkirchen II)

Gruppe 2:

DJK/VfL Giesenkirchen
Trainer: Tayfun Er
Zugänge: Leon Vosen (Rheydter SV), Osama Hida Abdeslami (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmed Amri (TuS Wickrath II), Soner Güven (Polizei SV Mönchengladbach), Dario Hube (SpVg Odenkirchen), Mikail Sertoglu (SpVg Odenkirchen), Osama Hida Abdeslami (...), Sascha Schaak (SpVg Odenkirchen), Jerome Prison (TuS Wickrath), Lars Lüdtke (SV Schelsen)
Abgänge: Selim Incekara (FC Eintracht Güdderath), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach), Leon Theißen (FC Aura Athletik), Zacharie Mohammed Ztoti (FC Aura Athletik), Valdo Jorel Kamaha Piim (Unbekannt)

Eintracht Gladbach
Trainer: Marcel Held
Zugänge: Ashkan Nicukar-Mojarrad (TuS Wickrath II), Luis Böhmer (BW Concordia Viersen), Edin Selmani (TuS Wickrath II), Miguel Prison (FC Eintracht Güdderath III), Fidel Ot Chouchene (Fortuna Mönchengladbach), Joss Mayimunanga Makabe (1. FC Viersen)
Abgänge: keine

FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Trainer: Marc Gülzow
Zugänge: Viktor Nishgalzew (SC Hardt), Joel Renner (SC Viktoria 04 Rheydt), Nik Wieners (SC Hardt), Sebastian Ionut Ilie (SV Schelsen)
Abgänge: Albion Hajra (SpVg Odenkirchen II)

Germania Geistenbeck
Trainer: Almir Botonjic
Zugänge: Antonio Bosnjak (NK Croatia 70 Düsseldorf), Tomislav Arezina (NK Croatia 70 Düsseldorf)
Abgänge: Adrian Kamerolli (Rheydter SV V), Norman Madalo (Rheydter SV V), Paul Marx (Rheydter SV V)

MSV Mönchengladbach
Trainer: Ridwan Banwo
Zugänge: keine
Abgänge: Said Benyahia Lahjar (Rheydter SV II)

Red Stars Mönchengladbach
Trainer: Serhii Tsoi, Ilja Lichtenwald
Zugänge: Maxim Chilko (SV 08 Rheydt III), Alexander Beidniz (Rheydter SV II), Artur Emeljanov (Rheydter SV II), Tarik Bennar (Rheydter SV II), Alex Maul (Rheydter SV)
Abgänge: Micheal Erhunmwunosere (unbekannt), Adrian-Ionel Taranu (unbekannt), Micheal Erhunmwunosere (SC Rheindahlen)

Rheydter SV II
Trainer: Stevica Blazeski
Zugänge: Said Benyahia Lahjar (MSV Mönchengladbach), Hugo Andre Cusotdio Mossolo (Fortuna Mönchengladbach), Raul Morar (SpVg Odenkirchen III), Alexander Böttcher (SG Orken-Noithausen II), Moussa Diabate (VfB Korschenbroich), Justin Irmen (SC Hardt), Halil-Ibrahim Inci (SV Rot-Weiß Hockstein), Tolga Yilmaz (SV Rot-Weiß Hockstein), Nick Schaub (Polizei SV Mönchengladbach), Yala Patient Matadi (SV Rot-Weiß Hockstein), Anatoli Kyuchukov (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Baris Celik (SVG Grevenbroich II), Fuad Joki (SC Wegberg), Mohammed Baath (Vereinslos)
Abgänge: Baran Özekinci (Polizei SV Mönchengladbach), Devran Özekinci (Polizei SV Mönchengladbach), Leon Rustemaj (Türkiyemspor Mönchengladbach), Tobias Rustemaj (Türkiyemspor Mönchengladbach), Chemseddine Khelifa (Türkiyemspor Mönchengladbach), Alexander Beidniz (Red Stars Mönchengladbach), Artur Emeljanov (Red Stars Mönchengladbach), Tarik Bennar (Red Stars Mönchengladbach), Sebastian Blechner (SV Lürrip II), Manuel Lembeck (Rheydter SV V), Emre Gecgeldi (VfB Korschenbroich), Zisis Rafail Siapardanis (Rheydter SV V), Loukas Chrysoralantis Siapardanis (Rheydter SV V), Marko Faets (SV Lürrip), Pino Pucciano (Vereinslose Spieler Niederrhein)

SC Hardt II
Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy
Zugänge: Cedric Thomas Milz (Sportfreunde Neuwerk III), Nico Lehmann (Dülkener FC), Ruben Richter (Sportfreunde Neuwerk III), Mert Karapicak (TVAS Viersen), Anil Özgür Sapsiz (Reaktiviert)
Abgänge: Dylan Fünfstück (Karriereende)

SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: Jan Terlinden (VfB Hochneukirch II), Kelvin Valentino Amponsah (SC Broich-Peel II), Niklas Heinen (BV Grün-Weiß Holt III), Florian Theißen (Fortuna Mönchengladbach II), Leon Schaffrath (Unbekannt)
Abgänge: Joel Renner (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Sven Krückel (BV Grün-Weiß Holt), Ali Ege Caska (Rheydter SV V), Ardin Syla (Rheydter SV V), Jaylen Tegamani (Rheydter SV V), Gianni Lehnen (Rheydter SV V), Mohamed Raissi Daoudi (Rheydter SV V), David Segeth (SV Schelsen II)

SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: Jan Terlinden (VfB Hochneukirch II), Kelvin Valentino Amponsah (SC Broich-Peel II), Niklas Heinen (BV Grün-Weiß Holt III), Florian Theißen (Fortuna Mönchengladbach II), Leon Schaffrath (Unbekannt)
Abgänge: Joel Renner (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Sven Krückel (BV Grün-Weiß Holt), Ali Ege Caska (Rheydter SV V), Ardin Syla (Rheydter SV V), Jaylen Tegamani (Rheydter SV V), Gianni Lehnen (Rheydter SV V), Mohamed Raissi Daoudi (Rheydter SV V), David Segeth (SV Schelsen II)

Sportfreunde Neersbroich III
Trainer: Volker Renneberg
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Zehner (Schwarz-Weiß Schwanenberg II)

SpVg Odenkirchen III
Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Tobias Mehl, Niclas Bardo Schmitz
Zugänge: Daniel-Nabil Müller (VfL Gennebreck)
Abgänge: Raul Morar (Rheydter SV II), Mehran Samim (Türkiyemspor Mönchengladbach)

SV 08 Rheydt
Trainer: Mahad Dahir Yabal
Zugänge: Timo Schake (SV 1909 Otzenrath II)
Abgänge: Swen Ottaviano (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mohamed Hussein (Türkiyemspor Mönchengladbach)

SV Lürrip II
Trainer:
Zugänge: Sebastian Blechner (Rheydter SV II), Marcel Schröder (SV Blau-Weiß Meer II), Cedric Arendt (Reaktiviert), Marco Kaumanns (Reaktiviert), Patrick Honold (Reaktiviert)
Abgänge: Artem Yeremenko (SSV Erkrath), Zisis Rafail Siapardanis (Rheydter SV V)

SV Rot-Weiß Hockstein
Trainer: Zharmilan Mohan
Zugänge: keine
Abgänge: Halil-Ibrahim Inci (Rheydter SV II), Tolga Yilmaz (Rheydter SV II), Yala Patient Matadi (Rheydter SV II), Shadrack Lipemba-Tshiala (Türkiyemspor Mönchengladbach), Deniz Tung (Rheydter SV V), Martin Welters (Victoria Mennrath III)

TuS Wickrath II
Trainer: David Endemann, Mark Endemann
Zugänge: keine
Abgänge: Ahmed Amri (DJK/VfL Giesenkirchen), Leart Bytyqi (SC Griesbeckerzell), Ashkan Nicukar-Mojarrad (Eintracht Gladbach), Edin Selmani (Eintracht Gladbach), Kourosh Nicukar Mojarrad (Rheydter SV V)

VfB Hochneukirch
Trainer: Thomas Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: