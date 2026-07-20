Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen: Zugänge, Abgänge & Transfers

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
Gruppe 1:
ASV Einigkeit Süchteln III
Trainer: Calvin Leon Heinrichs
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Gruppe 2:
DJK/VfL Giesenkirchen
Trainer: Tayfun Er
Zugänge: Leon Vosen (Rheydter SV), Osama Hida Abdeslami (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ahmed Amri (TuS Wickrath II), Soner Güven (Polizei SV Mönchengladbach), Dario Hube (SpVg Odenkirchen), Mikail Sertoglu (SpVg Odenkirchen), Osama Hida Abdeslami (...), Sascha Schaak (SpVg Odenkirchen), Jerome Prison (TuS Wickrath), Lars Lüdtke (SV Schelsen)
Abgänge: Selim Incekara (FC Eintracht Güdderath), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach), Leon Theißen (FC Aura Athletik), Zacharie Mohammed Ztoti (FC Aura Athletik), Valdo Jorel Kamaha Piim (Unbekannt)
Eintracht Gladbach
Trainer: Marcel Held
Zugänge: Ashkan Nicukar-Mojarrad (TuS Wickrath II), Luis Böhmer (BW Concordia Viersen), Edin Selmani (TuS Wickrath II), Miguel Prison (FC Eintracht Güdderath III), Fidel Ot Chouchene (Fortuna Mönchengladbach), Joss Mayimunanga Makabe (1. FC Viersen)
Abgänge: keine
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Trainer: Marc Gülzow
Zugänge: Viktor Nishgalzew (SC Hardt), Joel Renner (SC Viktoria 04 Rheydt), Nik Wieners (SC Hardt), Sebastian Ionut Ilie (SV Schelsen)
Abgänge: Albion Hajra (SpVg Odenkirchen II)
Germania Geistenbeck
Trainer: Almir Botonjic
Zugänge: Antonio Bosnjak (NK Croatia 70 Düsseldorf), Tomislav Arezina (NK Croatia 70 Düsseldorf)
Abgänge: Adrian Kamerolli (Rheydter SV V), Norman Madalo (Rheydter SV V), Paul Marx (Rheydter SV V)
MSV Mönchengladbach
Trainer: Ridwan Banwo
Zugänge: keine
Abgänge: Said Benyahia Lahjar (Rheydter SV II)
Red Stars Mönchengladbach
Trainer: Serhii Tsoi, Ilja Lichtenwald
Zugänge: Maxim Chilko (SV 08 Rheydt III), Alexander Beidniz (Rheydter SV II), Artur Emeljanov (Rheydter SV II), Tarik Bennar (Rheydter SV II), Alex Maul (Rheydter SV)
Abgänge: Micheal Erhunmwunosere (unbekannt), Adrian-Ionel Taranu (unbekannt), Micheal Erhunmwunosere (SC Rheindahlen)
Rheydter SV II
Trainer: Stevica Blazeski
Zugänge: Said Benyahia Lahjar (MSV Mönchengladbach), Hugo Andre Cusotdio Mossolo (Fortuna Mönchengladbach), Raul Morar (SpVg Odenkirchen III), Alexander Böttcher (SG Orken-Noithausen II), Moussa Diabate (VfB Korschenbroich), Justin Irmen (SC Hardt), Halil-Ibrahim Inci (SV Rot-Weiß Hockstein), Tolga Yilmaz (SV Rot-Weiß Hockstein), Nick Schaub (Polizei SV Mönchengladbach), Yala Patient Matadi (SV Rot-Weiß Hockstein), Anatoli Kyuchukov (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Baris Celik (SVG Grevenbroich II), Fuad Joki (SC Wegberg), Mohammed Baath (Vereinslos)
Abgänge: Baran Özekinci (Polizei SV Mönchengladbach), Devran Özekinci (Polizei SV Mönchengladbach), Leon Rustemaj (Türkiyemspor Mönchengladbach), Tobias Rustemaj (Türkiyemspor Mönchengladbach), Chemseddine Khelifa (Türkiyemspor Mönchengladbach), Alexander Beidniz (Red Stars Mönchengladbach), Artur Emeljanov (Red Stars Mönchengladbach), Tarik Bennar (Red Stars Mönchengladbach), Sebastian Blechner (SV Lürrip II), Manuel Lembeck (Rheydter SV V), Emre Gecgeldi (VfB Korschenbroich), Zisis Rafail Siapardanis (Rheydter SV V), Loukas Chrysoralantis Siapardanis (Rheydter SV V), Marko Faets (SV Lürrip), Pino Pucciano (Vereinslose Spieler Niederrhein)
SC Hardt II
Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy
Zugänge: Cedric Thomas Milz (Sportfreunde Neuwerk III), Nico Lehmann (Dülkener FC), Ruben Richter (Sportfreunde Neuwerk III), Mert Karapicak (TVAS Viersen), Anil Özgür Sapsiz (Reaktiviert)
Abgänge: Dylan Fünfstück (Karriereende)
SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: Jan Terlinden (VfB Hochneukirch II), Kelvin Valentino Amponsah (SC Broich-Peel II), Niklas Heinen (BV Grün-Weiß Holt III), Florian Theißen (Fortuna Mönchengladbach II), Leon Schaffrath (Unbekannt)
Abgänge: Joel Renner (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Sven Krückel (BV Grün-Weiß Holt), Ali Ege Caska (Rheydter SV V), Ardin Syla (Rheydter SV V), Jaylen Tegamani (Rheydter SV V), Gianni Lehnen (Rheydter SV V), Mohamed Raissi Daoudi (Rheydter SV V), David Segeth (SV Schelsen II)
SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: Jan Terlinden (VfB Hochneukirch II), Kelvin Valentino Amponsah (SC Broich-Peel II), Niklas Heinen (BV Grün-Weiß Holt III), Florian Theißen (Fortuna Mönchengladbach II), Leon Schaffrath (Unbekannt)
Abgänge: Joel Renner (FC Blau-Weiß Wickrathhahn), Sven Krückel (BV Grün-Weiß Holt), Ali Ege Caska (Rheydter SV V), Ardin Syla (Rheydter SV V), Jaylen Tegamani (Rheydter SV V), Gianni Lehnen (Rheydter SV V), Mohamed Raissi Daoudi (Rheydter SV V), David Segeth (SV Schelsen II)
Sportfreunde Neersbroich III
Trainer: Volker Renneberg
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Zehner (Schwarz-Weiß Schwanenberg II)
SpVg Odenkirchen III
Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Tobias Mehl, Niclas Bardo Schmitz
Zugänge: Daniel-Nabil Müller (VfL Gennebreck)
Abgänge: Raul Morar (Rheydter SV II), Mehran Samim (Türkiyemspor Mönchengladbach)
SV 08 Rheydt
Trainer: Mahad Dahir Yabal
Zugänge: Timo Schake (SV 1909 Otzenrath II)
Abgänge: Swen Ottaviano (Türkiyemspor Mönchengladbach), Mohamed Hussein (Türkiyemspor Mönchengladbach)
SV Lürrip II
Trainer:
Zugänge: Sebastian Blechner (Rheydter SV II), Marcel Schröder (SV Blau-Weiß Meer II), Cedric Arendt (Reaktiviert), Marco Kaumanns (Reaktiviert), Patrick Honold (Reaktiviert)
Abgänge: Artem Yeremenko (SSV Erkrath), Zisis Rafail Siapardanis (Rheydter SV V)
SV Rot-Weiß Hockstein
Trainer: Zharmilan Mohan
Zugänge: keine
Abgänge: Halil-Ibrahim Inci (Rheydter SV II), Tolga Yilmaz (Rheydter SV II), Yala Patient Matadi (Rheydter SV II), Shadrack Lipemba-Tshiala (Türkiyemspor Mönchengladbach), Deniz Tung (Rheydter SV V), Martin Welters (Victoria Mennrath III)
TuS Wickrath II
Trainer: David Endemann, Mark Endemann
Zugänge: keine
Abgänge: Ahmed Amri (DJK/VfL Giesenkirchen), Leart Bytyqi (SC Griesbeckerzell), Ashkan Nicukar-Mojarrad (Eintracht Gladbach), Edin Selmani (Eintracht Gladbach), Kourosh Nicukar Mojarrad (Rheydter SV V)
VfB Hochneukirch
Trainer: Thomas Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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