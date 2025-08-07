Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen: Transfers der Saison 25/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
ASV Einigkeit Süchteln III
Trainer: Calvin Leon Heinrichs
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Grüneberg (Sportfreunde Neuwerk III)
BV Grün-Weiß Holt
Trainer: Andreas Schroers
Zugänge: Tim Scharmukschnis (SV LÜRRIP 3), Daniel Jansen (SV Blau-Weiß Meer II)
Abgänge: Tuncay Özdemir (SC Hardt), Kevin Andrés Maldonado Arias (BV Grün-Weiß Holt II), Yetkin Balikci (SC Hardt), Marco Sommer (DJK/VfL Giesenkirchen III)
BW Concordia Viersen
Trainer: Tobias Beier
Zugänge: Philipp Genzen (1. FC Viersen III), Lukas Höckels (1. FC Viersen II), Mathéo Harmes (A-Jugend), Fynn Burmeister (A-Jugend), Ivo Babovic (A-Jugend), Eric Wirtz (A-Jugend), Jos Kuckertz (A-Jugend), Nicos Samakovlis (SC Viersen-Rahser), Patrick Wirth (1. FC Viersen II), Mithat Sezgin (SV Lürrip), Noel Maurice Illgen (TuRa Brüggen II)
Abgänge: Abdelilah Balkaa (Rather SV), Brandon Mafimbu Mazanga (1. FC Mönchengladbach), Mithat Okyay (TVAS Viersen), Justin Morgenbrodt (BW Concordia Viersen II), Glodi Zakonda (Pausiert), Justus Terbeck (BW Concordia Viersen II)
DJK Hehn II
Trainer: Tom Fratzscher
Zugänge: keine
Abgänge: Lars Schroers (DJK Hehn), Manuel Vogel (DJK Hehn), Christian Lenzen (DJK Hehn), Patrick Müller (DJK Hehn), Henry Bradler (DJK Hehn), Henri Jansen (DJK Hehn), Timo Busch (DJK Hehn), Yannik Reintges (DJK Hehn III)
Fortuna Mönchengladbach
Trainer: Marcel Fachinger
Zugänge: Marcel Fachinger (SV 08 Rheydt zg.), Marcus Classen (), Tim Brommer (), David Galli (), Florian Knorr (), Timon Jaworek (SV 08 Rheydt zg.), Raphael Kemter (SV 08 Rheydt zg.), Ibrahim El Miri (SV 08 Rheydt zg.), Maurice Dominik Vaßen (SV 08 Rheydt zg.), Tim Brommer (SV 08 Rheydt zg.), Marcus Classen (SV 08 Rheydt zg.), Justin Neunkirchen (Rheydter SV), Elijah Detert (SV Rot-Weiß Hockstein II), Timo Luka Rennen (SC Viersen-Rahser), Joel Foerster (Rheydter SV), Julius Fervers (Rheydter SV), Kevin Zimmer (SC Hardt), Laur Burcea (Fortuna Mönchengladbach II), Phillipp Meutters (SV 08 Rheydt zg.), Hugo Andre Cusotdio Mossolo (TSV Weeze II), Safiulla Hamraz (SV 08 Rheydt zg.)
Abgänge: Frank Hofer (VfB Hochneukirch), Maximilian-Kevin Faßbender-Hunger (Unbekannt), Luca Pierre Meyer (Unbekannt), Michael Kirberich (Unbekannt), Kai Wendeler (Unbekannt), Brendan Chineme-Nwoye (Dülkener FC), Michael Kirberich (SC Broich-Peel), Kevin Bartz (Unbekannt), Luca Pierre Meyer (FC Bosporus Düsseldorf), Marc Krause (Fortuna Mönchengladbach II), Luca Eckhardt (Fortuna Mönchengladbach II), Fidel Ot Chouchene (Fortuna Mönchengladbach II), Yala Patient Matadi (SV Rot-Weiß Hockstein II), Kevin Bartz (Sportfreunde Neuwerk III), Maher Alghazzawi (Teutonia Kleinenbroich)
KFC Welate Roj Mönchengladbach
Trainer: Franklin Poungoue-Tiako
Zugänge: Noel Drar (SV Rot-Weiß Hockstein II), Muhammed Al Saloum (SV Rot-Weiß Hockstein II), Kouassi Elisee Kouadio (SV Rot-Weiß Hockstein II), Pino Pucciano (SV Rot-Weiß Hockstein II), Atabey Kaplan (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Marcel Wirtz (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Denis Wirtz (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Adrian-Ionel Taranu (Red Stars Mönchengladbach), Ali Alsaleh (SV Schelsen III)
Abgänge: Eriton Ala (unbekannt ), Ahmed Mohammed Quaid Al-Mekhlafi (), Sharhan Abdulmalek (), Haruin Ganesthas (), Eriton Ala (VfR Büttgen), Abil Shakjiri (VfR Büttgen)
Rheydter SV II
Trainer: Ulrich Hamans, Stevica Blazeski
Zugänge: Bremar Kalaf (DJK Hehn), Philipp Sasse (Sportfreunde Neuwerk II), Leon Rustemaj (Rheydter SV), Emre Gecgeldi (VfB Korschenbroich)
Abgänge: Ahmed El Aboussi (Polizei SV Mönchengladbach), Naoufal Hammouche (SV 08 Rheydt II)
Rot-Weiß Venn
Trainer: Peter Daners
Zugänge: Peter Daners (), Christoph Mohnen (), Philip Oelers (), Anton Sobolev (), Niklas Theveßen (), Andre Bolten (), Fabian Wingerath (), Fadil Robaie (), Andre Kilian Schiffer (), Amed Soumaoro (), David Schneider (), Kaan Cetin (), Mladen Subasic (), Sebastian Busch (), Patrick Pulwey (), Peter Daners (SC Hardt)
Abgänge: Mischa Bongarz (Unbekannt), Marvin Schmidder (Türkiyemspor Mönchengladbach), Marko Grajzar (Germania Geistenbeck), Maurice Pfennings (Sportfreunde Leuth), Mischa Bongarz (Teutonia Kleinenbroich), Patrick Reneerkens (Teutonia Kleinenbroich), Castro Boloko (Unbekannt), Afshin Afrouz (Polizei SV Mönchengladbach), Liam Hermanns (SpVg Odenkirchen), Castro Boloko (Pausiert), Bastian Helmgens (Pausiert), Ehab Salem (Rot-Weiß Venn), Sebastian Scholz (Pausiert), Julian Deinert (Pausiert), Patrick Reneerkens (Pausiert), Jaouad Ouahabi (Pausiert), Fabio Leonardo Nüchel (Sportfreunde Neuwerk II), Nawid Sadig (DJK Fortuna Dilkrath II), Patriot Berisha (SC Hardt), Castro Boloko (TSV Meerbusch II)
SC Broich-Peel
Trainer: Leon Rudolph
Zugänge: David Pflipsen (SV Rot-Weiß Hockstein II), Michael Kirberich (Fortuna Mönchengladbach), Dario Bihn (SC Rheindahlen), Ricardo Bihn (SC Rheindahlen)
Abgänge: Dustin-Niklas Winkelmann (Sportfreunde Leuth II)
SC Hardt
Trainer: Jose Miguel Carro Dominguez, Okan Cavus
Zugänge: Viktor Nishgalzew (Victoria Mennrath III), Mustafa Sala (1. FC Viersen II), Luca Kevin Di Rico (), Dieu-Merci Kalenga Kamamba (), Patrick Roellen (), Can Mustafa Altuntas (), Sven Steinhäuser (), Jordan Asemov (), Niklas Meyer (), Samuel Yaramis (DJK/VfL Giesenkirchen II), Tuncay Özdemir (BV Grün-Weiß Holt), Hassler Maduthies (Rheydter SV), Okan Cavus (Polizei SV Mönchengladbach), Kevin Lamidi (Polizei SV Neuss), Patriot Berisha (Rot-Weiß Venn), Yasser Al Sirmani (FF Mönchengladbach 07), Muhittin Can Kilic (FF Mönchengladbach 07), Lukas Yaramis (SC Hardt II), Yetkin Balikci (BV Grün-Weiß Holt), Yasin Karabunar (SC Rheindahlen), Mohammad Sadeq Omar (KSV Mesopotamia Grevenbroich)
Abgänge: Peter Daners (Rot-Weiß Venn), Kevin Zimmer (Fortuna Mönchengladbach), Joel Simoes Ribeiro (FC Borussia Hückelhoven)
SC Viersen-Rahser
Trainer: Michael Ingenrieth
Zugänge: Phillip Brombach (SG Dülken), Mike Stasch (SC Schiefbahn), Simon Phlipsen (Rheydter SV), Rene Ramon Gerlach (SV 08 Rheydt zg.), Phillipp Meutters (SV 08 Rheydt zg.), Mounir Ghazouani (SV Vorst), Hamad Al Ali (Aus eigener Jugend), Aland Seefuk (Aus eigener Jugend), Dominik Klein (Reaktiviert), Anastasios Teperekidis (SC Union Nettetal II)
Abgänge: Timo Luka Rennen (Fortuna Mönchengladbach), Claudio Fernandes (TuS Liedberg), Nicos Samakovlis (BW Concordia Viersen)
Sportfreunde Neersbroich III
Trainer: Volker Renneberg, Marvin Zehner
Zugänge: keine
Abgänge: Fynn Kaemmerling (SVG Neuss-Weissenberg)
SV Rot-Weiß Hockstein II
Trainer:
Zugänge: Yala Patient Matadi (Fortuna Mönchengladbach)
Abgänge: David Dickmeiß (DJK Hehn), Pino Pucciano (Vereinslos), Tim Offermanns (SV 1909 Otzenrath), Max Siebmanns (SV 1909 Otzenrath), Paul Gross (SV 1909 Otzenrath), Robin-Owen Altgott (SV 1909 Otzenrath), Noel Drar (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Muhammed Al Saloum (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Kouassi Elisee Kouadio (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Pino Pucciano (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Peter Vieten (pausiert), Dustin Goertz (Pausiert), Marcus Kehren (Pausiert), Fabian Eschenbruch (Pausiert), Fabian Eschenbruch (Pausiert), Marcus Kehren (Pausiert), Riad Ainouz (DJK Hehn), Chris Michael Kempf (Eintracht Gladbach), David Pflipsen (SC Broich-Peel), Ardin Syla (SC Viktoria 04 Rheydt), Ali Ege Caska (SC Viktoria 04 Rheydt), Jaylen Tegamani (SC Viktoria 04 Rheydt), Elijah Detert (Fortuna Mönchengladbach), Yakup Ceri (SV Rot-Weiß Hockstein), Jannik Engels (SV Rot-Weiß Hockstein), Luis Fernandes da Cunha (SV Rot-Weiß Hockstein), Halil-Ibrahim Inci (SV Rot-Weiß Hockstein), Lennox Jansen (SV Rot-Weiß Hockstein), Nick Jennessen (SV Rot-Weiß Hockstein), Marcus Kehren (SV Rot-Weiß Hockstein), Till Kloeters (SV Rot-Weiß Hockstein), Johannes Koehl (SV Rot-Weiß Hockstein), Konstantinos Kouvatlis (SV Rot-Weiß Hockstein), Lukas Küster (SV Rot-Weiß Hockstein), Benjamin Lennartz (SV Rot-Weiß Hockstein), Tim Malinowski (SV Rot-Weiß Hockstein), Yala Patient Matadi (SV Rot-Weiß Hockstein), Gustaf Mölleken (SV Rot-Weiß Hockstein), Zinedin Josef Najib (SV Rot-Weiß Hockstein), Luis Ohlig (SV Rot-Weiß Hockstein), Matthias Prinz (SV Rot-Weiß Hockstein), Noel Rohmann (SV Rot-Weiß Hockstein), Alan Marwan Salim Salim (SV Rot-Weiß Hockstein), Erik Schütze (SV Rot-Weiß Hockstein), Tim Simon (SV Rot-Weiß Hockstein), Luca Syben (SV Rot-Weiß Hockstein), Felix Sebastian Tambunan (SV Rot-Weiß Hockstein), Felix von Ameln (SV Rot-Weiß Hockstein), Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein), Harald Prinz (SV Rot-Weiß Hockstein), Fynn Schnitzler (SV Rot-Weiß Hockstein), Christian Schott (SV Rot-Weiß Hockstein)
Teutonia Kleinenbroich II
Trainer: Felix Hüsges
Zugänge: Munir Mohamed Abdirahman (VfR Büttgen)
Abgänge: Andreas Hülser (), Niklas Phlipsen (), Frederic Hartung (), Robin Koerfer (SV Hemmerden), Leo Freche (SV Lürrip), Niklas Teut (), Aydeniz Yildiz (), Kaan Vural (), Matthias Prokopp (Teutonia Kleinenbroich)
Victoria Mennrath II
Trainer: Ilja Heinen
Zugänge: keine
Abgänge: Christoph Wirtz (Pausiert), Sascha Schiffer (Pausiert ), Alexander Blum (Karriereende), Sebastian Schröder (SC Wegberg), Carlos Stehle (Karriereende )
DJK/VfL Giesenkirchen
Trainer: Tayfun Er
Zugänge: Koray Yilmaz (SC Rheindahlen), Claudius-Mates Bernotas (Türkiyemspor Mönchengladbach), Emre Peker (Vereinslos), Diyar Topcu (Reaktiviert ), Patrick Becker (SC Rheindahlen)
Abgänge: Abdellah Karroua (Vereinslos), Ozan Deren (), Luca Dan Fesler (DJK/VfL Giesenkirchen), Mohamed Boudhan (Pausiert), Diyar Topcu (Vereinslos), Okan Kaymakci (DJK Hehn), Halil-Ibrahim Inci (Abgang), Lucas Dobre (DJK/VFL GIESENKIRCHEN III), Marco Yilmaz (Unbekannt ), Diyar Topcu (DJK/VfL Giesenkirchen), Abdellah Karroua (SV 08 Rheydt II), Marco Yilmaz (FC Eintracht Güdderath III)
MSV Mönchengladbach
Trainer: Vedat Dalbun
Zugänge: Vedat Dalbun (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Beytullah Özpolat (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Mohammed Ali (Türkiyemspor Mönchengladbach), Kalid Ali (MSV Mönchengladbach), Imad Einjah (MSV Mönchengladbach), Ahmad Al Soutari (MSV Mönchengladbach), Noraldin Hamed (MSV Mönchengladbach)
Abgänge: Kalid Ali (MSV Mönchengladbach), Imad Einjah (MSV Mönchengladbach), Ahmad Al Soutari (MSV Mönchengladbach), Noraldin Hamed (MSV Mönchengladbach)
Red Stars Mönchengladbach II
Trainer: Andrej Akinin
Zugänge: keine
Abgänge: Ridwan Banwo (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Ali Mohseni (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Dino Dervisi (SV 08 Rheydt II)
SC Hardt II
Trainer: Serdal Yilmaz, Salim Can Gürsoy
Zugänge: Niklas Lennartz (TV Lobberich)
Abgänge: Nico Lehmann (Dülkener FC), Christian Jansweid (SC Rheindahlen II), Kevin Zimmer (Unbekannt ), Lukas Yaramis (SC Hardt)
SC Viktoria 04 Rheydt
Trainer: Dominik Bischoff, Nikolai Bongartz
Zugänge: Patrick Bolten (BV Grün-Weiß Holt II), Phillipp Rhönisch (DJK Hehn), Ardin Syla (SV Rot-Weiß Hockstein II), Ali Ege Caska (SV Rot-Weiß Hockstein II), Jaylen Tegamani (SV Rot-Weiß Hockstein II), Ömer Faruk Akyol (DJK/VfL Giesenkirchen II), Adam Robaie (Holt Jugend ), Tim Venten (Reaktiviert)
Abgänge: Sherwan Shiko (Pausiert), Florian Kühn (Alte Herren), Volker Seidler (SV 08 Rheydt zg.), Florian Kühn (SC Viktoria 04 Rheydt)
Sportfreunde Neersbroich II
Trainer: Marco Retzsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVg Odenkirchen III
Trainer: Oskar Welters, Ben Welters, Stephan Moesges, Tobias Mehl
Zugänge: Lucas Flocken (SV Bedburdyck/Gierath III)
Abgänge: keine
SV 08 Rheydt
Trainer: Marcel Pannier
Zugänge: Volker Seidler (SC Viktoria 04 Rheydt), Lukas Käsebier (Reaktiviert ), Kylian Krüer (Reaktiviert )
Abgänge: Marko Pavlisko (Germania Geistenbeck), Marcel Fachinger (Fortuna Mönchengladbach), Timon Jaworek (Fortuna Mönchengladbach), Raphael Kemter (Fortuna Mönchengladbach), Ibrahim El Miri (Fortuna Mönchengladbach), Maurice Dominik Vaßen (Fortuna Mönchengladbach), Tim Brommer (Fortuna Mönchengladbach), Marcus Classen (Fortuna Mönchengladbach), Rene Ramon Gerlach (SC Viersen-Rahser), Phillipp Meutters (SC Viersen-Rahser), Yusuf Panta (TVAS Viersen), Reda Lkhaouni (VfB Korschenbroich II), Phillipp Meutters (Fortuna Mönchengladbach), Safiulla Hamraz (Fortuna Mönchengladbach)
BW Meer
Trainer: Metin Saglamoglu
Zugänge: Erzon Konxheli (Polizei SV Mönchengladbach II)
Abgänge: Can Canbakis (Türkiyemspor Mönchengladbach II)
SV Rot-Weiß Hockstein
Trainer: Fynn Schnitzler
Zugänge: Yakup Ceri (SV Rot-Weiß Hockstein II), Jannik Engels (SV Rot-Weiß Hockstein II), Luis Fernandes da Cunha (SV Rot-Weiß Hockstein II), Halil-Ibrahim Inci (SV Rot-Weiß Hockstein II), Lennox Jansen (SV Rot-Weiß Hockstein II), Nick Jennessen (SV Rot-Weiß Hockstein II), Marcus Kehren (SV Rot-Weiß Hockstein II), Till Kloeters (SV Rot-Weiß Hockstein II), Johannes Koehl (SV Rot-Weiß Hockstein II), Konstantinos Kouvatlis (SV Rot-Weiß Hockstein II), Lukas Küster (SV Rot-Weiß Hockstein II), Benjamin Lennartz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tim Malinowski (SV Rot-Weiß Hockstein II), Yala Patient Matadi (SV Rot-Weiß Hockstein II), Gustaf Mölleken (SV Rot-Weiß Hockstein II), Zinedin Josef Najib (SV Rot-Weiß Hockstein II), Luis Ohlig (SV Rot-Weiß Hockstein II), Matthias Prinz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Noel Rohmann (SV Rot-Weiß Hockstein II), Alan Marwan Salim Salim (SV Rot-Weiß Hockstein II), Erik Schütze (SV Rot-Weiß Hockstein II), Tim Simon (SV Rot-Weiß Hockstein II), Luca Syben (SV Rot-Weiß Hockstein II), Felix Sebastian Tambunan (SV Rot-Weiß Hockstein II), Felix von Ameln (SV Rot-Weiß Hockstein II), Martin Welters (SV Rot-Weiß Hockstein II), Harald Prinz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Fynn Schnitzler (SV Rot-Weiß Hockstein II), Christian Schott (SV Rot-Weiß Hockstein II)
Abgänge: keine
SV Schelsen II
Trainer: Maximilian Linke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Teutonia Kleinenbroich
Trainer: Mischa Bongarz
Zugänge: Mischa Bongarz (Rot-Weiß Venn), Patrick Reneerkens (Rot-Weiß Venn), Adnan Hodzic (SV Haesen-Hochheide II), Matthias Prokopp (Teutonia Kleinenbroich II), Maher Alghazzawi (Fortuna Mönchengladbach)
Abgänge: Andreas Bräuer (SV Hemmerden), Hamid Boukallaba (SV Hemmerden), Patrick Ryder (zurück in die Heimat), Joel Simrodt (SG Kaarst)
Türkiyemspor Mönchengladbach II
Trainer: Ridwan Banwo
Zugänge: Burak Türkmen (Türkiyemspor Mönchengladbach), Beytullah Özpolat (Türkiyemspor Mönchengladbach), Can Canbakis (BW Meer), Mehmet Yurtdasseven (Turanspor Rheydt), Hasan Kanterceken (Turanspor Rheydt), Mesut Horuz (Turanspor Rheydt), Kabiro Borrow (FC Eintracht Güdderath), Pierre Pelzer (FC Eintracht Güdderath), Kevin Schmidt (Red Stars Mönchengladbach), Ridwan Banwo (Red Stars Mönchengladbach II), Fatih Alsac (Reaktiviert), Ali Mohseni (Red Stars Mönchengladbach II)
Abgänge: Marcel Wirtz (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Vedat Dalbun (MSV Mönchengladbach), Denis Wirtz (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Beytullah Özpolat (MSV Mönchengladbach)
TuS Wickrath II
Trainer: David Endemann, Markus Illgen
Zugänge: Dennis Richter (TuS Wickrath), Benedikt Kantert (TuS Wickrath), Kevin Wolfs (TuS Wickrath), Luis Langmatz (TuS Wickrath), Max Käppler (TuS Wickrath), Marcello Steven Seelig (1. FC Mönchengladbach II), Uchenna Ani (SC Auwel-Holt II), Leart Bytyqi (1. FC Viersen II), Dominik Born (TuS Liedberg), Ashkan Nicukar-Mojarrad (SV Lürrip II)
Abgänge: Patrick Voith (SV Schelsen)
VfB Hochneukirch
Trainer: Frank Hofer
Zugänge: Frank Hofer (Fortuna Mönchengladbach)
Abgänge: keine
Victoria Mennrath III
Trainer: Phil Lipperson
Zugänge: Lukas Hollmann ()
Abgänge: Viktor Nishgalzew (SC Hardt)
