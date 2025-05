Kreisliga B: Langsam wird es eng für die Spvgg Kinzigtal

Odenwaldkreis. So spannend war es im Kampf um den Klassenerhalt in der B-Liga schon lange nicht mehr. Allerdings viel spannender, als es der Spielvereinigung Kinzigtal recht sein dürfte, denn die Ober-Kinziger rutschten durch das 2:2 vom Donnerstagabend beim SV Beerfelden auf dem Abstiegs-Relegationsplatz ab und müssen nun am letzten Spieltag gegen den TSV Bullau (Anstoß 15 Uhr) gewinnen.