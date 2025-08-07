Kreisliga B Kleve-Geldern: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
BV DJK Kellen
Trainer: Okan Güden
Zugänge: keine
Abgänge: Iljan Güden (1. FC Kleve II), Leon Stisch (SG Mehr/Niel / Wyler)
BV DJK Kellen II
Trainer: Jan Skotnicki
Zugänge: keine
Abgänge: Piotr Andrzej Lewandowski (1. FC Kleve II), Robert Salma (Siegfried Materborn)
Concordia Goch
Trainer: André Küppers
Zugänge: Massimo Elias Loosen (Union Kervenheim), Adan Guled (DJK Labbeck/Uedemerbruch)
Abgänge: Jannik Curdt (Umzug wegen Arbeit), Alpha Oumar Diallo (Inaktiv), Oliver Hufsky (Inaktiv), Raphael Wallrafen (Inaktiv), Peter Busseck (Schiedsrichter), Jelmar Look (Inaktiv), Jannik Curdt (TSV 1892 Vellmar)
DJK Grün-Weiß Appeldorn
Trainer: Alexander Vos
Zugänge: Maris Hendricks (SuS Kalkar II), Leo van Haag (JSG Appeldorn/VyMa/Wissel/Kalkar), Patryk Zalewski (Union Kervenheim)
Abgänge: Joshua Kalina (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III)
Germania Wemb
Trainer: Lukasz Kempa
Zugänge: Norbert Brygier (Kevelaerer SV II), Patryk Karol Wilk (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Marcin Gesikowski (Kevelaerer SV III)
Abgänge: keine
SG Keeken / Schanz
Trainer: Nils Nellissen
Zugänge: Jannis Heilen (Siegfried Materborn), Rahmat Ibrahimi (DJK Rhenania Kleve II), Michael Harms (SG Mehr/Niel / Wyler), Roy Ikenna Anyiam (Siegfried Materborn II)
Abgänge: Kajan Mahendran (1. FC Kleve II), Simon Berressen (1. FC Kleve II), Domenic Drews (SGE Bedburg-Hau II), Hikmet Eroglu ()
Rheinwacht Erfgen
Trainer: Peter Fehlemann
Zugänge: Benjamin Olesch (DJK Rhenania Kleve II), Justin Häusler (SG Mehr/Niel / Wyler), Andre Ketelaer (SG Mehr/Niel / Wyler), Martin Rausch (Reaktiviert ), Adil Mednouni (SG Mehr/Niel / Wyler), Thomas Panke (Uedemer SV), Jens van de Loo (SV Nütterden II), Rene Grundmann (Pausiert)
Abgänge: Luca Harmsen (VfR Warbeyen), Omuwire Henry Arighwrode (SV Nütterden)
Siegfried Materborn II
Trainer: Andreas Ingensand
Zugänge: Rojhat Güden (Siegfried Materborn), Pascal Kaus (Siegfried Materborn), Jan Valenta (Reaktiviert), Yannik Thiel (SV Asperden), Mirko Verheyen (Siegfried Materborn), Carsten Michels (Siegfried Materborn), Bastian Schumacher (Siegfried Materborn)
Abgänge: Rene Hendricks (SV Schottheide-Frasselt), Fabian Pauls (Umzug), Florian Handke (Umzug), Roy Ikenna Anyiam (SG Keeken / Schanz)
SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.
Trainer: Thomas von Kuczkowski
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick van Hest (1. FC Kleve II)
SuS Kalkar
Trainer: Julian Hartung
Zugänge: Esmeraldo Cami (), Joel Küppers (wird vorzeitiger Seniorenspieler), Aaron Komm (wird vorzeitiger Seniorenspieler), Slavisa Vukallovic (), Jan-Niklas Garbe (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marko Cvetkovikj (RSV Praest), Daniel Arntz (SV Bedburg-Hau II), David Rössler (hängt noch ein Jahr dran)
Abgänge: Nico Liebau-Kassler (BV Sturm Wissel II), Alexander Slis (SV Grieth), Connor Slis (SV Grieth), David Rössler (Karriereende)
SV Bedburg-Hau
Trainer: Sascha Lousee
Zugänge: Derek Smittenberg (), Luca Schiff (TuS Kranenburg), Pepijn Philip Gal (JSG SV/SGE Bedburg-Hau II), Attila-Joan Balint (Uedemer SV), Mohammed Miri (1. FC Kleve III), Fabian Verfürth (Fortuna Keppeln), Mats Luke Weber (JSG SV/SGE Bedburg-Hau II)
Abgänge: Rene Frank Theo Timmer (VfR Warbeyen), Leonidas Mellos (VfR Warbeyen)
SV Grieth
Trainer: Dirk Slis
Zugänge: Alexander Slis (SuS Kalkar), Connor Slis (SuS Kalkar), Prince Monzer (SV Hönnepel-Niedermörmter), Dirk Slis (Als Trainer), Nico Elias (SV Rees)
Abgänge: Johannes Verfürden (Uedemer SV II)
SV Rindern II
Trainer: Stefan Schrey, Johannes Pitz
Zugänge: Erik Noack (TuS Kranenburg), Daniel Baygi (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Nico Mars (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Filip Marcel Wojnowski (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Oliver Capel (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Lukas Kaul (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Sjard Anton Callsen (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Jamie Neuroth (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Xaver Maczka (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Patrice Maurice Assi (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Philipp Haas (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve)
Abgänge: Arne Michael Schmatz (SGE Bedburg-Hau II), Philip Kakadschanov (VfR Warbeyen), Bahri Kera (1. FC Kleve II), Michael Schirmer (Karriereende), Lasse Schmatz (Pause), Sebastian Verrieth (SV Rindern III), Adrien El Sayed (VfR Warbeyen), Louis Küster (VfR Warbeyen)
TSV Weeze II
Trainer: Niclas van de Loo
Zugänge: Masum Saka (SV Hönnepel-Niedermörmter)
Abgänge: Oliver Kurzacz (SV Veert), Valerius Laemers (TSV Weeze III), Hugo Andre Cusotdio Mossolo (Fortuna Mönchengladbach)
TuS Kranenburg
Trainer: Aleh Putsila
Zugänge: Youri Been (SV Nütterden)
Abgänge: Maik van Teeffelen (TSV Weeze), Erik Zillig (1. FC Kleve II), Luca Schiff (SV Bedburg-Hau), Erik Noack (SV Rindern II)
Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: Dominik Blenkers (Viktoria Winnekendonk III), Janik Brünken (Viktoria Winnekendonk III), Sami Souissi (Union Kervenheim)
Abgänge: Thomas Leenen (SV Asperden), Christian Fingskes (Viktoria Winnekendonk III), Oliver Berns (Viktoria Winnekendonk), Giuliano Diebels (Viktoria Winnekendonk), Janis Luyven (Viktoria Winnekendonk), Maxime Sakowski (Viktoria Winnekendonk), Manfred Stammen (Viktoria Winnekendonk), Sami Souissi (Viktoria Winnekendonk III)
Arminia Kapellen/Hamb
Trainer: Johannes Bothen
Zugänge: Yannik Eickschen (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)
Abgänge: Tobias Bolz (Kevelaerer SV), Tobias Ries (SV Sonsbeck II), Arne Füngers (SV Sonsbeck II), Tomek Wojciechowski (SV Sonsbeck II), Serkan Külcür (SV Veert), Joris Ofterdinger (TuS Xanten)
DJK Twisteden II
Trainer: Darius Toonen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Aldekerk II
Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck
Zugänge: keine
Abgänge: Chris Haffmanns (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III), Philipp Leisten (SV Vorst), Steffen Kreckler (FC Aldekerk III)
Grün-Weiß Vernum II
Trainer: Daniel Neuer
Zugänge: keine
Abgänge: Gerd Möthe (GSV Moers), Adrian Peters (Grün-Weiß Vernum)
Kevelaerer SV II
Trainer: Tim Boumanns
Zugänge: Dennis Hußmann (Kevelaerer SV IV), Max Pauels (Kevelaerer SV IV), Daniel Hülse (Kevelaerer SV II), Josh Klenner (Kevelaerer SV II), Leonardo Redzic (Kevelaerer SV), Felix Gastens (Kevelaerer SV), Julius Putzek (Kevelaerer SV), Bastian Simons (Kevelaerer SV II), Ben Mika Bruske (Kevelaerer SV), Marlon Möser (Kevelaerer SV II)
Abgänge: Abullfazel Ahmmadi (unbekannt), Tobias Endert (unbekannt), Norbert Brygier (Germania Wemb), Maximilian Angenlahr (Viktoria Winnekendonk), Tobias Endert (Kevelaerer SV III)
Rot-Weiß Geldern
Trainer: David van Lier
Zugänge: Alexandru Chivu (SV Veert), Bartosz Marszolek (SV Herongen II), Ryan Boumanns (Rot-Weiß Geldern II), Semih Hendan (1. FC Geldern), Rolf Niersmans (Sportlicher Leiter), Julian Spolders (Rot-Weiß Geldern II), Stephan Goldbeck (SV Straelen II), Karl Bozedomov (VFL Pont), Krysztof Tomczak (Rot-Weiß Geldern II), Marcel Rogge (Rot-Weiß Geldern II), Matthis Artz (Rot-Weiß Geldern II), Markus Pauls (1. FC Geldern II), Sores Saka (spielender Co-Trainer)
Abgänge: Dustin Weyl (SV Herongen), Sebastian Moldovan (SV Straelen), Rushit Truda (1. FC Geldern), Kevin Hartmann (1. FC Geldern), Ionut Bran (1. FC Geldern)
SC Auwel-Holt
Trainer: Patrick Heyer
Zugänge: Dennis Tepaß (SC Auwel-Holt II), Leon Smits (SC Auwel-Holt II)
Abgänge: Tom Beterams (Sportfreunde Broekhuysen), Christian Holzappel (Karriereende), Charalabos Michos (Karriereende), Michael Gellen (Karriereende), Philipp Stienen (Karriereende), Henrik Brüx (SC Auwel-Holt II), Marvin Weghaus (SC Auwel-Holt II), Marius Brüx (Sportfreunde Broekhuysen)
Sportfreunde Broekhuysen II
Trainer: Marcel Scholz
Zugänge: Gian Luca Vins (Sportfreunde Broekhuysen), Laurenz Thockok (Sportfreunde Broekhuysen)
Abgänge: Sebastian Eickens (SC Auwel-Holt II), Lukas Meenen (unbekannt), Robert Schmitz (Karriereende), Ben Pasch (unbekannt), Jonas van Bebber (unbekannt), Mathis Heine (unbekannt), Niklas Leuker (unbekannt)
SV Herongen
Trainer: Andre Lemmen
Zugänge: Dustin Weyl (Rot-Weiß Geldern)
Abgänge: keine
SV Herongen II
Trainer: Sebastian Ludwik
Zugänge: keine
Abgänge: Bartosz Marszolek (Rot-Weiß Geldern)
SV Issum II
Trainer: Björn Beyers, Patrick Obier, Simon Oppenberg
Zugänge: Matthias Hormann (SV Issum)
Abgänge: keine
SV Sevelen II
Trainer: Maurice Michaelis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Straelen
Trainer: Thomas Geist
Zugänge: Thomas Geist (), Maik Noldes (SV Straelen), Ali Irgat (FC Aldekerk), Nico van Bergen (SV Veert), Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen), Sebastian Moldovan (Rot-Weiß Geldern), Ge Schouenberg (Witthorst), Perry Köksal Fianju (vereinslos), Ibrahim Fofane (vereinslos), Adam Borg (vereinslos), Christof Winter (SV Hönnepel-Niedermörmter), Maximilian Krug (Thomasstadt Kempen), Rida Ait Baha (DJK Fortuna Dilkrath II), Leon Gerke (Jugend FC Moers-Meerfeld), Muhammad Ali Bawa (unbekannt ), Celestino Miguel Dombele (unbekannt), Bler Istrefi (Mitrovica / Kosovo), Brandon Olszowka (SV Straelen), Baran Simsek (unbekannt), Yuri Goncalves Fernandes da Costa (vereinslos)
Abgänge: Michael Janßen (Viktoria Winnekendonk), Maik Noldes (SV Straelen), Holger Jansen (SV Veert), Leon Otten (TSV Weeze), Mert Aközbek (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lars Genneper (SSV Grefrath 1910/24 III)
SV Walbeck II
Trainer: Carsten Ronczka
Zugänge: Erik Beerden (SV Walbeck), Luis Essen (SV Walbeck), Leon Hinzert (SV Walbeck), Leon Wilmsen (SV Walbeck), Jan Vallen (SV Walbeck), Noah Roosen (SV Walbeck III)
Abgänge: Aaron Wilmsen (SV Walbeck), Maurice Koppers (SC West Köln)
TSV Nieukerk II
Trainer: Dirk Jung
Zugänge: Nils Eikelpasch (JSG Aldekerk/Nieukerk), Mustafa Talha Gül (JSG Aldekerk/Nieukerk), Raffael Wallach (JSG Aldekerk/Nieukerk), Lars Borchert (JSG Aldekerk/Nieukerk), Björn Büsch (Freundschaft), Melih Hendan (Reaktiviert), Marvin Schreiber (TuS St. Hubert), Melvin Pitz (TuS St. Hubert)
Abgänge: Marcel Külkens (Beruflich ), Fabian Deselaers (Beruflich), Dirk Halfpap (Unbekannt), Luka Mazur (Umzug), Felix Hötger (VfB Uerdingen II)
Union Wetten
Trainer: Leon Hebben
Zugänge: keine
Abgänge: Steven Ladwig (SV Viktoria Birten)
