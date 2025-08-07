Kreisliga B Kleve-Geldern: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.

BV DJK Kellen

Trainer: Okan Güden

Zugänge: keine

Abgänge: Iljan Güden (1. FC Kleve II), Leon Stisch (SG Mehr/Niel / Wyler)



BV DJK Kellen II

Trainer: Jan Skotnicki

Zugänge: keine

Abgänge: Piotr Andrzej Lewandowski (1. FC Kleve II), Robert Salma (Siegfried Materborn)



Concordia Goch

Trainer: André Küppers

Zugänge: Massimo Elias Loosen (Union Kervenheim), Adan Guled (DJK Labbeck/Uedemerbruch)

Abgänge: Jannik Curdt (Umzug wegen Arbeit), Alpha Oumar Diallo (Inaktiv), Oliver Hufsky (Inaktiv), Raphael Wallrafen (Inaktiv), Peter Busseck (Schiedsrichter), Jelmar Look (Inaktiv), Jannik Curdt (TSV 1892 Vellmar)



DJK Grün-Weiß Appeldorn

Trainer: Alexander Vos

Zugänge: Maris Hendricks (SuS Kalkar II), Leo van Haag (JSG Appeldorn/VyMa/Wissel/Kalkar), Patryk Zalewski (Union Kervenheim)

Abgänge: Joshua Kalina (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III)



Germania Wemb

Trainer: Lukasz Kempa

Zugänge: Norbert Brygier (Kevelaerer SV II), Patryk Karol Wilk (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Marcin Gesikowski (Kevelaerer SV III)

Abgänge: keine



SG Keeken / Schanz

Trainer: Nils Nellissen

Zugänge: Jannis Heilen (Siegfried Materborn), Rahmat Ibrahimi (DJK Rhenania Kleve II), Michael Harms (SG Mehr/Niel / Wyler), Roy Ikenna Anyiam (Siegfried Materborn II)

Abgänge: Kajan Mahendran (1. FC Kleve II), Simon Berressen (1. FC Kleve II), Domenic Drews (SGE Bedburg-Hau II), Hikmet Eroglu ()



Rheinwacht Erfgen

Trainer: Peter Fehlemann

Zugänge: Benjamin Olesch (DJK Rhenania Kleve II), Justin Häusler (SG Mehr/Niel / Wyler), Andre Ketelaer (SG Mehr/Niel / Wyler), Martin Rausch (Reaktiviert ), Adil Mednouni (SG Mehr/Niel / Wyler), Thomas Panke (Uedemer SV), Jens van de Loo (SV Nütterden II), Rene Grundmann (Pausiert)

Abgänge: Luca Harmsen (VfR Warbeyen), Omuwire Henry Arighwrode (SV Nütterden)



Siegfried Materborn II

Trainer: Andreas Ingensand

Zugänge: Rojhat Güden (Siegfried Materborn), Pascal Kaus (Siegfried Materborn), Jan Valenta (Reaktiviert), Yannik Thiel (SV Asperden), Mirko Verheyen (Siegfried Materborn), Carsten Michels (Siegfried Materborn), Bastian Schumacher (Siegfried Materborn)

Abgänge: Rene Hendricks (SV Schottheide-Frasselt), Fabian Pauls (Umzug), Florian Handke (Umzug), Roy Ikenna Anyiam (SG Keeken / Schanz)



SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.

Trainer: Thomas von Kuczkowski

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick van Hest (1. FC Kleve II)



SuS Kalkar

Trainer: Julian Hartung

Zugänge: Esmeraldo Cami (), Joel Küppers (wird vorzeitiger Seniorenspieler), Aaron Komm (wird vorzeitiger Seniorenspieler), Slavisa Vukallovic (), Jan-Niklas Garbe (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marko Cvetkovikj (RSV Praest), Daniel Arntz (SV Bedburg-Hau II), David Rössler (hängt noch ein Jahr dran)

Abgänge: Nico Liebau-Kassler (BV Sturm Wissel II), Alexander Slis (SV Grieth), Connor Slis (SV Grieth), David Rössler (Karriereende)



SV Bedburg-Hau

Trainer: Sascha Lousee

Zugänge: Derek Smittenberg (), Luca Schiff (TuS Kranenburg), Pepijn Philip Gal (JSG SV/SGE Bedburg-Hau II), Attila-Joan Balint (Uedemer SV), Mohammed Miri (1. FC Kleve III), Fabian Verfürth (Fortuna Keppeln), Mats Luke Weber (JSG SV/SGE Bedburg-Hau II)

Abgänge: Rene Frank Theo Timmer (VfR Warbeyen), Leonidas Mellos (VfR Warbeyen)



SV Grieth

Trainer: Dirk Slis

Zugänge: Alexander Slis (SuS Kalkar), Connor Slis (SuS Kalkar), Prince Monzer (SV Hönnepel-Niedermörmter), Dirk Slis (Als Trainer), Nico Elias (SV Rees)

Abgänge: Johannes Verfürden (Uedemer SV II)



SV Rindern II

Trainer: Stefan Schrey, Johannes Pitz

Zugänge: Erik Noack (TuS Kranenburg), Daniel Baygi (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Nico Mars (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Filip Marcel Wojnowski (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Oliver Capel (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Lukas Kaul (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Sjard Anton Callsen (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Jamie Neuroth (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Xaver Maczka (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Patrice Maurice Assi (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve), Philipp Haas (JSG Rindern/Keeken-Schanz/Donsbrüggen/Kleve)

Abgänge: Arne Michael Schmatz (SGE Bedburg-Hau II), Philip Kakadschanov (VfR Warbeyen), Bahri Kera (1. FC Kleve II), Michael Schirmer (Karriereende), Lasse Schmatz (Pause), Sebastian Verrieth (SV Rindern III), Adrien El Sayed (VfR Warbeyen), Louis Küster (VfR Warbeyen)



TSV Weeze II

Trainer: Niclas van de Loo

Zugänge: Masum Saka (SV Hönnepel-Niedermörmter)

Abgänge: Oliver Kurzacz (SV Veert), Valerius Laemers (TSV Weeze III), Hugo Andre Cusotdio Mossolo (Fortuna Mönchengladbach)



TuS Kranenburg

Trainer: Aleh Putsila

Zugänge: Youri Been (SV Nütterden)

Abgänge: Maik van Teeffelen (TSV Weeze), Erik Zillig (1. FC Kleve II), Luca Schiff (SV Bedburg-Hau), Erik Noack (SV Rindern II)



Viktoria Winnekendonk II

Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers

Zugänge: Dominik Blenkers (Viktoria Winnekendonk III), Janik Brünken (Viktoria Winnekendonk III), Sami Souissi (Union Kervenheim)

Abgänge: Thomas Leenen (SV Asperden), Christian Fingskes (Viktoria Winnekendonk III), Oliver Berns (Viktoria Winnekendonk), Giuliano Diebels (Viktoria Winnekendonk), Janis Luyven (Viktoria Winnekendonk), Maxime Sakowski (Viktoria Winnekendonk), Manfred Stammen (Viktoria Winnekendonk), Sami Souissi (Viktoria Winnekendonk III)

