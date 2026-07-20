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Allgemeines

Kreisliga B Kleve-Geldern: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

Kreisliga B Kleve-Geldern: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Transfers in Kleve-Geldern.
Transfers in Kleve-Geldern. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE
SGE B.-Hau
Nütterden
SV Issum

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga B Kleve-Geldern! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga B Kleve-Geldern 2026/27

Gruppe 1:

Alemannia Pfalzdorf III
Trainer: Markus Lorenz
Zugänge: Markus Lorenz (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)
Abgänge: Felix Borgmann (Pausiert)

BV DJK Kellen
Trainer: Okan Güden
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Gergerdt (Siegfried Materborn III), Levi Wolters (1. FC Kleve II), Moris van Ophuysen (SV Donsbrüggen)

BV DJK Kellen II
Trainer: Jan Skotnicki
Zugänge: Sebastian Krzysztof Dreszler (SV Nütterden II), Kevin Jacek Respondek (Neuzugang), Damian Pecak (Neuzugang), Dominik Tomasz Krakowiak (Neuzugang), Michal Kaczmarek (Neuzugang)
Abgänge: Jakub Garbowski (Germania Wemb)

DJK Grün-Weiß Appeldorn
Trainer: Marcel Zalewski
Zugänge: Jonathan Klingbeil (), Nils Giltjes (), Jan Peter Langenberg (), Jonathan Klingbeil (Siegfried Materborn), Oliwier Piotrowski (TSV Weeze III), Neo Andreas Mroz (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Arie Van Haag (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Richad Nedai (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)
Abgänge: keine

DJK Rhenania Kleve
Trainer: Thorsten Dorißen
Zugänge: Kilian Derks (Co-Trainer), John Pierre Krüger (Vereinslos), Ahmed Elawady (SG Keeken / Schanz II)
Abgänge: Mohammed Aarbaj (Umzug)

SG Keeken / Schanz
Trainer: Nils Nellissen
Zugänge: keine
Abgänge: Milan Stang (SGE Bedburg-Hau)

SGE Bedburg-Hau
Trainer: Rene van Elten
Zugänge: Ole Looschelders (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Noah Waßer (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Elias Dußling (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Milan Stang (SG Keeken / Schanz), Alexander Kolender (SV Donsbrüggen)
Abgänge: Henrik Schümmer (SG Grieth-Erfgen), Niklas Puff (Viktoria Goch), Daniel Fernando da Costa (Kevelaerer SV), Fabio Dittrich (Kevelaerer SV), Julian Diedenhofen (Siegfried Materborn), Tim Helmus (Siegfried Materborn), Patrick Kleintjes (), Len Deckers (), Falko Kersten (Karriereende (leider)), Martin Tekaat (), Jendrik-Jan-Alexander Maas (Hausbau erstmal), Ian van Bebber (), Niclas Pohle (Uedemer SV), Christoph Gorißen (Siegfried Materborn), Theo Panke (Siegfried Materborn), Louis Hoenselaar (Siegfried Materborn), Leon Claassen (Siegfried Materborn), Lennard Haps (Siegfried Materborn II), Gislain Ngesang (Siegfried Materborn), Bernard Alijaj (SG Grieth-Erfgen), Sebastian van Brakel (SG Grieth-Erfgen), Theo Gerard (Alemannia Pfalzdorf), Arne Michael Schmatz (SV Rindern II), Fabian Berntsen (1. FC Kleve)

Siegfried Materborn II
Trainer: Andreas Ingensand
Zugänge: Miguel Wurring (Viktoria Goch II), Aly Oumar Cherif (1. FC Kleve II), Lennard Haps (SGE Bedburg-Hau), Vincent Büning (Siegfried Materborn), Boran Varan (Siegfried Materborn), Tomeo Lukas Evers (Siegfried Materborn), Elias Gabriel Oberbanscheidt (Siegfried Materborn), Albijan Arifi (Siegfried Materborn)
Abgänge: Rojhat Güden (VfR Warbeyen), Jeremie Neuroth (SV Bedburg-Hau), Maurice Vorwerk (SV Donsbrüggen)

SV Bedburg-Hau
Trainer: Sascha Lousee
Zugänge: Daniel Graffmann (1. FC Kleve II), Robert Schramm (Viktoria Goch III), Immanuel Israel Dadson (SGE Bedburg-Hau II), Jeremie Neuroth (Siegfried Materborn II), Daniel Kasim Oso (Siegfried Materborn), Patrice Maurice Assi (reaktiviert), Lukas Pieper (reaktiviert)
Abgänge: Ben van Bebber (SV Nütterden), Mohammed Miri (VfR Warbeyen), André Fangohr (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Azad Jamal Shkur Shkur (unbekannt)

SG SG Grieth-Erfgen / Erfgen
Trainer: Bernard Alijaj
Zugänge: Henrik Schümmer (SGE Bedburg-Hau), Bernard Alijaj (SGE Bedburg-Hau), Sebastian van Brakel (SGE Bedburg-Hau), Lennart Lörcks (JSG Erfgen/Warbeyen), Elias Terstegen (JSG Erfgen/Warbeyen), Manuel Gietmann (Concordia Goch II)
Abgänge: Aliju Erdogan (SV Donsbrüggen)

SV Nütterden
Trainer: Kai Jaschek
Zugänge: Mattis Lars Verdonk (TuS Kranenburg), Bruno Kleindorp (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Mert Özerdogan (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Divan Dinc (VfB Rheingold Emmerich II), Luis Wilmsen (von eigene Jugend), Kai Jaschek (Viktoria Goch II), Christian-Danut Bercea (Aus eigener Reserve), Daniel Aengenheister (SV Nütterden II), Ben van Bebber (SV Bedburg-Hau), Christian-Danut Bercea (SV Nütterden II), Olaf Igor Buszowiecki (Pause)
Abgänge: Marcel Reintjes (SV Schottheide-Frasselt), Henrik Dercks (SV Nütterden II), Cedric Dinnessen (TuS Kranenburg), Alexander Reinders (TuS Kranenburg), Martin Thyssen (Karriereende), Lukas Nienhaus (TuS Kranenburg)

SV Rindern II
Trainer: Johannes Pitz
Zugänge: Max Wellem Wels (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Felix Ojong Holtz (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Meris Demiraj (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Henrik Evers (SV Rindern III), Filip Labedzki (SV Rindern III), Arne Michael Schmatz (SGE Bedburg-Hau), Lasse Schmatz (SV Rindern III)
Abgänge: Jaime Neuroth (1. FC Kleve II), Kevin Wilsch (Karriereende), Stefan Schrey (), Dennis Boterham (Karriereende), Henrik Diedrichs (Auszeit/Studium), Xaver Maczka (Materborn)

SV Schottheide-Frasselt
Trainer: Jo Voß
Zugänge: Martin Wilmsen-Himmes (SV Donsbrüggen), Henning Klösters (Siegfried Materborn), Marcel Reintjes (SV Nütterden)
Abgänge: Lars Weber (Karriereende), Jordan Winkels (Umzug), Blorim Haziri (VfB Rheingold Emmerich II)

TSV Weeze II
Trainer: Niclas van de Loo
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Schoppa (TSV Weeze)

TuS Kranenburg
Trainer: Markus Verkühlen
Zugänge: Cedric Dinnessen (SV Nütterden), Alexander Reinders (SV Nütterden), Lukas Nienhaus (SV Nütterden)
Abgänge: Mattis Lars Verdonk (SV Nütterden)

Viktoria Goch III
Trainer: Ramon Zanelli
Zugänge: Max Richter (Viktoria Goch), Marcel Geck (Viktoria Goch), David Pouwels (Uedemer SV)
Abgänge: Robert Schramm (SV Bedburg-Hau)

Gruppe 2:

Arminia Kapellen/Hamb
Trainer: Johannes Bothen
Zugänge: Frank Boos (Reaktiviert), Jakob Oymanns (Aus eigener Jugend), Dustin Herrmann (Aus eigener Jugend), Benjamin Waerdt (Aus eigener Jugend), Jonas Kucera (Seniorenerklärung), Fritz Keyser (Seniorenerklärung), Tim Meyer (Seniorenerklärung), Joshua Stenmans (Seniorenerklärung), Maximilian Sachse (Seniorenerklärung), Max Scholler (Grün-Weiß Vernum II), Henning Heynen-Tekotte (Seniorenerklärung), Joel Gilsing (Arminia Kapellen/Hamb)
Abgänge: Noel Reudenbach (Kevelaerer SV III), Dominik Hansen (SV Issum)

DJK Twisteden II
Trainer: Darius Toonen
Zugänge: Oliver Kurzacz (SV Veert), Matthis Leisten (Viktoria Winnekendonk II)
Abgänge: keine

FC Aldekerk II
Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck
Zugänge: Malte Ronczka (SV Walbeck)
Abgänge: keine

FC Aldekerk III
Trainer: Dennis Kinscher
Zugänge: Niklas Diesfeld (Hülser SV II)
Abgänge: Gianluca Balters (Alt Herren), Sascha Korn (Karriereende), Timo Maas (Vereinslos)

Germania Wemb
Trainer: Lukasz Kempa
Zugänge: Jannik Marliani (Viktoria Winnekendonk II), Jakub Garbowski (BV DJK Kellen II), Kacper Andrzej Tokaj (VfR Polonia Bottrop-Ebel)
Abgänge: keine

Grün-Weiß Vernum II
Trainer: Daniel Neuer
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Billion (Grün-Weiß Vernum), Max Scholler (Arminia Kapellen/Hamb)

Kevelaerer SV II
Trainer: Tim Boumanns
Zugänge: Willems Justus (Kevelaerer SV)
Abgänge: Kareem Jradi (Grün-Weiß Vernum), Valdrin Qajani (pausiert)

SC Auwel-Holt
Trainer: Patrick Heyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Herongen
Trainer: Andre Lemmen
Zugänge: Joel Kleinmanns (TSV Nieukerk II), Holger Jansen (SV Veert II), Janos Szaraz (Kevelaerer SV III)
Abgänge: Dustin Weyl (TSV Nieukerk)

SV Herongen II
Trainer: Sebastian Ludwik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Issum
Trainer: Sandro Scuderi
Zugänge: Dominik Hansen (Arminia Kapellen/Hamb), Matthias Anthony Roser (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Tim Kabasch (Uedemer SV), Valon Rizvani (TSV Weeze), Tim Michels (SV Sevelen), Raphael Kostros (SV Straelen), Ben Bongartz (Borussia Veen), Justin-Noel Schmidt (Viktoria Winnekendonk), Rojhat Kilic (Viktoria Winnekendonk), Nils Kabasch (Pausiert)

SV Sevelen II
Trainer: Maurice Michaelis
Zugänge: Julian Maas (SV Sevelen), Michael Kamann (JSG Sevelen/Issum)
Abgänge: keine

SV Walbeck II
Trainer: Carsten Ronczka
Zugänge: keine
Abgänge: Mathis Houf (SV Walbeck III), Finn van Deyk (SV Walbeck III), Nico Holterbosch (SV Walbeck III), Lukas Küsters (SV Walbeck III), Felix Siebers (SV Walbeck III), Jan Hennes (SV Walbeck III), Vincent Waerder (SV Walbeck III)

TSV Nieukerk II
Trainer: Marcel Hodina
Zugänge: Daniel Porojnicu (1. FC Geldern), Tim Evers (JSG Aldekerk/Nieukerk), Erik Schoelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Mats Gaerber (JSG Aldekerk/Nieukerk), Simon van Rickelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Louis Minten (JSG Aldekerk/Nieukerk), Abdulbasit Yahaya (Reaktiviert), Roshan Olen Damocles (TSV Nieukerk)
Abgänge: Joel Kleinmanns (SV Herongen)

Union Wetten
Trainer: Leon Hebben
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)
Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)

Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)
Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)

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