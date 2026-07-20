Kreisliga B Kleve-Geldern: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga B Kleve-Geldern! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
Gruppe 1:
Alemannia Pfalzdorf III
Trainer: Markus Lorenz
Zugänge: Markus Lorenz (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)
Abgänge: Felix Borgmann (Pausiert)
Gruppe 2:
Arminia Kapellen/Hamb
Trainer: Johannes Bothen
Zugänge: Frank Boos (Reaktiviert), Jakob Oymanns (Aus eigener Jugend), Dustin Herrmann (Aus eigener Jugend), Benjamin Waerdt (Aus eigener Jugend), Jonas Kucera (Seniorenerklärung), Fritz Keyser (Seniorenerklärung), Tim Meyer (Seniorenerklärung), Joshua Stenmans (Seniorenerklärung), Maximilian Sachse (Seniorenerklärung), Max Scholler (Grün-Weiß Vernum II), Henning Heynen-Tekotte (Seniorenerklärung), Joel Gilsing (Arminia Kapellen/Hamb)
Abgänge: Noel Reudenbach (Kevelaerer SV III), Dominik Hansen (SV Issum)
DJK Twisteden II
Trainer: Darius Toonen
Zugänge: Oliver Kurzacz (SV Veert), Matthis Leisten (Viktoria Winnekendonk II)
Abgänge: keine
FC Aldekerk II
Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck
Zugänge: Malte Ronczka (SV Walbeck)
Abgänge: keine
FC Aldekerk III
Trainer: Dennis Kinscher
Zugänge: Niklas Diesfeld (Hülser SV II)
Abgänge: Gianluca Balters (Alt Herren), Sascha Korn (Karriereende), Timo Maas (Vereinslos)
Germania Wemb
Trainer: Lukasz Kempa
Zugänge: Jannik Marliani (Viktoria Winnekendonk II), Jakub Garbowski (BV DJK Kellen II), Kacper Andrzej Tokaj (VfR Polonia Bottrop-Ebel)
Abgänge: keine
Grün-Weiß Vernum II
Trainer: Daniel Neuer
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Billion (Grün-Weiß Vernum), Max Scholler (Arminia Kapellen/Hamb)
Kevelaerer SV II
Trainer: Tim Boumanns
Zugänge: Willems Justus (Kevelaerer SV)
Abgänge: Kareem Jradi (Grün-Weiß Vernum), Valdrin Qajani (pausiert)
SC Auwel-Holt
Trainer: Patrick Heyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Herongen
Trainer: Andre Lemmen
Zugänge: Joel Kleinmanns (TSV Nieukerk II), Holger Jansen (SV Veert II), Janos Szaraz (Kevelaerer SV III)
Abgänge: Dustin Weyl (TSV Nieukerk)
SV Herongen II
Trainer: Sebastian Ludwik
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Issum
Trainer: Sandro Scuderi
Zugänge: Dominik Hansen (Arminia Kapellen/Hamb), Matthias Anthony Roser (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Tim Kabasch (Uedemer SV), Valon Rizvani (TSV Weeze), Tim Michels (SV Sevelen), Raphael Kostros (SV Straelen), Ben Bongartz (Borussia Veen), Justin-Noel Schmidt (Viktoria Winnekendonk), Rojhat Kilic (Viktoria Winnekendonk), Nils Kabasch (Pausiert)
SV Sevelen II
Trainer: Maurice Michaelis
Zugänge: Julian Maas (SV Sevelen), Michael Kamann (JSG Sevelen/Issum)
Abgänge: keine
SV Walbeck II
Trainer: Carsten Ronczka
Zugänge: keine
Abgänge: Mathis Houf (SV Walbeck III), Finn van Deyk (SV Walbeck III), Nico Holterbosch (SV Walbeck III), Lukas Küsters (SV Walbeck III), Felix Siebers (SV Walbeck III), Jan Hennes (SV Walbeck III), Vincent Waerder (SV Walbeck III)
TSV Nieukerk II
Trainer: Marcel Hodina
Zugänge: Daniel Porojnicu (1. FC Geldern), Tim Evers (JSG Aldekerk/Nieukerk), Erik Schoelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Mats Gaerber (JSG Aldekerk/Nieukerk), Simon van Rickelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Louis Minten (JSG Aldekerk/Nieukerk), Abdulbasit Yahaya (Reaktiviert), Roshan Olen Damocles (TSV Nieukerk)
Abgänge: Joel Kleinmanns (SV Herongen)
Union Wetten
Trainer: Leon Hebben
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)
Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)
Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)
Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)
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