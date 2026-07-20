Kreisliga B Kleve-Geldern: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

Transfers in Kleve-Geldern. – Foto: Susanne Schmidt

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga B Kleve-Geldern! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

BV DJK Kellen

Trainer: Okan Güden

Zugänge: keine

Abgänge: Jakob Gergerdt (Siegfried Materborn III), Levi Wolters (1. FC Kleve II), Moris van Ophuysen (SV Donsbrüggen)



BV DJK Kellen II

Trainer: Jan Skotnicki

Zugänge: Sebastian Krzysztof Dreszler (SV Nütterden II), Kevin Jacek Respondek (Neuzugang), Damian Pecak (Neuzugang), Dominik Tomasz Krakowiak (Neuzugang), Michal Kaczmarek (Neuzugang)

Abgänge: Jakub Garbowski (Germania Wemb)





DJK Grün-Weiß AppeldornTrainer: Marcel ZalewskiZugänge: Jonathan Klingbeil (), Nils Giltjes (), Jan Peter Langenberg (), Jonathan Klingbeil (Siegfried Materborn), Oliwier Piotrowski (TSV Weeze III), Neo Andreas Mroz (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Arie Van Haag (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Richad Nedai (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)Abgänge: keineDJK Rhenania KleveTrainer: Thorsten DorißenZugänge: Kilian Derks (Co-Trainer), John Pierre Krüger (Vereinslos), Ahmed Elawady (SG Keeken / Schanz II)Abgänge: Mohammed Aarbaj (Umzug)SG Keeken / SchanzTrainer: Nils NellissenZugänge: keineAbgänge: Milan Stang (SGE Bedburg-Hau)SGE Bedburg-HauTrainer: Rene van EltenZugänge: Ole Looschelders (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Noah Waßer (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Elias Dußling (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Milan Stang (SG Keeken / Schanz), Alexander Kolender (SV Donsbrüggen)Abgänge: Henrik Schümmer (SG Grieth-Erfgen), Niklas Puff (Viktoria Goch), Daniel Fernando da Costa (Kevelaerer SV), Fabio Dittrich (Kevelaerer SV), Julian Diedenhofen (Siegfried Materborn), Tim Helmus (Siegfried Materborn), Patrick Kleintjes (), Len Deckers (), Falko Kersten (Karriereende (leider)), Martin Tekaat (), Jendrik-Jan-Alexander Maas (Hausbau erstmal), Ian van Bebber (), Niclas Pohle (Uedemer SV), Christoph Gorißen (Siegfried Materborn), Theo Panke (Siegfried Materborn), Louis Hoenselaar (Siegfried Materborn), Leon Claassen (Siegfried Materborn), Lennard Haps (Siegfried Materborn II), Gislain Ngesang (Siegfried Materborn), Bernard Alijaj (SG Grieth-Erfgen), Sebastian van Brakel (SG Grieth-Erfgen), Theo Gerard (Alemannia Pfalzdorf), Arne Michael Schmatz (SV Rindern II), Fabian Berntsen (1. FC Kleve)Siegfried Materborn IITrainer: Andreas IngensandZugänge: Miguel Wurring (Viktoria Goch II), Aly Oumar Cherif (1. FC Kleve II), Lennard Haps (SGE Bedburg-Hau), Vincent Büning (Siegfried Materborn), Boran Varan (Siegfried Materborn), Tomeo Lukas Evers (Siegfried Materborn), Elias Gabriel Oberbanscheidt (Siegfried Materborn), Albijan Arifi (Siegfried Materborn)Abgänge: Rojhat Güden (VfR Warbeyen), Jeremie Neuroth (SV Bedburg-Hau), Maurice Vorwerk (SV Donsbrüggen)SV Bedburg-HauTrainer: Sascha LouseeZugänge: Daniel Graffmann (1. FC Kleve II), Robert Schramm (Viktoria Goch III), Immanuel Israel Dadson (SGE Bedburg-Hau II), Jeremie Neuroth (Siegfried Materborn II), Daniel Kasim Oso (Siegfried Materborn), Patrice Maurice Assi (reaktiviert), Lukas Pieper (reaktiviert)Abgänge: Ben van Bebber (SV Nütterden), Mohammed Miri (VfR Warbeyen), André Fangohr (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Azad Jamal Shkur Shkur (unbekannt)SG SG Grieth-Erfgen / ErfgenTrainer: Bernard AlijajZugänge: Henrik Schümmer (SGE Bedburg-Hau), Bernard Alijaj (SGE Bedburg-Hau), Sebastian van Brakel (SGE Bedburg-Hau), Lennart Lörcks (JSG Erfgen/Warbeyen), Elias Terstegen (JSG Erfgen/Warbeyen), Manuel Gietmann (Concordia Goch II)Abgänge: Aliju Erdogan (SV Donsbrüggen)SV NütterdenTrainer: Kai JaschekZugänge: Mattis Lars Verdonk (TuS Kranenburg), Bruno Kleindorp (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Mert Özerdogan (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Divan Dinc (VfB Rheingold Emmerich II), Luis Wilmsen (von eigene Jugend), Kai Jaschek (Viktoria Goch II), Christian-Danut Bercea (Aus eigener Reserve), Daniel Aengenheister (SV Nütterden II), Ben van Bebber (SV Bedburg-Hau), Christian-Danut Bercea (SV Nütterden II), Olaf Igor Buszowiecki (Pause)Abgänge: Marcel Reintjes (SV Schottheide-Frasselt), Henrik Dercks (SV Nütterden II), Cedric Dinnessen (TuS Kranenburg), Alexander Reinders (TuS Kranenburg), Martin Thyssen (Karriereende), Lukas Nienhaus (TuS Kranenburg)SV Rindern IITrainer: Johannes PitzZugänge: Max Wellem Wels (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Felix Ojong Holtz (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Meris Demiraj (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Henrik Evers (SV Rindern III), Filip Labedzki (SV Rindern III), Arne Michael Schmatz (SGE Bedburg-Hau), Lasse Schmatz (SV Rindern III)Abgänge: Jaime Neuroth (1. FC Kleve II), Kevin Wilsch (Karriereende), Stefan Schrey (), Dennis Boterham (Karriereende), Henrik Diedrichs (Auszeit/Studium), Xaver Maczka (Materborn)SV Schottheide-FrasseltTrainer: Jo VoßZugänge: Martin Wilmsen-Himmes (SV Donsbrüggen), Henning Klösters (Siegfried Materborn), Marcel Reintjes (SV Nütterden)Abgänge: Lars Weber (Karriereende), Jordan Winkels (Umzug), Blorim Haziri (VfB Rheingold Emmerich II)TSV Weeze IITrainer: Niclas van de LooZugänge: keineAbgänge: Tobias Schoppa (TSV Weeze)TuS KranenburgTrainer: Markus VerkühlenZugänge: Cedric Dinnessen (SV Nütterden), Alexander Reinders (SV Nütterden), Lukas Nienhaus (SV Nütterden)Abgänge: Mattis Lars Verdonk (SV Nütterden)Viktoria Goch IIITrainer: Ramon ZanelliZugänge: Max Richter (Viktoria Goch), Marcel Geck (Viktoria Goch), David Pouwels (Uedemer SV)Abgänge: Robert Schramm (SV Bedburg-Hau)

Gruppe 2:

Arminia Kapellen/Hamb

Trainer: Johannes Bothen

Zugänge: Frank Boos (Reaktiviert), Jakob Oymanns (Aus eigener Jugend), Dustin Herrmann (Aus eigener Jugend), Benjamin Waerdt (Aus eigener Jugend), Jonas Kucera (Seniorenerklärung), Fritz Keyser (Seniorenerklärung), Tim Meyer (Seniorenerklärung), Joshua Stenmans (Seniorenerklärung), Maximilian Sachse (Seniorenerklärung), Max Scholler (Grün-Weiß Vernum II), Henning Heynen-Tekotte (Seniorenerklärung), Joel Gilsing (Arminia Kapellen/Hamb)

Abgänge: Noel Reudenbach (Kevelaerer SV III), Dominik Hansen (SV Issum)



DJK Twisteden II

Trainer: Darius Toonen

Zugänge: Oliver Kurzacz (SV Veert), Matthis Leisten (Viktoria Winnekendonk II)

Abgänge: keine



FC Aldekerk II

Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck

Zugänge: Malte Ronczka (SV Walbeck)

Abgänge: keine



FC Aldekerk III

Trainer: Dennis Kinscher

Zugänge: Niklas Diesfeld (Hülser SV II)

Abgänge: Gianluca Balters (Alt Herren), Sascha Korn (Karriereende), Timo Maas (Vereinslos)



Germania Wemb

Trainer: Lukasz Kempa

Zugänge: Jannik Marliani (Viktoria Winnekendonk II), Jakub Garbowski (BV DJK Kellen II), Kacper Andrzej Tokaj (VfR Polonia Bottrop-Ebel)

Abgänge: keine



Grün-Weiß Vernum II

Trainer: Daniel Neuer

Zugänge: keine

Abgänge: Robin Billion (Grün-Weiß Vernum), Max Scholler (Arminia Kapellen/Hamb)



Kevelaerer SV II

Trainer: Tim Boumanns

Zugänge: Willems Justus (Kevelaerer SV)

Abgänge: Kareem Jradi (Grün-Weiß Vernum), Valdrin Qajani (pausiert)



SC Auwel-Holt

Trainer: Patrick Heyer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Herongen

Trainer: Andre Lemmen

Zugänge: Joel Kleinmanns (TSV Nieukerk II), Holger Jansen (SV Veert II), Janos Szaraz (Kevelaerer SV III)

Abgänge: Dustin Weyl (TSV Nieukerk)



SV Herongen II

Trainer: Sebastian Ludwik

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Issum

Trainer: Sandro Scuderi

Zugänge: Dominik Hansen (Arminia Kapellen/Hamb), Matthias Anthony Roser (Vereinslose Spieler Niederrhein)

Abgänge: Tim Kabasch (Uedemer SV), Valon Rizvani (TSV Weeze), Tim Michels (SV Sevelen), Raphael Kostros (SV Straelen), Ben Bongartz (Borussia Veen), Justin-Noel Schmidt (Viktoria Winnekendonk), Rojhat Kilic (Viktoria Winnekendonk), Nils Kabasch (Pausiert)



SV Sevelen II

Trainer: Maurice Michaelis

Zugänge: Julian Maas (SV Sevelen), Michael Kamann (JSG Sevelen/Issum)

Abgänge: keine



SV Walbeck II

Trainer: Carsten Ronczka

Zugänge: keine

Abgänge: Mathis Houf (SV Walbeck III), Finn van Deyk (SV Walbeck III), Nico Holterbosch (SV Walbeck III), Lukas Küsters (SV Walbeck III), Felix Siebers (SV Walbeck III), Jan Hennes (SV Walbeck III), Vincent Waerder (SV Walbeck III)



TSV Nieukerk II

Trainer: Marcel Hodina

Zugänge: Daniel Porojnicu (1. FC Geldern), Tim Evers (JSG Aldekerk/Nieukerk), Erik Schoelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Mats Gaerber (JSG Aldekerk/Nieukerk), Simon van Rickelen (JSG Aldekerk/Nieukerk), Louis Minten (JSG Aldekerk/Nieukerk), Abdulbasit Yahaya (Reaktiviert), Roshan Olen Damocles (TSV Nieukerk)

Abgänge: Joel Kleinmanns (SV Herongen)



Union Wetten

Trainer: Leon Hebben

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Viktoria Winnekendonk II

Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers

Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)

Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)

Viktoria Winnekendonk II

Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers

Zugänge: Silas Eberschneider (Viktoria Winnekendonk III), Tom Nolte (Viktoria Winnekendonk III), Henk van Lipzig (Viktoria Winnekendonk III), Max Moser (Viktoria Winnekendonk III), Lukas Bürgers (Viktoria Winnekendonk III), Yasser Yourou (Viktoria Winnekendonk III)

Abgänge: Matthis Leisten (DJK Twisteden II), Jannik Marliani (Germania Wemb)