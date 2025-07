Kreisliga B Kleve-Geldern: Das sind die Spielpläne

1. Spieltag Fr., 15.08.25 19:30 Uhr SV Grieth - SuS Kalkar Fr., 15.08.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - TuS Kranenburg Sa., 16.08.25 16:00 Uhr Germania Wemb - DJK Grün-Weiß Appeldorn Sa., 16.08.25 16:00 Uhr Concordia Goch - Rheinwacht Erfgen So., 17.08.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SV Bedburg-Hau So., 17.08.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SG Keeken / Schanz So., 17.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - BV DJK Kellen II So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rindern II - SG Kessel / Ho-Ha 2. Spieltag Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - BV DJK Kellen Sa., 23.08.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - Viktoria Winnekendonk II So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - TSV Weeze II So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - Siegfried Materborn II So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Germania Wemb So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern II So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SV Grieth So., 24.08.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - Concordia Goch 3. Spieltag Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - BV DJK Kellen II Sa., 30.08.25 16:00 Uhr Germania Wemb - TuS Kranenburg Sa., 30.08.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen - SuS Kalkar Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 31.08.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - Rheinwacht Erfgen So., 31.08.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SV Bedburg-Hau So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Rindern II - SG Keeken / Schanz So., 31.08.25 18:00 Uhr SV Grieth - Concordia Goch 4. Spieltag Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - TSV Weeze II Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - Siegfried Materborn II So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - Germania Wemb So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SV Rindern II So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SG Kessel / Ho-Ha So., 07.09.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Grieth So., 07.09.25 15:00 Uhr Concordia Goch - BV DJK Kellen So., 07.09.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - Viktoria Winnekendonk II 5. Spieltag Fr., 12.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - SuS Kalkar Sa., 13.09.25 16:00 Uhr Germania Wemb - BV DJK Kellen II So., 14.09.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - Concordia Goch So., 14.09.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - Rheinwacht Erfgen So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Grieth - BV DJK Kellen So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SG Keeken / Schanz So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - TuS Kranenburg So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Rindern II - SV Bedburg-Hau 6. Spieltag Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - Germania Wemb Sa., 20.09.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - SV Rindern II So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - SG Kessel / Ho-Ha So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Grieth So., 21.09.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Viktoria Winnekendonk II So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Goch - TSV Weeze II So., 21.09.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - Siegfried Materborn II 7. Spieltag Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SG Keeken / Schanz - TuS Kranenburg Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - BV DJK Kellen Sa., 27.09.25 16:00 Uhr Germania Wemb - SuS Kalkar So., 28.09.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - Concordia Goch So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Grieth - Viktoria Winnekendonk II So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Bedburg-Hau So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - BV DJK Kellen II So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Rindern II - Rheinwacht Erfgen 8. Spieltag Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SG Kessel / Ho-Ha Sa., 04.10.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 05.10.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - TSV Weeze II So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - SG Keeken / Schanz So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SV Grieth So., 05.10.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Siegfried Materborn II So., 05.10.25 15:00 Uhr Concordia Goch - Germania Wemb So., 05.10.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - SV Rindern II 9. Spieltag Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn II - Viktoria Winnekendonk II Sa., 11.10.25 16:00 Uhr Germania Wemb - BV DJK Kellen So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Grieth - TSV Weeze II So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SV Bedburg-Hau So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - BV DJK Kellen II So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - Rheinwacht Erfgen So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SuS Kalkar So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Rindern II - Concordia Goch 10. Spieltag Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SG Keeken / Schanz Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - Siegfried Materborn II Sa., 18.10.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - TuS Kranenburg So., 19.10.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - Germania Wemb So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - SV Grieth So., 19.10.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern II So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Goch - SG Kessel / Ho-Ha So., 19.10.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - DJK Grün-Weiß Appeldorn 11. Spieltag Sa., 25.10.25 16:00 Uhr Germania Wemb - TSV Weeze II So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Grieth - Siegfried Materborn II So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - BV DJK Kellen II So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - Rheinwacht Erfgen So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SuS Kalkar So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - Concordia Goch So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - BV DJK Kellen So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rindern II - Viktoria Winnekendonk II 12. Spieltag Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau Fr., 31.10.25 20:00 Uhr BV DJK Kellen II - SV Grieth Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - SV Rindern II So., 02.11.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SG Kessel / Ho-Ha So., 02.11.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - Germania Wemb So., 02.11.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Goch - SG Keeken / Schanz So., 02.11.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - TuS Kranenburg 13. Spieltag Sa., 08.11.25 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - Rheinwacht Erfgen So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Keeken / Schanz - BV DJK Kellen So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Grieth - Germania Wemb So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - SuS Kalkar So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - Concordia Goch So., 09.11.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - Viktoria Winnekendonk II So., 09.11.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - TSV Weeze II So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rindern II - Siegfried Materborn II 14. Spieltag Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TSV Weeze II - DJK Grün-Weiß Appeldorn Sa., 15.11.25 16:00 Uhr Germania Wemb - SV Rindern II So., 16.11.25 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SG Keeken / Schanz So., 16.11.25 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SG Kessel / Ho-Ha So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Grieth - Rheinwacht Erfgen So., 16.11.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - TuS Kranenburg So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Goch - SV Bedburg-Hau So., 16.11.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - BV DJK Kellen II 15. Spieltag Fr., 28.11.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SuS Kalkar So., 30.11.25 14:30 Uhr BV DJK Kellen II - Concordia Goch So., 30.11.25 14:30 Uhr SG Keeken / Schanz - TSV Weeze II So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - BV DJK Kellen So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - Viktoria Winnekendonk II So., 30.11.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - Siegfried Materborn II So., 30.11.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Germania Wemb So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Rindern II - SV Grieth 16. Spieltag Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - Concordia Goch So., 07.12.25 14:30 Uhr SG Keeken / Schanz - Siegfried Materborn II So., 07.12.25 14:30 Uhr BV DJK Kellen II - BV DJK Kellen So., 07.12.25 15:00 Uhr SuS Kalkar - SV Grieth So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - Germania Wemb So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - TSV Weeze II So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - Viktoria Winnekendonk II So., 07.12.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SV Rindern II 17. Spieltag Fr., 27.02.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - SV Bedburg-Hau Sa., 28.02.26 16:00 Uhr Germania Wemb - SG Keeken / Schanz So., 01.03.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - BV DJK Kellen II So., 01.03.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - TuS Kranenburg So., 01.03.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Rheinwacht Erfgen So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Rindern II - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Grieth - SG Kessel / Ho-Ha So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Goch - SuS Kalkar 18. Spieltag Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - Viktoria Winnekendonk II Sa., 07.03.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - TSV Weeze II So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Goch - SV Grieth So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Kranenburg - Germania Wemb So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn II So., 08.03.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - BV DJK Kellen So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SG Kessel / Ho-Ha So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Rindern II 19. Spieltag Fr., 13.03.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - Rheinwacht Erfgen Sa., 14.03.26 16:00 Uhr Germania Wemb - SV Bedburg-Hau So., 15.03.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SuS Kalkar So., 15.03.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - BV DJK Kellen II So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Rindern II - TuS Kranenburg So., 15.03.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SG Keeken / Schanz So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 15.03.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Concordia Goch 20. Spieltag Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - Siegfried Materborn II Sa., 21.03.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - Germania Wemb So., 22.03.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Grieth So., 22.03.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze II So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Goch - Viktoria Winnekendonk II So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SG Kessel / Ho-Ha So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - SV Rindern II 21. Spieltag Fr., 27.03.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - Concordia Goch Sa., 28.03.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Rheinwacht Erfgen So., 29.03.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - BV DJK Kellen So., 29.03.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SuS Kalkar So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Rindern II - BV DJK Kellen II So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - SV Bedburg-Hau So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - TuS Kranenburg So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Grieth - SG Keeken / Schanz 22. Spieltag Mi., 01.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen II - SG Kessel / Ho-Ha Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SV Grieth Do., 02.04.26 20:00 Uhr SuS Kalkar - Germania Wemb Do., 02.04.26 20:00 Uhr Concordia Goch - Siegfried Materborn II Do., 02.04.26 20:00 Uhr BV DJK Kellen - TSV Weeze II Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Kranenburg - SG Keeken / Schanz Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Bedburg-Hau - DJK Grün-Weiß Appeldorn Do., 02.04.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Rindern II 23. Spieltag Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - Viktoria Winnekendonk II Sa., 11.04.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Concordia Goch So., 12.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - BV DJK Kellen So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Rheinwacht Erfgen So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - BV DJK Kellen II So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Bedburg-Hau So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Grieth - TuS Kranenburg So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Rindern II - SuS Kalkar 24. Spieltag Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - SV Grieth Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - DJK Grün-Weiß Appeldorn Sa., 18.04.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - SG Keeken / Schanz So., 19.04.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - Siegfried Materborn II So., 19.04.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - Germania Wemb So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - TuS Kranenburg So., 19.04.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - SG Kessel / Ho-Ha So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Goch - SV Rindern II 25. Spieltag Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Siegfried Materborn II - TSV Weeze II Sa., 25.04.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Viktoria Winnekendonk II So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Rheinwacht Erfgen So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Kranenburg - BV DJK Kellen II So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Grieth - SV Bedburg-Hau So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Rindern II - BV DJK Kellen So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Concordia Goch So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SuS Kalkar 26. Spieltag Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - TuS Kranenburg Sa., 02.05.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - SV Bedburg-Hau So., 03.05.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - SV Rindern II So., 03.05.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SV Grieth So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze II - Germania Wemb So., 03.05.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - SG Keeken / Schanz So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Goch - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 03.05.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SG Kessel / Ho-Ha 27. Spieltag Sa., 09.05.26 16:00 Uhr Germania Wemb - Siegfried Materborn II So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - Rheinwacht Erfgen So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Grieth - BV DJK Kellen II So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rindern II - TSV Weeze II So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Viktoria Winnekendonk II So., 10.05.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - BV DJK Kellen So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Concordia Goch So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 28. Spieltag Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - BV DJK Kellen II Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - SG Kessel / Ho-Ha Sa., 16.05.26 16:00 Uhr Germania Wemb - SV Grieth So., 17.05.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 17.05.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - SV Rindern II So., 17.05.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - SV Bedburg-Hau So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Goch - TuS Kranenburg So., 17.05.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SG Keeken / Schanz 29. Spieltag Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Grieth Sa., 30.05.26 17:00 Uhr BV DJK Kellen II - SuS Kalkar Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Siegfried Materborn II So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rindern II - Germania Wemb So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - TSV Weeze II So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Viktoria Winnekendonk II So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Kranenburg - BV DJK Kellen So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau - Concordia Goch 30. Spieltag Fr., 05.06.26 20:00 Uhr TSV Weeze II - SG Keeken / Schanz Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Germania Wemb - SG Kessel / Ho-Ha So., 07.06.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk II - TuS Kranenburg So., 07.06.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn II - DJK Grün-Weiß Appeldorn So., 07.06.26 15:00 Uhr SuS Kalkar - Rheinwacht Erfgen So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Goch - BV DJK Kellen II So., 07.06.26 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Bedburg-Hau So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Grieth - SV Rindern II

Das ist der Spielplan der Kreisliga B Kleve-Geldern, Gruppe 2

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - SV Issum II

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 17.08.25 13:00 Uhr SV Herongen II - Union Wetten

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - Grün-Weiß Vernum II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - DJK Twisteden II

So., 17.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - FC Aldekerk II

So., 17.08.25 15:15 Uhr SV Straelen - SC Auwel-Holt



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Walbeck II

So., 24.08.25 12:45 Uhr SV Issum II - Rot-Weiß Geldern

So., 24.08.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Herongen II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Straelen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Nieukerk II

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Herongen

So., 24.08.25 15:30 Uhr Union Wetten - SV Sevelen II

So., 24.08.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - Kevelaerer SV II



3. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - DJK Twisteden II

So., 31.08.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - Grün-Weiß Vernum II

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Herongen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SC Auwel-Holt

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Issum II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Arminia Kapellen/Hamb

So., 31.08.25 15:15 Uhr SV Straelen - Union Wetten



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - FC Aldekerk II

So., 07.09.25 12:45 Uhr SV Issum II - SV Herongen

So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Herongen II - SV Sevelen II

So., 07.09.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Straelen

So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - Kevelaerer SV II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Walbeck II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Union Wetten - TSV Nieukerk II

So., 07.09.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - Rot-Weiß Geldern



5. Spieltag

Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Issum II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 14.09.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Sevelen II

So., 14.09.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - Union Wetten

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Grün-Weiß Vernum II

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - DJK Twisteden II

So., 14.09.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SC Auwel-Holt

So., 14.09.25 15:15 Uhr SV Straelen - SV Herongen II



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Herongen

So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - SV Straelen

So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Herongen II - TSV Nieukerk II

So., 21.09.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - Kevelaerer SV II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - Rot-Weiß Geldern

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - FC Aldekerk II

So., 21.09.25 15:30 Uhr Union Wetten - SV Walbeck II

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Issum II



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - DJK Twisteden II

So., 28.09.25 12:45 Uhr SV Issum II - SC Auwel-Holt

So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - Grün-Weiß Vernum II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Straelen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Herongen II

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Sevelen II

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 28.09.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Union Wetten



8. Spieltag

So., 05.10.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - Kevelaerer SV II

So., 05.10.25 13:00 Uhr SV Herongen II - SV Walbeck II

So., 05.10.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - Rot-Weiß Geldern

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Issum II

So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Arminia Kapellen/Hamb

So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Straelen - TSV Nieukerk II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Union Wetten - FC Aldekerk II

So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Herongen



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 12.10.25 12:45 Uhr SV Issum II - Union Wetten

So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - SV Sevelen II

So., 12.10.25 13:00 Uhr DJK Twisteden II - SC Auwel-Holt

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Herongen - TSV Nieukerk II

So., 12.10.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Straelen

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Grün-Weiß Vernum II

So., 12.10.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Herongen II



10. Spieltag

So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - Rot-Weiß Geldern

So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Herongen II - FC Aldekerk II

So., 19.10.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Issum II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - DJK Twisteden II

So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Herongen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Kevelaerer SV II

So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Straelen - SV Walbeck II

So., 19.10.25 15:30 Uhr Union Wetten - Arminia Kapellen/Hamb



11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Walbeck II - TSV Nieukerk II

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum II

So., 26.10.25 12:45 Uhr SV Issum II - SV Herongen II

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Herongen - Kevelaerer SV II

So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Sevelen II

So., 26.10.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Straelen

So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - Union Wetten



12. Spieltag

Sa., 01.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Walbeck II

So., 02.11.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - SV Issum II

So., 02.11.25 13:00 Uhr SV Herongen II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 02.11.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - DJK Twisteden II

So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Herongen

So., 02.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Rot-Weiß Geldern

So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Straelen - FC Aldekerk II

So., 02.11.25 15:30 Uhr Union Wetten - SC Auwel-Holt



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - Union Wetten

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Sevelen II

So., 09.11.25 12:45 Uhr SV Issum II - SV Straelen

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Grün-Weiß Vernum II

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - TSV Nieukerk II

So., 09.11.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Kevelaerer SV II

So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Herongen II



14. Spieltag

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Walbeck II - Rot-Weiß Geldern

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Sevelen II - DJK Twisteden II

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Herongen II - SC Auwel-Holt

So., 16.11.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Herongen - Union Wetten

So., 16.11.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - FC Aldekerk II

So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Issum II

So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Straelen - Arminia Kapellen/Hamb



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk II

So., 30.11.25 12:45 Uhr SV Issum II - Kevelaerer SV II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Herongen II

So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Sevelen II

So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Walbeck II

So., 30.11.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Herongen

So., 30.11.25 15:30 Uhr Union Wetten - Grün-Weiß Vernum II

So., 30.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Straelen



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Kevelaerer SV II

Sa., 06.12.25 16:00 Uhr DJK Twisteden II - TSV Nieukerk II

So., 07.12.25 12:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Sevelen II

So., 07.12.25 12:45 Uhr SV Issum II - SV Walbeck II

So., 07.12.25 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Herongen

So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Straelen

So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Rot-Weiß Geldern

So., 07.12.25 15:30 Uhr Union Wetten - SV Herongen II



17. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - Union Wetten

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Herongen II - Grün-Weiß Vernum II

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SC Auwel-Holt

So., 01.03.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - DJK Twisteden II

So., 01.03.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Issum II

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Herongen - FC Aldekerk II

So., 01.03.26 15:15 Uhr SV Straelen - Sportfreunde Broekhuysen II



18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Rot-Weiß Geldern

So., 08.03.26 12:45 Uhr SV Issum II - FC Aldekerk II

So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Herongen II - SV Herongen

So., 08.03.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Sevelen II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Kevelaerer SV II

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - TSV Nieukerk II

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Walbeck II

So., 08.03.26 15:30 Uhr Union Wetten - SV Straelen



19. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - SC Auwel-Holt

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - SV Herongen II

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Union Wetten

So., 15.03.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 15.03.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - DJK Twisteden II

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Herongen - SV Issum II

So., 15.03.26 15:15 Uhr SV Straelen - Grün-Weiß Vernum II



20. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Issum II

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - SV Herongen

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Herongen II - SV Straelen

So., 22.03.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - TSV Nieukerk II

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck II

So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Rot-Weiß Geldern

So., 22.03.26 15:30 Uhr Union Wetten - Kevelaerer SV II

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden II - FC Aldekerk II



21. Spieltag

So., 29.03.26 12:45 Uhr SV Issum II - DJK Twisteden II

So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - Union Wetten

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SC Auwel-Holt

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Herongen - Arminia Kapellen/Hamb

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Herongen II

So., 29.03.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - Grün-Weiß Vernum II

So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Straelen - SV Sevelen II



22. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SV Walbeck II

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen II - TSV Nieukerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Straelen - SV Herongen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Herongen II - Kevelaerer SV II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Twisteden II - Arminia Kapellen/Hamb

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Issum II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - FC Aldekerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Union Wetten - Rot-Weiß Geldern



23. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SC Auwel-Holt

So., 12.04.26 12:45 Uhr SV Issum II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 12.04.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - SV Herongen II

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Union Wetten

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Herongen - DJK Twisteden II

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Straelen

So., 12.04.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Sevelen II

So., 12.04.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - Grün-Weiß Vernum II



24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - SV Walbeck II

So., 19.04.26 13:00 Uhr SV Herongen II - Rot-Weiß Geldern

So., 19.04.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - FC Aldekerk II

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Herongen

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - DJK Twisteden II

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Straelen - Kevelaerer SV II

So., 19.04.26 15:30 Uhr Union Wetten - SV Issum II



25. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Union Wetten

So., 26.04.26 12:45 Uhr SV Issum II - Grün-Weiß Vernum II

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - SV Straelen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Herongen - SC Auwel-Holt

So., 26.04.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - TSV Nieukerk II

So., 26.04.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Sevelen II

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Herongen II

So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden II - Sportfreunde Broekhuysen II



26. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr SV Herongen II - SV Issum II

So., 03.05.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - FC Aldekerk II

So., 03.05.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 03.05.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Herongen

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - SV Walbeck II

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SC Auwel-Holt

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Straelen - Rot-Weiß Geldern

So., 03.05.26 15:30 Uhr Union Wetten - DJK Twisteden II



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SV Walbeck II - Kevelaerer SV II

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Herongen II

So., 10.05.26 12:45 Uhr SV Issum II - SV Sevelen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Union Wetten

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Herongen - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - TSV Nieukerk II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - SV Straelen

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden II - Grün-Weiß Vernum II



28. Spieltag

So., 17.05.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - SV Herongen

So., 17.05.26 13:00 Uhr SV Herongen II - DJK Twisteden II

So., 17.05.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 17.05.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - SC Auwel-Holt

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - FC Aldekerk II

So., 17.05.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - Rot-Weiß Geldern

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Straelen - SV Issum II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Union Wetten - Sportfreunde Broekhuysen II



29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Straelen

So., 31.05.26 12:45 Uhr SV Issum II - TSV Nieukerk II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - SV Walbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk II - Kevelaerer SV II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Herongen II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - Grün-Weiß Vernum II

So., 31.05.26 15:30 Uhr Union Wetten - SV Herongen

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden II - SV Sevelen II



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr SV Herongen II - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 07.06.26 13:00 Uhr SV Sevelen II - SC Auwel-Holt

So., 07.06.26 13:00 Uhr SV Walbeck II - FC Aldekerk II

So., 07.06.26 13:15 Uhr Grün-Weiß Vernum II - Union Wetten

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk II - Arminia Kapellen/Hamb

So., 07.06.26 15:00 Uhr Kevelaerer SV II - SV Issum II

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Herongen - Rot-Weiß Geldern

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Straelen - DJK Twisteden II