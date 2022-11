Kreisliga B-Kicker Florian Azemi gewinnt Wahl zum Kacktor des Monats Die bekannte WDR-Fußball-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" kürt monatlich das beste "Kacktor".

Mit dabei war zuletzt der Arnsberger B-Ligist KF 2. Korriku Sundern dank des Kapitäns Florian Azemi, dem am 18. September im Heimspiel gegen den SSV Stockum ein kurioses Eigentor unterlief und damit die Wahl zum Kacktor des Monats September gewann, wie Arndt Zeigler am vergangenen Wochenende in seiner Sonntagabendsendung verkündete.

Stockum schoss einen Elfmeter an den linken Pfosten. Den Abpraller nagelte Azemi völlig kurios fast von der Strafraumgrenze in die eigenen Maschen. Es war der frühe 0:1-Rückstand in der neunten Spielminute, am Ende unterlag Korriku klar mit 0:4.