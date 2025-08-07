Kreisliga B Kempen-Krefeld: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kempen-Krefeld - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.

BSV Leutherheide Trainer: Stefan Hillebrandt, Tobias Wüst Zugänge: keine Abgänge: Moritz Leutgeb (SSV Grefrath 1910/24), Max Skupin (SV Alfhausen II) Concordia Lötsch Trainer: Frank Cremers Zugänge: Hendrik Dousen (), Leonard Renaux (), Lukas Schulze (), Florian Schulz () Abgänge: Michael Goertz (TSV Kaldenkirchen), Rene Terhaag (Karriereende), Niklas Gendritzki (Karriereende) DJK Fortuna Dilkrath II Trainer: Zugänge: Lars Leon Schiffer (Sc Waldniel ), Adrian Romanus Georg Demant (SC Union Nettetal II), Artan Kastrati (Reaktiviert ), Luca Kraemer (VSF Amern III), Thomas Münster (TSV Boisheim II), Carl Clemens (Eigene Jugend), Finn Mende (Eigene Jugend ), Hanno Stockmanns (Eigene Jugend ), Leon Sonne (Eigene Jugend ), Samuel Lindemann (Eigene Jugend ), Stefano Bratiscak (Eigene Jugend ), Thore Kraft (Eigene Jugend ), Jonas Gray (Eigene Jugend ), Moritz Münten (DJK Fortuna Dilkrath), Tim Vogels (Eigene Jugend ), Jakob Gehring (Eigene Jugend ), Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Nawid Sadig (Rot-Weiß Venn), Andreas Pasch (Borussia Oedt) Abgänge: Gijs Haenen (DJK Fortuna Dilkrath), Atilla Altunkilic (Karrierende), Jan Schlabbers (Karriereende ), Daniel Felipe Karpf-Luque (SC St. Tönis 1911/20 II), Moritz Münten (DJK Fortuna Dilkrath), Georgios Xenidis (VSF Amern II), Walid Ben Ider (Unbekannt ), Rida Ait Baha (SV Straelen) DJK Oberkrüchten Trainer: Detlef Prinzen Zugänge: keine Abgänge: Finn Rose (SC Waldniel II), Phillip Rolf Kurt Wiegner (SC Waldniel), Ilir Tahiri (SC Waldniel), Niklas Zirkel (SC Niederkrüchten II), Fabio Keßelaer (SC Niederkrüchten II), Felix Zirkel (SC Niederkrüchten II) Dülkener FC Trainer: Michael Holthausen Zugänge: Nico Lehmann (SC Hardt II), Noel Ehlen (ASV Einigkeit Süchteln II), Sebastian Karpf-Luque (VSF Amern II), Lukas Bender (TSV Boisheim), Brendan Chineme-Nwoye (Fortuna Mönchengladbach), Jonathan Sandner (Dülkener FC) Abgänge: Alexandros Stabulidis (Dülkener FC II), Abdullah Al Sawah (Eintracht Vinhoven), Brendan Chineme-Nwoye (BW Concordia Viersen II) SC Rhenania Hinsbeck II Trainer: Marco Hammann Zugänge: Philip Lütkenhaus (SV Vynen-Marienbaum), Mike Lukaszczyk (Niersia Neersen), Thore Hackstein (SC Rhenania Hinsbeck III), Roman Kall (SC Rhenania Hinsbeck III), Maximilian Kall (SC Rhenania Hinsbeck III), Jan Herzog (SC Rhenania Hinsbeck III), Christoph Richter (SC Rhenania Hinsbeck) Abgänge: Philipp Zanders (SuS Schaag II) SC Waldniel II Trainer: Michael Moll Zugänge: Noah Mundfortz (SC Waldniel), Ben Rose (SC Waldniel), Finn Rose (DJK Oberkrüchten), Wim Brockes (SC Waldniel), Tristan Thoenes (SC Waldniel), Felix Bommes (SC Waldniel), Fabian Lenz (SC Waldniel), Noah Hurtz (SC Waldniel), Niklas Hanrath (SC Waldniel), Timo Hützen (SC Waldniel), Clemens Joosten (SC Waldniel), Raúl Andres Lugo Rodríguez (SC Waldniel), Luca Maaßen (SC Waldniel) Abgänge: Elias Randerath (DJK Fortuna Dilkrath), Maximilian Grafen (DJK Fortuna Dilkrath), Marc Engelmann (Karriereende), Sebastian Reckert (Pausiert), Fabian Lenz (Unbekannt), Wim Brockes (Unbekannt ) Sportfreunde Leuth Trainer: Pascal Sötje Zugänge: Gökdeniz Yilmaz (SuS Schaag II), Maurice Pfennings (Rot-Weiß Venn), Fabian Lange (Reaktiviert), Christian Milradt (TV Lobberich), Tim Schwan (TSV Kaldenkirchen) Abgänge: Mike Gartmann (Karriereende) SSV Grefrath 1910/24 II Trainer: Stefan Behrens, Lukas Schmitz, Dennis Dürrwald Zugänge: Mario Fenkes (SSV Grefrath 1910/24), Tim Röttges (SSV Grefrath 1910/24), Julian Stenzel (A-Jugend), Justin Schumacher (A-Jugend), Dennis Dürrwald (A-Jugend), Jannek Noel Koerfers (Thomasstadt Kempen) Abgänge: Cem Colak (TVAS Viersen) SuS Schaag Trainer: Artur Grzesiak Zugänge: Timo Steuten (TSV Kaldenkirchen), Christopher Heythausen (TSV Kaldenkirchen) Abgänge: Mike Hauer (TSF Bracht II), Lukas Stöcker (TSF Bracht II), Lukas Stöcker (TSV Boisheim) TIV Nettetal Trainer: Sezai Özcan Zugänge: Fatih Konmaz (), Deniz Yildiz (), Kevin Kaminski (), Salih Keskin (SC Rheindahlen), Demirhan Kumlu (ASV Einigkeit Süchteln) Abgänge: Berke Palaz (), Furkan Özcan (), Asrin Ali Yilmaz (TVAS Viersen), Sabri Sahin (DJK Hehn), Demir Memedov (TV Lobberich) TSF Bracht Trainer: Oliver Schmäl, Marvin Kurz Zugänge: Jonas Klaps (SC Niederkrüchten), Marvin Burgartz (DJK VfL Willich), Marcel Fietzek (Vereinslos) Abgänge: Maximilian Leven (TSV Kaldenkirchen) TSV Boisheim Trainer: Daniel Schrörs, Jan Ballis Zugänge: Andre Schinkels (TSF Bracht II), Phillip Deutges (TSF Bracht II), Patric Jacobs (TSF Bracht II), Lukas Stöcker (SuS Schaag), Konstantinos Pavlidis (TV Lobberich), Pascal Rektor (TSV Boisheim II), Daniel Schrörs (TSF Bracht II), Bartosz Wawrzyniak (TSV Boisheim II), Daniel Marc Bomba (TSV Boisheim II), Kai Ballis (TSV Boisheim II), Jens Löwenstein (TSF Bracht II), Melvin Risse (SC Rhenania Hinsbeck) Abgänge: Nando Di Buduo (Karriereende ), Thimo Mergel (SC Waldniel), Alexander Stricker (SC Waldniel), Lars Bonsels (SC Waldniel), Lukas Bender (Dülkener FC), Björn Fruhen (ASV Einigkeit Süchteln II), Melvin Risse (SC Rhenania Hinsbeck), Niklas Bongartz (SC Rhenania Hinsbeck), Dominik Ravichandran (TuRa Brüggen II), Janis Ungerer (TSV Kaldenkirchen), Marco David Fortas (Ziel unbekannt), Phillip Deutges (TSF Bracht II), Andre Schinkels (TSF Bracht II), Kenny Barian (Ziel unbekannt), Andre Tombergs (keine Funktion), David Hermei (Ziel unbekannt), Holger Hecken (SC Waldniel), Justin Bröxkes (Ziel unbekannt), Alexander Roesges (TuRa Brüggen II), Klaus Ernst (SC Waldniel), Christian Rein (TuRa Brüggen III), Justin Bröxkes (TVAS Viersen), Patrick Hinz (TVAS Viersen), Alfousseni Coulibaly (TVAS Viersen) TSV Kaldenkirchen II Trainer: Lukas Krumpiec Zugänge: David Kückemanns (TSV Kaldenkirchen), Daniel Trautmann (TSV Kaldenkirchen), René Schroers (TSV Kaldenkirchen) Abgänge: Lars Trautmann (TSV Kaldenkirchen), Leo Hauser (TSV Kaldenkirchen), René Schroers (Karriereende) TuRa Brüggen III Trainer: Rouven Roeloffs Zugänge: Jason Caspers (SC Niederkrüchten), Christian Rein (TSV Boisheim), Lukas Duralski (VSF Amern III), Daniel Tholen (TuRa Brüggen II), Thomas van Dyck (VSF Amern III) Abgänge: Tim Krüger (Alemannia Lendersdorf II) TVAS Viersen Trainer: Markus Jäkel, Oliver Hoffmanns Zugänge: Levent Dinler (SC Niederkrüchten II), Asrin Ali Yilmaz (TIV Nettetal), Cem Colak (SSV Grefrath 1910/24 II), Elisha Djabare (Reaktiviert), Oliver Hoffmanns (TSV Boisheim II), Brandon Zischewski (TSV Boisheim II), Fotios Karakikes (SC Viersen-Rahser II), Muhamed Sharaf (Reaktiviert), Stefan Dargus (Reaktiviert), Tim Jaspers (Reaktiviert), Justin Bröxkes (TSV Boisheim), Patrick Hinz (TSV Boisheim), Yusuf Panta (SV 08 Rheydt zg.), Mithat Okyay (BW Concordia Viersen), Alfousseni Coulibaly (TSV Boisheim), Mustafa Bayar (TSV Boisheim II), Baris Enes (Reaktiviert), Yusuf Kalkan (Reaktiviert), Amir Hossein Ahmadi (1. FC Viersen), Lutz Widdra (Reaktiviert), Kevin Kallen (Reaktiviert) Abgänge: Elisha Djabare (Unbekannt ), Resul Gezer (Pausiert), Berkan Gündogdu (Pausiert), Muhammet Karapicak (Karriereende), Marcos Clenio Pereira Siqueira (Unbekannt), Mahmut Sirlibas (Unbekannt), Samet Sengüloglu (Unbekannt), Lutz Widdra (Karriereende), Cagri Aliyvel Sururi Temirhanogullari (Karriereende), Hayrettin Özer (SG Dülken), Patrick Hoerschkes (VSF Amern III), Ajdin Vejzovic (VfB Korschenbroich II), Alfousseni Coulibaly (Unbekannt)

Borussia Oedt

Trainer: Olaf Dickhoff

Zugänge: Sven Pascher (Borussia Oedt II), Armend Cerkini (Borussia Oedt II), Marius Spielmann (JSG Oedt/Grefrath), Matthäus Szewczyk (SSV Grefrath 1910/24), Nils Gerhards (TSV Boisheim II)

Abgänge: Nico Fokken (SSV Grefrath 1910/24), Andreas Pasch (Karriereende), Marvin Walter (), Marvin Schommer (), Tim Weiner (SSV Grefrath 1910/24), Jan Blume (SVG Neuss-Weissenberg II), Andreas Pasch (DJK Fortuna Dilkrath II)



BV Union Krefeld

Trainer: Joannis Vassilakos

Zugänge: Alex Böhnke (BV Union Krefeld II)

Abgänge: Pascal Lucas (TuS Gellep), Gazmend Smajli (TuS Gellep), Berdan Deniz (TuS Gellep), Domenic Lucas (TuS Gellep), Noel Micėl Prison (), Spiridon Bussakis (), Ferat Cem Genco (TuS Gellep), Paul Naab (TuS Gellep), Salem Boutarba (), Noel Micėl Prison (FC Hellas Krefeld), Cihan Biricik (Pausiert bis zur Transferperiode), Burhan Sahin (VfB Uerdingen), Qlirimtar Avdiu (VfB Uerdingen), Edison Rexha (SV Oppum II)



CSV Marathon Krefeld II

Trainer: Volkan Polat

Zugänge: Mehmet Emin Güneyli (TuS Gellep), Furkan Polat (Anadolu Türkspor Krefeld II), Volkan Polat (), Mehmet Berk Nacioglu (Anadolu Türkspor Krefeld), Ogulcan Erdogan (Sc St tönis 1911/20), Taygun Ipek (TuS Gellep II), Emre Nacioglu (VFR Krefeld-Fischeln A Jugend), Semih Kiyak (Fc Aldekerk), Abdullah Bas (SuS Krefeld II), Tarkan Altan (FC Toradler Krefeld), Mohammad Sabar Nabizada (Eigene Jugend ), Samet Köksal (BV Union Krefeld ), Burak Güven (Kehrt nach pause zurück )

Abgänge: Ibrahim Türkman (Unbekannt), Furkan Bayram (CSV Marathon Krefeld III)



DJK VfL Willich III

Trainer: Ekrem Engin

Zugänge: Mustafa Cicek (Niersia Neersen III), Mehmet Can Cetin (DJK VfL Willich III), Cüneyd Öztürk (SV Oppum), Oguz Sentürk (SV Oppum)

Abgänge: Faruk Erdogan (Vereinslos), Mehmet Can Cetin (DJK VfL Willich III), Volkan Akin (FSV Vatan Neuss)



FC Traar

Trainer: Halil Özbulat

Zugänge: Halil Özbulat (TuS Gellep), Sercan Sözügecen (Linner SV), Marcel Beckmann (Rumelner TV), Tarkan Demircapa (Anadolu Türkspor Krefeld II), Berkay Eyüpoglu (VfB Uerdingen II), Francesco Schroers (Linner SV), Marcel Schmellenkamp (SC St. Tönis 1911/20 III), Lars Drescher (TuS Gellep), Paul Luis Kothe (Thomasstadt Kempen), Mehmet Külhan (Linner SV II), Louis Ungureano (zuletzt FC Traar Jugend), Felix Horsthemke (zurück aus verletzungsbedingter Pause), Marc Louis Heckers (zuletzt VFR Fischeln Jugend), Desiree Schmitz (Linner SV II), Andreas Benz (RSG Verberg/Gartenst.)

Abgänge: Pascal Stronczek (FC Hellas Krefeld), Jannis Müller (VfL Rheinhausen), Sven Hein (TuS Gellep), Thierry Wendt (), Christian Zeiler (), Lukas Beckers (Pausiert), Stefan Bisges (), Hassanali Sadid (), Kai Thäsler (Karriereende), Alexander Gaebel (FC Traar II), Philip Oser (FC Traar II), Nikolaus Montesi (FC Traar II), Mohammad Bazzi (VfL Tönisberg II)



Hülser SV II

Trainer: Carsten Tolzmann

Zugänge: Carsten Tolzmann (), Kevin Gräff (), Kevin Eschweiler (), Johannes Kaufmann (), Dominik Sederino (), Domenique Starck (), Erik Kampa (), Nils Christoph Oles (), Hendrik Johannes Tauber (Hybridspieler 1. und 2.), Julian Noah Baumann (), Ole Pütz (), Pascal Strübig (), Christopher Köhler (KTSV Preussen Krefeld II)

Abgänge: Christoph Baumeister (Karriereende), Jonas Schroers (Karriereende), Thomas Draaken (Karriereende), Carsten Tolzmann (Karriereende), Erik Heidemann (nur noch Trainingsgast 1. Mannschaft), Markus Schroers (), Nico Brangs (FC Aldekerk III), Mehmet Elyar (Thomasstadt Kempen II), Stefan Poetters (DJK VfL Willich)



KTSV Preussen Krefeld

Trainer: Tim Rother

Zugänge: keine

Abgänge: Lucas do Bonfim (FC Hellas Krefeld), Yonas Habib (TSV Meerbusch III), Leon Olles (DJK VfL Willich)



SC St. Tönis 1911/20 IV

Trainer: Jan Hortmann, Robin Daumann

Zugänge: Maiko Becker (SC St. Tönis 1911/20 II), Phil Fischer (), Ole Sieverding (), Tobias Hirt (SC St. Tönis 1911/20 II), Kai Bleckwedel (SC St. Tönis 1911/20 II)

Abgänge: Dominik Posmyk (Karriereende), Kevin Markens (Karriereende), Peter Schrade (Karriereende), Dominik Lehnen (Karriereende)



SC Viktoria 09 Krefeld

Trainer: Marcus Felix

Zugänge: Marlon Drevet-Pappas (FC Hellas Krefeld), Domenico Hildebrandt (FC Hellas Krefeld), Sebastian Koprek (FC Hellas Krefeld), Pascal Domenic Leenen (FC Hellas Krefeld), Vittorio Manzo (FC Hellas Krefeld), Lorenzo Pinto (FC Hellas Krefeld), Fábio Rodrigues Teixeira (FC Hellas Krefeld), Burak Yalcin (FC Hellas Krefeld), Giuseppe Calabro (FC Hellas Krefeld)

Abgänge: keine



SuS Krefeld II

Trainer: Ibrahim Dayi

Zugänge: keine

Abgänge: Abdullah Bas (CSV Marathon Krefeld II), Olcay Cetin (Anadolu Türkspor Krefeld II), Ahmed Rada (Anadolu Türkspor Krefeld II), Sermed Rada (Anadolu Türkspor Krefeld II), Bünyamin Cinar (Anadolu Türkspor Krefeld II), Hemat Dostyar (Anadolu Türkspor Krefeld II), Alican Polat (Anadolu Türkspor Krefeld II), Mohamad Ali (Anadolu Türkspor Krefeld II), Nazmi Görücü (Anadolu Türkspor Krefeld II), Max Murphy (Anadolu Türkspor Krefeld II), Youssef Bouaouda (Anadolu Türkspor Krefeld II), Azmi Kaan Yarali (Anadolu Türkspor Krefeld II), Miro Cem Tunc (Anadolu Türkspor Krefeld II), Talha Muhammed Alkan (Anadolu Türkspor Krefeld II)



SV Oppum II

Trainer: Stefan Sesli

Zugänge: Kevin Müller (SV Oppum), Dennis Mertel (SV Oppum), Mikael Caliskan (SV Oppum), Mergim Rexha (BV Union Krefeld II), Edison Rexha (BV Union Krefeld), Germain Berkant Höntges (SC Schiefbahn II), Jonah Leymann (VfR Krefeld-Fischeln), Henrik Janzen (VfR Krefeld-Fischeln), Ömer Gelic (SV Oppum)

Abgänge: keine



SV Vorst

Trainer: Marcel Fischbach

Zugänge: Gian Luca Bäumer (SSV Strümp), Daniel Weyers (SV Vorst II), Philipp Leisten (FC Aldekerk II), Julian Heins (TV Dreieichenhain II), Johannes Kamalam (SV Vorst II), Timo Franzen (Thomasstadt Kempen II), Markus Loyen (SV Vorst II), Sven Ernst (SV Vorst II)

Abgänge: Rudl Ismail (SSV Grefrath 1910/24), Tobias Schulze (Niersia Neersen), Tim Inhetpanhuis (Pausiert), Mounir Ghazouani (SC Viersen-Rahser), Nico Velija (TSV Meerbusch II), Moner Najim Abdulredh (TSV Meerbusch II), Pascal Reischke (TSV Meerbusch II), Christian Lehmann (SC Schiefbahn), Lukas Wackertapp (SV Vorst II)



Thomasstadt Kempen II

Trainer: Nico Larosche, Ingo Wesche

Zugänge: Mehmet Elyar (Hülser SV II), Marlon Wenders (Aus eigener Jugend), Max Retka (TuS St. Hubert), Fabian Wagner (TuS St. Hubert), Chris Füngerlings (TuS St. Hubert), Eugen Schulteis (TuS St. Hubert)

Abgänge: Maurice Kratzke (Unbekannt), Andreas Meßing (Unbekannt), Maurice Kratzke (Thomasstadt Kempen III), Alexander Ossadchiy (Thomasstadt Kempen III), Timo Franzen (SV Vorst)



TSV Krefeld-Bockum III

Trainer: Tom Stevens

Zugänge: Linus Wlasowicz (TSV Krefeld-Bockum II), Valentin Leven (TuS Gellep), Pirunthan Thaventhirarasa (TSV Krefeld-Bockum II), Abdullah Abdul Fattah (TSV Krefeld-Bockum II)

Abgänge: Mika Merks (SV Oppum IV)



TuS St. Hubert

Trainer: Alexander Alexeyenko

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Kisker (VfL Tönisberg II), Felix Beudels (VfL Tönisberg II), Nico Moors (VfL Tönisberg II), Giuliano Siani (VfL Tönisberg II), Leon Hanßen (VfL Tönisberg II), Marco Tepper (VfL Tönisberg II), Max Retka (Thomasstadt Kempen II), Fabian Wagner (Thomasstadt Kempen II), Marvin Schreiber (TSV Nieukerk II), Melvin Pitz (TSV Nieukerk II), Chris Füngerlings (Thomasstadt Kempen II), Eugen Schulteis (Thomasstadt Kempen II)



VfL Tönisberg II

Trainer: Sven Locke

Zugänge: Tim Kisker (TuS St. Hubert), Felix Beudels (TuS St. Hubert), Nico Moors (TuS St. Hubert), Giuliano Siani (TuS St. Hubert), Fares Chaal (TV Kapellen A-Jugend), Djamel Faiz Chaal (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Fabian Milch (Aus eigener Jugend), Riad Avdulli (Aus eigener Jugend), Elias Werkmeister (Aus eigener Jugend), Leon Hanßen (TuS St. Hubert), Mohammad Bazzi (FC Traar), August De Langh (Kreuzbandriss), Marco Tepper (TuS St. Hubert)

Abgänge: keine

Transfers der Gruppe 3

Anadolu Türkspor Krefeld II

Trainer: Talha Muhammed Alkan, Mohamad Ali

Zugänge: Olcay Cetin (SuS Krefeld II), Ahmed Rada (SuS Krefeld II), Sermed Rada (SuS Krefeld II), Bünyamin Cinar (SuS Krefeld II), Hemat Dostyar (SuS Krefeld II), Alican Polat (SuS Krefeld II), Mohamad Ali (SuS Krefeld II), Erdem Hakki Sari (Anadolu Türkspor Krefeld), Nazmi Görücü (SuS Krefeld II), Max Murphy (SuS Krefeld II), Youssef Bouaouda (SuS Krefeld II), Azmi Kaan Yarali (SuS Krefeld II), Miro Cem Tunc (SuS Krefeld II), Talha Muhammed Alkan (SuS Krefeld II), Faruk Emre Alkan (Anadolu Türkspor Krefeld)

Abgänge: Furkan Polat (CSV Marathon Krefeld II), Alexandru Gabriel Cercelaru (SV Oppum), Tarkan Demircapa (FC Traar), Caner Karaca (Türkgücü Ratingen), Samed Yesil (Türkgücü Ratingen), Mohamed Osman (VfR Krefeld-Fischeln), Ufuk Akhisarlioglu (VfR Krefeld-Fischeln II), Görkem-Samed Koyuncu (TSV Krefeld-Bockum II), Selim Akdeniz (TSV Krefeld-Bockum II), Mert Nuri Özcam (TSV Krefeld-Bockum II)



DJK VfL Willich II

Trainer: Marco Bartsch

Zugänge: Jan Leupold (SC Viktoria 07 Anrath II)

Abgänge: Jeremy Roger Molina (SC Schiefbahn)



Eintracht Vinhoven

Trainer: Gökhan Kara

Zugänge: Domenik Douven (aus eigener Jugend), Lennox Kian Ingenkamp (eigene Jugend), Daniel Kai Metzen (eigener Jugend), Abdullah Al Sawah (Dülkener FC), Swen Kamps (SC Myhl II)

Abgänge: Michael Henkes (Niersia Neersen II), Daniel Coppus (Karriereende), Rene Krüppel (Eintracht Vinhoven II)



FC Hellas Krefeld II

Trainer: Dimos Rakanidis

Zugänge: keine

Abgänge: Georgios Dimitropoulos (SC Rheinkamp)



KTSV Preussen Krefeld II

Trainer: Tim Borrenkott

Zugänge: keine

Abgänge: Christopher Köhler (Hülser SV II)



Linner SV

Trainer: Frank Krüll

Zugänge: Emre Cakmak (RSG Verberg/Gartenst.), Jonas Wallis (VfB Uerdingen II), Janik Andreas Kops (VfB Uerdingen II), Eryk Bartkowiak (Vereinslos), Vladimir Albrandt (SC Bayer 05 Uerdingen ), Nermin Pilica (FC Toradler Krefeld), Halil Ibrahim Kader (RSG Verberg/Gartenst.), Taha Akarslan (KSV Pascha Spor Krefeld ), Mohamed Doumbouya (SV Oppum), Amadou Diallo (Linner SV)

Abgänge: Krisha Martin (), Frank Hüneburg (), Lukas Alexander Vogel (FC Hellas Krefeld), Enrico Velija (FC Hellas Krefeld), Elias Großmann (), Hendrik Hüneburg (), Michael Schmitz (), Sercan Sözügecen (FC Traar), Francesco Schroers (FC Traar), Justin Wiegandt (SC Viktoria 09 Krefeld II), Kilian Weyand (SC Viktoria 09 Krefeld II), Pierre Weyand (SC Viktoria 09 Krefeld II), Ahmad Ibrahim (TuS Gellep), Rene Marsch (VfB Uerdingen), Ibrahima Sory Bah (VfB Uerdingen)



Niersia Neersen

Trainer: Konstantin Waniek

Zugänge: Lukas Binger (DJK VfL Willich), Jonas Merke (Reaktiviert), Tobias Schulze (SV Vorst), Lennox Strohmaier (SC Viktoria 07 Anrath II)

Abgänge: Krzysztof Przygoda (Pausiert), Mike Lukaszczyk (SC Rhenania Hinsbeck II)



OSV Meerbusch II

Trainer: Frank Kollegger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Schiefbahn II

Trainer: Roland Garnschröder

Zugänge: Roland Garnschröder (SC Union Nettetal), Dominik Georg Flack (Reaktiviert), Markus Erxleben (1. FC Viersen III), Marcel Beckers (1. FC Viersen III), Felix Evgenij Wolfgang Hannen (SC Schiefbahn)

Abgänge: Fabian Knuppertz (Pausiert), Mirco Johannes Wolfgang Schreiber (Pausiert), Markus Rock (Pausiert), Michael Kleiner (), Leonardo Paolo Antonio Benito-Lahuerta (Pausiert), Germain Berkant Höntges (Pausiert), Mark Ringel (Pause), Mehmet Aydemir (Pause), Markus Schwengers (Pausiert), Tim Schäfer (Pausiert), Noah Bongartz (pausiert), Germain Berkant Höntges (SV Oppum II), Nico Kirchkamp (Karriereende)



SC St. Tönis 1911/20 III

Trainer: Janis Marx

Zugänge: Timon Huybreghs (VfR Krefeld-Fischeln)

Abgänge: Marcel Schmellenkamp (FC Traar)



SC Viktoria 07 Anrath II

Trainer: Justin Dominik Hebben

Zugänge: Maximilian-Kevin Faßbender-Hunger ()

Abgänge: Maximilian Commans (), Jannik Müller (), Markus Turowski (), Dominik Magdeburg (), Pascal Florian Frank Lambers (), Timo Muth (), Luca Vincent Boshammer (), Tobias Wunden (), Fabian Ix (und tschüss), Marvin Müller (SC Viktoria 07 Anrath), Jan Leupold (DJK VfL Willich II), Dominik Jansen (FSV Vatan Neuss II), Lennox Strohmaier (Niersia Neersen)



SSV Strümp II

Trainer: Tim Helesky

Zugänge: keine

Abgänge: Liel Leonard Manor (OSV Meerbusch III)



SuS Krefeld

Trainer: Karl-Heinz Winkler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Oppum

Trainer: Sascha Hein

Zugänge: Rene Binger (FC Hellas Krefeld), Pascal Scheffler (BV Union Krefeld II), Mergim Gashi (), Pawel Grzeska (), Alexandru Gabriel Cercelaru (Anadolu Türkspor Krefeld II)

Abgänge: Dennis Mertel (), Tobias Bernhardt (), Henrique Almeida Oliveira (), Nico Bergmann (), Stefan Fernandes De Azevedo (), Noah-Joel Hacke (VfR Krefeld-Fischeln II), Brian Drubel (SC Schiefbahn), Cüneyd Öztürk (DJK VfL Willich III), David Toboko (FC Hellas Krefeld), Kevin Müller (SV Oppum II), Dennis Mertel (SV Oppum II), Mikael Caliskan (SV Oppum II), Mohamed Doumbouya (Linner SV), Ömer Gelic (SV Oppum II), Oguz Sentürk (DJK VfL Willich III)



VfB Uerdingen II

Trainer: Stefan G. Rex

Zugänge: Felix Hötger (TSV Nieukerk II)

Abgänge: Berkay Eyüpoglu (FC Traar), Jonas Wallis (Linner SV), Janik Andreas Kops (Linner SV), Sascha Weindorf (FC Traar II)