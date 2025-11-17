🔴⚪ KREISLIGA B: Kantersieg! 🔴⚪

Was für ein Statement unserer Zweiten! 🔴⚪ Nach zunächst holprigen zehn Minuten – in denen Keeper Giovanni Paolillo zweimal stark parierte – kam das Team von Trainer Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle anschließend richtig ins Rollen.

Mit dem 2:0 durch Denis Muratovic (insgesamt vier Treffer) war der Knoten endgültig geplatzt. Die Weilheimer spielten danach im absoluten Flow und drückten bis zum Schlusspfiff durch.

Besonders hervorzuheben:

🔴⚪ David Giss (Dreierpack)

🔴⚪ Tobias Salzer (Doppelpack)

🔴⚪ Abdulmelik Ulucay, Yilmaz Caglar, Jan Sigel, Luca Migliozzi und Igor Zivkovic – alle mit wichtigen Treffern