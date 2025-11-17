🔴⚪ KREISLIGA B: Kantersieg! 🔴⚪

TSV Weilheim II – TSV Oberlenningen 14:0 (7:0)
Was für ein Statement unserer Zweiten! 🔴⚪
Nach zunächst holprigen zehn Minuten – in denen Keeper Giovanni Paolillo zweimal stark parierte – kam das Team von Trainer Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle anschließend richtig ins Rollen.
Mit dem 2:0 durch Denis Muratovic (insgesamt vier Treffer) war der Knoten endgültig geplatzt. Die Weilheimer spielten danach im absoluten Flow und drückten bis zum Schlusspfiff durch.
Besonders hervorzuheben:
🔴⚪ David Giss (Dreierpack)
🔴⚪ Tobias Salzer (Doppelpack)
🔴⚪ Abdulmelik Ulucay, Yilmaz Caglar, Jan Sigel, Luca Migliozzi und Igor Zivkovic – alle mit wichtigen Treffern
Stark: Auch Spieler, die sonst weniger Einsatzzeit bekommen, kamen rein, gingen voll ins Risiko und belohnten sich direkt mit Toren. Genau dieser Teamspirit macht unsere Zweite aus! 🔴⚪
Ein hochverdienter, beeindruckender Sieg – und ein echtes Ausrufezeichen an die Liga!
