 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht

🔴⚪ KREISLIGA B: Kantersieg! 🔴⚪

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B6
Weilheim/T. II
Oberlenning.
Gestern, 13:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T. II
TSV Oberlenningen
TSV OberlenningenOberlenning.
14
0
Abpfiff

TSV Weilheim II – TSV Oberlenningen 14:0 (7:0)

Was für ein Statement unserer Zweiten! 🔴⚪
Nach zunächst holprigen zehn Minuten – in denen Keeper Giovanni Paolillo zweimal stark parierte – kam das Team von Trainer Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle anschließend richtig ins Rollen.

Mit dem 2:0 durch Denis Muratovic (insgesamt vier Treffer) war der Knoten endgültig geplatzt. Die Weilheimer spielten danach im absoluten Flow und drückten bis zum Schlusspfiff durch.

Besonders hervorzuheben:
🔴⚪ David Giss (Dreierpack)
🔴⚪ Tobias Salzer (Doppelpack)
🔴⚪ Abdulmelik Ulucay, Yilmaz Caglar, Jan Sigel, Luca Migliozzi und Igor Zivkovic – alle mit wichtigen Treffern

Stark: Auch Spieler, die sonst weniger Einsatzzeit bekommen, kamen rein, gingen voll ins Risiko und belohnten sich direkt mit Toren. Genau dieser Teamspirit macht unsere Zweite aus! 🔴⚪

Ein hochverdienter, beeindruckender Sieg – und ein echtes Ausrufezeichen an die Liga!

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim 🔴⚪

Aufrufe: 017.11.2025, 12:00 Uhr
Gianni MantineoAutor