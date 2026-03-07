Kreisliga B: ISC Fürth will Serie starten B-Liga: Odenwälder wollen Spitzenreiter werden +++ VfR Bürstadt nicht auf Rosen gebettet von Matthias Bähr · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Am 19. Spieltag der B-Liga Bergstraße trifft Aufstiegskandidat ISC Führt auf den Konkurrenten SC Olympia Lorsch II. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Bergstraße. Die Rückkehr in die A-Liga Bergstraße -das ist das Ziel des B-Liga-Zweiten ISC Fürth. So wollen die Fußballer aus dem Weschnitztal in den nächsten Wochen alles daran setzen, den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. „Wir haben nun mit den beiden Reserven von Olympia Lorsch und Eintracht Bürstadt sowie dem VfB Lampertheim drei wichtige Spiele vor der Brust. Gewinnen wir sie alle, sind wir Tabellenführer“, rechnet ISC-Trainer Ogün Hanci vor. Dass dies klappen könnte, liegt auch am guten Eindruck, den die Fürther Mannschaft in den Vorbereitungsspielen hinterließ.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr ISC Fürth ISC Fürth SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch II 15:00 live PUSH Aber Ogün Hanci geht auch nicht ganz sorgenfrei ins nun anstehende Spiel gegen Olympia Lorsch II. „Ich musste in der Vorbereitung auf einige Spieler krankheitsbedingt verzichten. Und auch am Sonntag steht mir nicht jeder zur Verfügung“, sagt er.

VfB-Trainer Göring will Favoritenrolle gerecht werden

Bereits am Samstag empfängt Tabellenführer VfB Lampertheim Schlusslicht TSV Elmshausen. „Wir wollen die Favoritenrolle annehmen und die Begegnung siegreich gestalten“, redet Lampertheims Trainer Martin Göring Klartext, will dabei an die Leistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Aufgrund einiger Ausfälle sei die Vorbereitung für ihn „durchwachsen“ gewesen. „Ich war immer weit davon entfernt, mit der Wunschelf aufzulaufen“, bedauert Göring. Und so muss er gegen Elmshausen auch auf Arton Kabashi (Rippenbruch), Arman Asutay (Sehne), Yama Guthanid (Oberschenkel) sowie Erhan Kurt und Mohamed Omar verzichten, die sich beide das Kreuzband gerissen haben.