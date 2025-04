Kreisliga B: Favorit FSV Erbach tut sich lange schwer

Dank einer zielstrebigen Schlussphase gewinnt der FSV Erbach gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Odenwaldkreis. Im Abstiegskampf der B-Liga siegte der SV Lützel-Wiebelsbach II überraschend im Derby gegen die GSV Breitenbrunn mit 2:0 und fährt damit drei ganz wichtige Zähler ein.

SG Bad König/Zell II – TSV Günterfürst II 0:1 (0:0). Das Tor des Tages markierte Kai Bundschuh (58.) für die Günterfürster, die sich ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten lieferten. Nach der Pause berannte der Gast nur noch das Tor der Bad Königer. „Günterfürst war effektiver, wir hatten zwar auch Chancen, schlugen daraus aber kein Kapital“, so Frank Weichel (SG II). Rote Karte Maurice Reichert (88./SG II).

SG Nieder-Kainsbach II – TV Fränkisch-Crumbach II 0:1 (0:0). Aaron Laaouaje (52.) war es, der das Schlusslicht zum Derbysieg schoss. „Es war ein Spiel, das nur wenige Chancen hervorbrachte, dennoch ausgeglichen war und Florian Nicklas (30.) hätte uns in Führung bringen können, doch sein Schuss landete nur am Pfosten“, berichtete Steffen Klinger (SG). Letztlich war es ein Konter, der die Entscheidung im zweiten Abschnitt herbeiführte. „Unglückliche Niederlage“, so der Clubchef.

SSV Brensbach II – SG Sandbach/Neustadt II 4:2 (1:1). Die SSV II bestimmte vom Anstoß weg das Spiel, führte durch Davide Rocco Lioi (20.), nutze aber seine nachfolgenden Chancen nicht zum Ausbau der Führung. So kam der Gast besser ins Spiel, drehte durch Ramazan Colayit (39.) und Mikhail Tapia Silva (52.) die Partie. Daniel Schmidt (89., Foulelfmeter) glich in der drangvollen Schlussphase verdient aus. Akin Keskin (90.+2) und wiederum Schmidt (90.+3) schossen Brensbach zum späten Sieg, auch weil Sandbach/Neustadt in den Schlussminuten kräftemäßig einbrach.

SV Lützel-Wiebelsbach II – GSV Breitenbrunn 2:0 (0:0). „Wir waren schon in der ersten Hälfte die spielerisch bessere Mannschaft, haben nur unsere Torgelegenheiten nicht konsequent genug genutzt“, kommentierte SVL-Trainer Max Herrschaft. In der zweiten Hälfte war die Herrschaft-Elf auch im Abschluss entschlossener, traf durch Hasan Ince (56.) und Serdar Sancaktar (66.). „Wiederum gut begonnen und die Chancen verwertet, von daher: ein verdienter Sieg.“

SG Hainstadt/Rai-Breitenbach – FSV Erbach 1:2 (1:0). Max Schultis brachte die selbstbewusste Unterzent-Elf in Front. Die Riesenchance zum Ausbau der Führung nutzte die Heimelf nicht, weil sie einen Foulelfmeter nicht im Erbacher Tor unterbrachte. In der Schlussphase war die FSV zielstrebiger und entschlossener: Kizilyar (76.) und Nickel (78.) trafen. „Haben uns heute für unser Engagement nicht belohnt“, sagte Martin Büchner.

SV Beerfelden – VfR Würzberg 2:2 (1:1). In einer zerfahrenen Partie führte Würzberg zweimal durch Noah Neff (20.) und Tim Bottelberger (55., Eigentor). Tim Löffler (31., Solo) sowie Lars Weiss (70.) glichen jeweils aus. „Das war heute schon eine feldüberlegene Vorstellung, die wir aber nicht zum erhofften Heimsieg nutzten“, betonte Robin Hemberger.