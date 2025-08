Kreisliga B Essen: Transfers der Saison 25/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Essen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.

AL-ARZ Libanon II

Trainer: Mussa Fakhro, Moussa Allouche, Nabil Allouche

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Adler Union Frintrop III

Trainer: Sebastian Westkamp

Zugänge: Max Florian Isselmann (DJK Adler Union Frintrop II), Malte Schneemann (DJK Adler Union Frintrop)

Abgänge: Nico Scharwacht (SV Borbeck II), Marvin Löwenberg (Fortuna Bredeney)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II

Trainer: Sebastian Vietz

Zugänge: keine

Abgänge: Ramo Jusic (SV Horst-Emscher 08 III), Taoufik Asanay (RuWa Dellwig II), Sebastian Vietz (RuWa Dellwig II), Ibrahim Ajarra (RuWa Dellwig), Ismail Cördük (RuWa Dellwig), Emirhan Güldogan (RuWa Dellwig), Mehul Malhatra (RuWa Dellwig), Jan-Lukas Nett (Sportfreunde Altenessen), Luca Simon (Sportfreunde Altenessen), Julian Wittmann (Sportfreunde Altenessen), Christian Szopa (RuWa Dellwig), Daniel Benli (Sportfreunde Altenessen), Gedeon Kamamona (Atletico Essen II), Tobias Reichert (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III), Sharafbak Surci (FC Saloniki Essen III)



DKSV Helene Essen II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Essener SC Preußen II

Trainer: Uwe Meyer, Nils Etscheid, Marius Frieg

Zugänge: Marius Frieg (Essener SC Preußen), Nils Etscheid (Essener SC Preußen)

Abgänge: Loukman Bais (Essener SC Preußen)



FC Karnap 07/27 II

Trainer: Marcel Hagner

Zugänge: Ikrami Nabih Abdelnadi Said (FC Karnap 07/27 II), Ikrami Nabih Abdelnadi Said (Pausiert), Lukas Kalinka (FC Karnap 07/27 II), Mike Hennig (FC Karnap 07/27)

Abgänge: Yusuf Ekin (FC Karnap 07/27), Edwin Kraft (FC Karnap 07/27), Ikrami Nabih Abdelnadi Said (FC Karnap 07/27 II), Lukas Kalinka (FC Karnap 07/27 II)



FC Saloniki Essen II

Trainer: Stergios Bimbisidis

Zugänge: keine

Abgänge: Ahmadi Hamed (FC Saloniki Essen III), Kosta Kensalis (FC Saloniki Essen III)



FC Stoppenberg II

Trainer: Thorsten Hildebrand, Mathias Scheibel, Andreas Meyer

Zugänge: keine

Abgänge: Noah Künzel (FC Stoppenberg)



Juspo Altenessen II

Trainer: Mohamad Khalil

Zugänge: keine

Abgänge: Ilies Mimene (FC Saloniki Essen III), Nasrudin Belarbi (FC Saloniki Essen III)



SC Werden-Heidhausen III

Trainer: Patrick Hubl, Pascal Bartels

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Essen-Schönebeck IV

Trainer: Philipp Speh, Jonas Weitzel

Zugänge: Thorben Niesen (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Tim Tanto (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Philipp Monschein (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Valentin Lenze (FC Karnap 07/27), Ferras Mallak (SG Essen-Schönebeck III), Martin Sprenger (SG Essen-Schönebeck III)

Abgänge: Dominik Lindemann (SV Borbeck), Daniel Wibbe (SG Essen-Schönebeck II), Luca-Fabio Darowski (SG Essen-Schönebeck II), Marco Fidorra (Karriereende), Nico Guthoff (Karriereende), Jens Kanka (Karriereende), Kevin Karstedt (Karriereende), Kaan Kaplan (Karriereende), Philipp Rustemeier (Karriereende), Yanneck Weitzel (Karriereende), Jan Mertzen (Karriereende), Nicolas Johannes Barkhoff (Karriereende)



Sportfreunde Altenessen II

Trainer: Tommy Kockro

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TGD Essen-West III

Trainer: Tobias Eström, Eddy Temu

Zugänge: Justin Weyers (Tgd. Essen II), Marvin Adesina (Tgd. Essen II), Nicolas Banul (Tgd. Essen II), Omar Boumenir (Tgd. Essen II), Elias Eström (Tgd. Essen II), Philipp Alexander Janus (Tgd. Essen II), Gergo Lippai (Tgd. Essen II), Lathushan Seliyan (Tgd. Essen II), Alessandro Spina (Tgd. Essen II), Tobias Eström (TGD Essen-West), Hiwa Alasliman (ESC Rellinghausen II), Joshua Bienemann (TGD Essen-West), Abdul Mosawer Burhani (TGD Essen-West), Tim-Nico Dornbusch (Teutonia Überruhr II zg.), Florent Ferati (SG Eintracht Gelsenkirchen), Mustafa Hammoud Ahmad (Tgd. Essen II), Omar Issa (SV Leithe II), Adam Machfar (TGD Essen-West), Khalil Moustafa (TGD Essen-West), Chadrac Ndombasi (Tgd. Essen II), Melad Nishwanyazdeen (DJK Adler Union Frintrop II), Papa Samba Seck (SV Leithe II), Mohamed Zellat (TGD Essen-West), Eddy Temu (TGD Essen-West)

Abgänge: Marco Rotzoll (SV Borbeck II), Robin Christopher Adesina (Tgd. Essen II), Fathi Ammar (Tgd. Essen II), Özgür Bagis (Tgd. Essen II), Aljaureu Beukes (Tgd. Essen II), Kürsat Dogan (Tgd. Essen II), Ben Geiermann (Tgd. Essen II), Efdal Gelin (Tgd. Essen II), Sirac Kadir Gelin (Tgd. Essen II), Jerome Godemann (Tgd. Essen II), Robert Golley (Tgd. Essen II), Andreas Henkel (Tgd. Essen II), Sven Kämper (Tgd. Essen II), Marcel Maksymiak (Tgd. Essen II), Alexandros Rountas (Tgd. Essen II), Raphael Weidmann (Tgd. Essen II), Marvin Wirbel (Tgd. Essen II), Lars Wuttke (Tgd. Essen II), Cheng Zhou (Tgd. Essen II), David Smeilus (Tgd. Essen II), Rene Corica (Tgd. Essen II)



TuS Holsterhausen III

Trainer: Maximilian Kalb

Zugänge: keine

Abgänge: Mario (Zurück nach Spanien )



TuSEM Essen 1926 III

Trainer: Fabian Horn, Jonas Strothe

Zugänge: keine

Abgänge: Frederick Gipper (TuSEM Essen 1926), Jascha Valentin Laaks (TuSEM Essen 1926), Marcel Zimmermann (TuSEM Essen 1926), Sven Kersten (TuSEM Essen 1926), Robert Allwermann (TuSEM Essen 1926), Fabian Horn (TuSEM Essen 1926), Tristan Hoppe (Fortuna Bredeney III)



Vogelheimer SV II

Trainer: Stephan Ruhmann

Zugänge: Ala Eddine Haba (), Daron Birakis (SV Borbeck), Filip Smolka (SV Borbeck)

Abgänge: keine

Transfers der Gruppe 3

Essener SG 99/06

Trainer: Ibrahim Ramadan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



ETB Schwarz-Weiß Essen II

Trainer: Marvin Zitschke

Zugänge: Mahmud Osman (VfB Frohnhausen II), Kevin Polz (SpVg Schonnebeck II), Leonidas Alexandros Diamantis (Fortuna Bredeney), Jan Hendrik Musebrink (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Enrico Cenk Muina Nieto (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Pierre Thiel (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Yassin Ghal-Lass (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Nico Friese (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Jan Kuhlmann (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Maik Warschat (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Timo Friese (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Yazdan Afshang (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Dennis Josefs (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Max Wienholt (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Cafer Dogru (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Denis Malinowski (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Drin Gashi (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Enes Yavuz (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Jan Erik Wirth (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Ramadan Semmo (ETB Schwarz-Weiß Essen II)

Abgänge: Julian Ott (SC Frintrop 05/21), Adnan Cesko (ESC Rellinghausen II), Henrick Grzeskowiak (Essener SC Preußen), Jan Hendrik Musebrink (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Enrico Cenk Muina Nieto (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Pierre Thiel (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Yassin Ghal-Lass (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Nico Friese (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Jan Kuhlmann (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Maik Warschat (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Timo Friese (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Yazdan Afshang (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Dennis Josefs (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Max Wienholt (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Cafer Dogru (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Denis Malinowski (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Drin Gashi (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Enes Yavuz (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Jan Erik Wirth (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Ramadan Semmo (ETB Schwarz-Weiß Essen II)



FC Blau-Gelb Überruhr II

Trainer: Marc Flöck

Zugänge: Mark Erdelkamp (TuSEM Essen 1926 II), Hadi Omeirat (Aus eigener Jugend), Younes Zahraoui (Aus eigener Jugend), Sahel Walid Schaffa (Teutonia Überruhr), Ahmetcan Yildiz (Aus eigener Jugend), Florian Stöbener (Aus eigener Jugend), Samet Uludogan (Reaktiviert), Bogdan Aitov (Aus eigener Jugend), Ameer Al-Rubaie (Heisinger SV II), Mohamad Katramiz (Aus eigener Jugend), Erik Kirchmeier (Aus eigener Jugend), Gregor Stöbener (Aus eigener Jugend), Emre Kocamaz (Post SV Oberhausen), Denis Skopo (Reaktiviert), Farid Khalilli (aus dem Ausland), Turhan Maharramov (aus dem Ausland), Demir Bey (Reaktiviert), Bilal Chehade (Aus eigener Jugend), Bilal El Hussein (Aus eigener Jugend)

Abgänge: keine



Fortuna Bredeney II

Trainer: Johannes Kolbe

Zugänge: Christian Treffer (Aus eigener Jugend), Christoph Meyer (Fortuna Bredeney II), Luka Vukman (Fortuna Bredeney III), Florian Bonmann (Fortuna Bredeney III), Yannik Pawlak (Fortuna Bredeney III), Elias Edward Fuchs (Reaktiviert), Luke Bading (Reaktiviert), Moritz Weyer (Aus eigener Jugend), Marlon Palm (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Mesut Aktas (Pausiert), Amir Aliji (unbekannt), Christoph Meyer (Karriereende), Paul Jakob Brandi (Studium), Alexander Samedi (FC Phönix München II), Christoph Meyer (Fortuna Bredeney II)



Heisinger SV II

Trainer: Marco Issel

Zugänge: keine

Abgänge: Ameer Al-Rubaie (FC Blau-Gelb Überruhr II)



Preußen Eiberg II

Trainer: Mike Hiegemann

Zugänge: keine

Abgänge: Connor Bema (Preußen Eiberg), Aryan Dagdelen (SV Leithe)



SC Werden-Heidhausen II

Trainer: Jason Munsch, Sebastian Hüsken

Zugänge: keine

Abgänge: Fabian Ebbe Isenberg (DJK RSC Essen)



SG Kupferdreh-Byfang

Trainer: Marc Niklas Tietz

Zugänge: Darius Melvudin Cziuk (DJK Adler Union Frintrop II)

Abgänge: Andre Schönhardt (Preußen Eiberg), Dennis Mackowski (SSVg Heiligenhaus), Justin Gumpert (ESC Rellinghausen II), Hendrik Krüger (ESC Rellinghausen II), Dominik Friedrichs (ESC Rellinghausen II), Jens Formella (SuS Niederbonsfeld)



Sportfreunde Niederwenigern III

Trainer: Timo Vössing

Zugänge: keine

Abgänge: Fabian Förster (VfL Kupferdreh II)



SpVgg Steele II

Trainer: Timo Schnepp

Zugänge: Ilias Elouriachi (), Timo Schnepp (), Noah Haucke (), Antonio Canteli Del Valle (), David Luca Manea (), Niklas Edler (), Veljko Tesic (), Niklas Edler (SpVg Schonnebeck II)

Abgänge: Kevin Okechukwu Ogbuju (TGD Essen-West), Joshua Darren Enudi (TGD Essen-West)



SuS Niederbonsfeld II

Trainer: Marcel Manzombe

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Burgaltendorf II

Trainer: René Nolte

Zugänge: Tobias König (SV Burgaltendorf III), Milan Carl (SV Burgaltendorf III), Finn Luca Pitzer (SV Burgaltendorf III), Justin Ruhmann (SV Burgaltendorf III), Alexander Böse (SV Burgaltendorf III), Lasse Bramsiepe (SV Burgaltendorf III), Julian Hans (SV Burgaltendorf III), Nils Meier (SV Burgaltendorf III), Philipp Taube (SV Burgaltendorf III), Simon Joel Wöstmann (SV Burgaltendorf III), Welat Dag (SV Burgaltendorf III), Lukas Ignaczak (SV Burgaltendorf III), Tarek Koja Makhoul (SV Burgaltendorf III), Yannick Michelitsch (SV Burgaltendorf III), Lars Richter (SV Burgaltendorf III), Christopher Pforr (SV Burgaltendorf III), Philipp Trautmann (SV Burgaltendorf III), Tim Moritz Troschke (SV Burgaltendorf III), Ole Vetterlein (SV Burgaltendorf III), Andre Klaus Kaiser (SV Burgaltendorf III), Colin Schöneweiß (SV Burgaltendorf III), David Müller (SV Burgaltendorf III), Marco Hensing (SV Burgaltendorf III), Dennis Henn (VfL Kupferdreh), Robin Kauper (Teutonia Überruhr), René Nolte (TSV Einigkeit Dornap), Shiyau Kurda (SV Burgaltendorf)

Abgänge: keine



SV Kray 04

Trainer: Richard Ruthenkolk

Zugänge: Christoph Crom (DJK Dellwig 1910 II)

Abgänge: Adam Ogrodowczyk (SV Leithe)



TC Freisenbruch

Trainer: Helmut Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Teutonia Überruhr II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Tim-Nico Dornbusch (TGD Essen-West III)



VfL Sportfreunde Essen

Trainer: Benedikt Birwe, Wolfgang Hoffmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine