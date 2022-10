Kreisliga B: Erster gegen Zweiter Kinzigtal empfängt Neustadt in B-Liga+++Finkenbachtal in Gammelsbach gefordert

Odenwald. Mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn am Sonntag in der Kreisliga B in Ober-Kinzig die Spielvereinigung Kinzigtal auf seinen direkten Verfolger TSV Neustadt (15 Uhr) trifft. Beide trennt lediglich ein Punkt. Schwere Aufgabe auch für den FC Finkenbachtal.

Die Kinzigtaler stellen die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat, jetzt aber auf die derzeit torgefährlichste Mannschaft trifft. Neustadt erzielte 49 Tore in elf Spielen, verfügt mit Joshua Schmidt (18 Toren) auch über die aktuelle Nummer eins in der Torschützenliste. Schmidt hatte am Sonntag mit einem Doppelschlag gegen Finkenbachtal die Wende einleitet. Die Neustädter gewannen nach 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch mit 3:2. Derbytime In Gammelsbach gastiert der FC Finkenbachtal, der gerade im zehnten Spiel die erste Niederlage quittieren musste. Auch das Derby beim SV Gammelsbach ist nicht zu unterschätzen.

