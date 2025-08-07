Kreisliga B Duisburg: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Duisburg - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
Dümptener TV
Trainer: Burim Berisha, Bastian Pusch
Zugänge: Benjamin Kuhlewey (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Burak Özkara (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Alexander Schleifer (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Dennis Reisse (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Christopher Weißfloh (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Kevin Feldermann (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Jakob Kruse (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Jonas Sand (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Kevin Beginn (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Lukas Thaler (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Lukas Mühlemeier (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Philipp Thomas (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Sascha Pires (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Rafik Al Hasan (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Robin Matthay (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Tarik Maaß (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Moritz Pac (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Tim-Maurice Rack (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Alexander Banke (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Björn Berger-Risthaus (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Dennis Rohmann (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Devin Kaiser (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Joyce Stache (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Marco Makila (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Maximilian Klar (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Nico Mühlemeier (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Dennis Porscha (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Bastian Pusch (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Martin Berndsen (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), René Reiße (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Pierre Joostema (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Mert Karagöz (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Marcel Vietz (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Daniel Friedmann (TuS Union 09 Mülheim)
Abgänge: Imran Ömür (), Marshall Wieczorek (SC Croatia Mülheim), Giovanni D' Amico (FC Italia Oberhausen 2021), Kerem Ergovanli (Fatihspor Mülheim), Benjamin Boateng (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Berat Koc (Fatihspor II)
Mülheimer SV 07 III
Trainer: Lucas Bartel
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Nierhaus (Mülheimer SV 07 II)
SG Duisburg-Süd 98/20 III
Trainer: Janusz Semmler, Thomas Dockbreyder
Zugänge: Tahar Elidrissi (SV Wanheim 1900), Mustafa Güzeldal (GSG Duisburg II), Dominik Knoll (Polizei SV Düsseldorf II), Timo Schwarzer (Duisburger SV 1900 II), Thomas Dockbreyder (SG Duisburg-Süd 98/20), Eugene-Maurice Heulander (Duisburger SV 1900 II)
Abgänge: Yamur Kitir (), Volkan Kitir ()
Sportfreunde Mülheim
Trainer: Dirk Kaltenpoth
Zugänge: Niels Dieckmann (SG Essen-Schönebeck II), Florian Sottor (Sportfreunde Mülheim)
Abgänge: Florian Sottor (Sportfreunde Mülheim)
SV Duissern II
Trainer: Jan Drewek
Zugänge: Hicham Belkaid (SV Duissern), Jannik Eisenmann (SV Duissern), Goran Arsenov (SV Duissern), Simon Eisenmann (SV Duissern), Elias Kirmse (SV Duissern), Mehdi Ilias Ghezielle (TSV Bruckhausen II)
Abgänge: Leon Kreische (FC Taxi Duisburg), Jeton Krasniqi (FC Albania Duisburg II), Mohamed Lahjar (FC Albania Duisburg II), Patrick Krause (FC Albania Duisburg II), Daniel Lauten (SV Duissern)
SV Genc Osman Duisburg III
Trainer:
Zugänge: Yener Cakir ()
Abgänge: Oguzhan Cetin (Schacht 11 Bottrop II), Sergen Cakir (Post SV Siegfried Hamborn), Alparslan Sadik Gündüz (SGP Oberlohberg II), Emrah Erkam Özer (SGP Oberlohberg II)
SV Raadt
Trainer: Christoph Cesarczyk
Zugänge: Jeremy Bali (TuS Harpen III), Cengiz Bali (TuS Harpen III), Deniz Bali (VfL Kupferdreh), Berhan Kisabacak (FC Bosporus Oberhausen II), Deniz-Sergen Gülen (DJK SG Altenessen III zg.), Tyrice Deniz Pappenheimer (Rhenania Bottrop U23 II), Christoph Cesarczyk (VfL Kupferdreh), Oguz Gülen (Barisspor 84 Essen), Dennis Becker (VfL Kupferdreh)
Abgänge: Niclas Rausch (Blau-Weiß Fuhlenbrock II)
SV Rot-Weiss Mülheim II
Trainer:
Zugänge: Egzon Jefkaj (SV Borbeck II), Bradley Wills (DJK Blau-Weiß Mintard III), Mark Jason Becker (SV Rot-Weiss Mülheim III), Nadim Jabo (SV Rot-Weiss Mülheim III), Robin Ndombe (SV Rot-Weiss Mülheim III), Sabri Qaso (SV Rot-Weiss Mülheim III), Modi-Ali Glaser (SV Heißen), Muharem Gradina (SV Rot-Weiss Mülheim III), Cemil Güntepe (SV Rot-Weiss Mülheim III), Tim Himmeröder (SV Rot-Weiss Mülheim III), Maqbol Hasan Khaleel Khaleel (SV Rot-Weiss Mülheim III), Benjamin Demesugh Tyolumun (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Velija Bislimi (SV Rot-Weiss Mülheim III), Benjamin Demesugh Tyolumun (SV Rot-Weiss Mülheim III), Benjamin Boateng (Dümptener TV), Benyamine Haimami (SV Rot-Weiss Mülheim), Ahmad Zedan (SV Rot-Weiss Mülheim III), Ramzi Ibrahim (Neu), Bajram Gradina (Neu), Patrick Ebert (SV Rot-Weiss Mülheim III), Kasper Tybinski (SV Rot-Weiss Mülheim III)
Abgänge: Benjamin Kuhlewey (Dümptener TV), Burak Özkara (Dümptener TV), Alexander Schleifer (Dümptener TV), Dennis Reisse (Dümptener TV), Christopher Weißfloh (Dümptener TV), Kevin Feldermann (Dümptener TV), Jakob Kruse (Dümptener TV), Jonas Sand (Dümptener TV), Kevin Beginn (Dümptener TV), Lukas Thaler (Dümptener TV), Lukas Mühlemeier (Dümptener TV), Philipp Thomas (Dümptener TV), Sascha Pires (Dümptener TV), Rafik Al Hasan (Dümptener TV), Robin Matthay (Dümptener TV), Tarik Maaß (Dümptener TV), Moritz Pac (Dümptener TV), Tim-Maurice Rack (Dümptener TV), Alexander Banke (Dümptener TV), Björn Berger-Risthaus (Dümptener TV), Dennis Rohmann (Dümptener TV), Devin Kaiser (Dümptener TV), Joyce Stache (Dümptener TV), Marco Makila (Dümptener TV), Maximilian Klar (Dümptener TV), Nico Mühlemeier (Dümptener TV), Dennis Porscha (Dümptener TV), Bastian Pusch (Dümptener TV), Martin Berndsen (Dümptener TV), René Reiße (Dümptener TV), Kosret Mohammad Selo Amin (TuSpo Saarn 1908), Umut Akpolat (neuer Verein steht noch nicht fest), Dirk Lünsche (Karriereende), Sean Francis (Karriereende), Pierre Joostema (Dümptener TV), Mert Karagöz (Dümptener TV), Simon Lenniger (Karriereende), Simon Gedert (Verein unbekannt), Marcel Vietz (Dümptener TV), Dennis Schmidt (Verein unbekannt), Dirk Lünsche (Karriereende), Bastian Pusch (Trainer beim DTV), Maximilian Joe Krämer (SV Rot-Weiss Mülheim), Benjamin Demesugh Tyolumun (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Lukas Fisch (SC Croatia Mülheim II), Simon Gedert (SC Croatia Mülheim II)
SV Wanheim 1900
Trainer: Gianluca Barbetti, Arno Preuß, Savas Anastassiadis
Zugänge: Felix Lorenz (SG Duisburg-Süd 98/20), Mervan Aydin (Rheinland Hamborn), Hasan Sahin (TuS Asterlagen), Savas Anastassiadis (TuRa 88 Duisburg), Soufian Serifoski (SG Duisburg-Süd 98/20), Adhurim Aliu (Reaktiviert ), Teoman Mantrazi (TuRa 88 Duisburg), Georgios Koutsis (TuRa 88 Duisburg), Tarik Cataloluk (TuRa 88 Duisburg), Marcos Antonio da Silva (TuRa 88 Duisburg), Batuhan Akkaya (SG Duisburg-Süd 98/20 II), Tarik Mantrazi (TuRa 88 Duisburg), Vasileios Kalaitzidis (TuRa 88 Duisburg), Emre Alabay (SG Duisburg-Süd 98/20), Semih Civan (TuRa 88 Duisburg), Haris Duha Gümüs (TuRa 88 Duisburg), Baran Can Neuhaus (Reaktiviert ), Sergio Andres Villamizar Lopez (SV Duissern), Avdulla Krasniqi (Duisburger SV 1900), Mehmet Akif Özdogan (TuRa 88 Duisburg)
Abgänge: Noah Krappen (Spvgg Meiderich 06/95), Daniel Hopf (Karriereende), Tahar Elidrissi (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Enrico Rypinski (Karriereende), Marcel Krause (Unbekannt ), Dominic Belack (Unbekannt ), Marko Askovski (Karriereende ), Robin Giebel (Karriereende ), Cinar Cakir (Unbekannt ), Roberto Emilov Hristov (Unbekannt ), Emre Albayrak (Karriereende ), Antonio Metas (SV Wanheim 1900 II), Luciano Barbetti (Karriereende ), Oguz Sefi (Karriereende ), Cinar Cakir (TuRa 88 Duisburg), Batuhan Aslan (Karriereende )
TS Duisburg-Rahm 06
Trainer: Kevin Mühlenberg, Karim Wurring, Dennis Töpfer
Zugänge: Dennis Töpfer (TS Rahm 06), Nick Faßbender (Eintracht Duisburg), Yannis Nowak (Eintracht Duisburg), Gene Gordon Burns (TuS Breitscheid), David Buchwald (TS Duisburg-Rahm 06 II), Jonas Winzen (TV Angermund), Jonas Wiegandt (TuS Breitscheid), Bastian Koberling (TV Angermund), Oskar Heckmann (TuS Breitscheid), Timo Hungenberg (Reaktiviert)
Abgänge: Dennis Töpfer (Karriereende), Jan van der Heyden (Karriereende ), Burkhard Braun (Karriereende), Noah Johannes Tayar (Pausiert), Marcel Debler (Karriereende), Lukas Lindner (Pausiert)
TSV Heimaterde Mülheim II
Trainer: Marcel Prehn
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuRa 88 Duisburg
Trainer: Sakis Papachristos, Martin Zrodlewski
Zugänge: Kamer Emir Alkan (Germania Teveren II), Louis Andy Junior Dey (Viktoria Buchholz), Cinar Cakir (SV Wanheim 1900), Jean Marcel Paris-Alcantara (SV Wanheim 1900), Max Can Zrodlewski (SV Wanheim 1900), Julian Bücher (GW Roland Meiderich), Jonik Kasoyan (SV Wanheim 1900), Berkay Özkaya (zum Juli), Jonik Kasoyan (zum Juli)
Abgänge: Savas Anastassiadis (SV Wanheim 1900), Teoman Mantrazi (SV Wanheim 1900), Georgios Koutsis (SV Wanheim 1900), Tarik Cataloluk (SV Wanheim 1900), Marcos Antonio da Silva (SV Wanheim 1900), Tarik Mantrazi (SV Wanheim 1900), Vasileios Kalaitzidis (SV Wanheim 1900), Isa Alhammad (FSV Vatan Neuss II), Semih Civan (SV Wanheim 1900), Haris Duha Gümüs (SV Wanheim 1900), Ibrahim El Ouarti (SV Duissern), Marvin Weimer (TuRa 88 Duisburg III), Mehmet Akif Özdogan (SV Wanheim 1900)
TuS Mündelheim III
Trainer: Maurice Kleijn
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Union 09 Mülheim
Trainer: Bastian Masen
Zugänge: keine
Abgänge: Ivan Kofi Annor (SC Croatia Mülheim), Fabian Berger (TuS Union 09 Mülheim II), Timo Luka Murnik (SV Heißen), Bryan Kelechi Tatan Ogbonna Ebob (DJK Arminia Lirich 1920), Daniel Friedmann (Dümptener TV), Fabian Berger (TuS Union 09 Mülheim II)
TuSpo Saarn 1908 II
Trainer: Roland Weirauch, Tobias Geraedts
Zugänge: Marcel Remmen (TuSpo Saarn 1908)
Abgänge: Dogukan Kara (TSV Safakspor Oberhausen), Joshua Asamoah (TB Oberhausen 1889 III)
VfB Speldorf II
Trainer: Liam Böge, Detlef Schlecht
Zugänge: Lukas Dutschke (), Jamal Schlecht (Viktoria Buchholz II)
Abgänge: Cihan Cilga (Unbekannt), Niklas Herbertz (Unbekannt), Israel Prosper Madu (Unbekannt), Lukas Dutschke (Unbekannt)
VfL Wedau
Trainer: Seyfettin Dursun
Zugänge: Can Luca Dursun (FC Taxi Duisburg II), Senol Yildizbasoglu (FC Taxi Duisburg II), Mustafa Enes Girkin (FC Taxi Duisburg II), Leo Fiete von den Hoff (Fc Taxi Duisburg ), Junayd Cakmak (Fc Taxi Duisburg ), Kemal Durmus (FC Taxi Duisburg II), Maurizio Wieczorrek (Fc Taxi Duisburg ), Alex San Dursun (Fc Taxi Duisburg ), Seyfettin Dursun (FC Taxi Duisburg II), Harishna Mahadevan (Fc Taxi Duisburg ), Gideon Kofi Ofori Adade (Pausiert)
Abgänge: Deniz Uzun Teb (Post SV Siegfried Hamborn II), Mirko Fiedler (VfL Wedau II), Stefan Sebastian Jaeschke (VfL Wedau II)
Viktoria Buchholz III
Trainer: Sascha Mahn
Zugänge: keine
Abgänge: Ufuk Cinkaya (Karriereende), Manuel Moeck (Karriereende), Marcel Schaak (Karriereende), Hakan Yücel (Karriereende)
1. FC Dersimspor
Trainer: Cengiz Akyüz
Zugänge: Dogus-Can Atas (Vereinslos), Cayan Bektas (Vereinslos), Ceyhun Sezer (SV Duissern), Hamez Mallaku (Vereinslos), Cyprian Abel Lauermann (Post SV Oberhausen III), Kubilay Firat (TV Asberg II), Bajram Agushi (FC Albania Duisburg)
Abgänge: Selahattin Atik (DJK Adler Oberhausen), Anil Tutmaz (Eintracht Duisburg), Olcay Yildiz (SV Genc Osman Duisburg II)
DJK Lösort Meiderich
Trainer: Kevin Sanchez, Stephan Schröter, Manuel Wawrzyniak
Zugänge: Oliwier Kobuszewski (DSC Preußen), Antonio Vergadoro (SC Hertha Hamborn), Devan Steven Smith (Spvgg Meiderich 06/95), Jamie Miguel Isbanner (DSC Preußen), Marco Cornelissen (1. FC Hagenshof), Joel Noah Forytarczyk (Mülheimer SV 07), Niklas Schwarz (SV Duissern III), Kosei Kaneda (SV Duissern), Emilio Pennekamp (DJK Lösort Meiderich III)
Abgänge: Leon-Stephan Lüdtke (Rheinland Hamborn), Furkan Aktas (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Alperen Bülbül (SV Rhenania Hamborn), Pascal Schmitt (), Christian Ludwig (unbekannt), Gianluca Buhlmann (Unbekannt ), Gianluca Buhlmann (SV 08/29 Friedrichsfeld), Leon Schulligen (TV Jahn Hiesfeld), Elhadj Kamara (Spvgg Meiderich 06/95), Justin Leon Kaczmarek (MTV Union Hamborn), Noah Rusche (MTV Union Hamborn), Michel Ludwig (Viktoria Buchholz II), Dennis Ernst (Viktoria Buchholz II), Pascal Schmitt (SV Duissern), Marcel Dieders (Unbekannt ), Tim Schubert (Unbekannt ), Marcel Dieders (Unbekannt ), Marc Schäffler (GW Roland Meiderich), Kadir Kaya (SV Schwafheim), Emmanuel Lucaßen (SV Schwafheim), Oliwier Maksymilian Lebowski (MTV Union Hamborn), Nico Bäsner (DJK Vierlinden), Lenox Mückshof (SV Schwafheim), Kaan Aydin (SV Schwafheim)
DJK Vierlinden II
Trainer: Marcel Timpanaro, Marco Gregor Jaschurek
Zugänge: Danny Grützner (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II), Marcel Maik Jonnek (Eintracht Walsum III), Luke Müller (TV Jahn Hiesfeld II), Sebastian Bergmann (Reaktiviert ), Timo Klawikowski (Reaktiviert ), Kevin Pyta (SuS 09 Dinslaken III), Mirko Richter (Reaktiviert )
Abgänge: Yannik Gouverne (Pausiert ), Chris Schneiders (Post SV Siegfried Hamborn), David Spazier (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Alexander Ciongwa (DJK Vierlinden)
Post SV Siegfried Hamborn
Trainer: Ronald Müller
Zugänge: Marcel Thiem (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II), Pascal Brosowski (VfB Lohberg), Marlon Pyta (), Justin Wälscher (Reaktiviert ), Remsad Sezairi (SV Haesen-Hochheide), Maurice Koch (Eintracht Walsum II), Thomas Kliemek (Sportfreunde Walsum 09 II), Mike Meyer (Sportfreunde Hamborn 07), Chris Schneiders (DJK Vierlinden II), Sergen Cakir (SV Genc Osman Duisburg III), Tolga Özdemir (Reaktiviert )
Abgänge: Fabian Brosowski (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Othman Tassa (Pausier), Heiko Harlander (Pausiert), Carsten Bauerschmidt (Umzug nach Münster), Hevere Tse Neba Jean (Post SV Siegfried Hamborn II), Patrick Kolender (Post SV Siegfried Hamborn II), Ertugrul Özdemir (Pausiert )
Rheinland Hamborn II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Berat Aktürk (TSV Safakspor Oberhausen), Petros Mavroudis (MSV Duisburg II), Mustafa Evcil (SV Genc Osman Duisburg II)
RW Selimiyespor Lohberg II
Trainer:
Zugänge: Murat Gülergüz ()
Abgänge: keine
SG Duisburg-Süd 98/20 II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Schönhals (Duisburger SV 1900 II), Batuhan Akkaya (SV Wanheim 1900)
SGP Oberlohberg
Trainer: Dirk Thomas
Zugänge: Simon Deffke (1. FC Hirschkamp), Marvin Herber (Reaktiviert ), Erik Kwapil (Reaktiviert ), Edin Kamencic (SV Sarajevo Oberhausen II)
Abgänge: Melih Dede (FC Albania Duisburg), Fabian Ernst (Eigene Ü32), Ilias Lahyani (VfB Lohberg)
Sportfreunde Walsum 09 II
Trainer: Michael Brammer
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Toszkowski (RW Selimiyespor Lohberg III), Metehan Yildirim (RW Selimiyespor Lohberg III), Thomas Kliemek (Post SV Siegfried Hamborn), Yasar Duyar (Fatihspor II)
Spvgg Meiderich 06/95 II
Trainer: Daniel Sobottka
Zugänge: Sascha Karim Demmel (Reaktiviert), Justin Klausen (SV Beeckerwerth), Marvin Kaiser (SV Viktoria Birten II)
Abgänge: Nico Littmann (Pausiert), Thomas Heimann (Bröltaler SC), Marco Reiß (SV Duissern III), Jerome Schmidt (SV Duissern III), Nico Udo August Ringewitz (Pausiert), Raphael Sener (Pausiert), Abdullah Kablan (Spvgg Meiderich 06/95), Fabio Haverbeck (DJK Vierlinden)
SuS 09 Dinslaken III
Trainer: Niklas Graf, Christoph Nitsche
Zugänge: keine
Abgänge: Manuel Ter Laak (DJK Vierlinden), Tobias Dörper (VfB Lohberg II), Kevin Pyta (DJK Vierlinden II), Julian Welfonder (SuS 09 Dinslaken II)
SuS Viktoria Wehofen
Trainer: Ralf Plincner, Edis Fazljija
Zugänge: Lorenzo Strazzeri (MTV Union Hamborn), Julien Sibilla (Reaktiviert), Ervin Palalic (Reaktiviert), Pascal Beckert (Reaktiviert ), Patrick Stoller (Reaktiviert ), Tobias Lange (Reaktiviert ), Hazem Chlach (SV Genc Osman Duisburg II), Ajdin Avdihodzic (Reaktiviert ), Thorsten Schuldt (Reaktiviert ), Thorsten Effertz (MTV Union Hamborn), Pascal Laaks (Reaktiviert ), Karim Zroui (SV Genc Osman Duisburg II), Ian-Luke Mrowka (Grün-Weiß Holten), Abdoulaye Camara (Eintracht Walsum)
Abgänge: Luka Gunjevic (Sportfreunde Königshardt), Toni Vidak (SC Croatia Mülheim), Blaz Vukancic (SC Croatia Mülheim), Alper-Tunga Karaoglu (RW Selimiyespor Lohberg), Okan Yilmaz (SV Genc Osman Duisburg), Dzenis Salkovic (Unbekannt ), Serdal Temin (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Donald Islami (FC Albania Duisburg), Coskun Gündüz (SV Genc Osman Duisburg II)
SV Beeckerwerth
Trainer: Pierre Szterlicht
Zugänge: Daniel Engel (Sportfreunde Hamborn 07 II), Sascha Wiesner (Sportfreunde Hamborn 07 II), Hutma Mohamed Douda (1. FC Hagenshof)
Abgänge: Salihcan Yilmaz (Viktoria Beeck II), Fabio Andriejewski (SV Budberg III), Murat Canim (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Hayko Nalbantciyan (VfB Obermarxloh), Joshua Zwang (TuS Baerl), Justin Klausen (Spvgg Meiderich 06/95 II)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II
Trainer: Alexander Egorov, Thorsten Manhardt
Zugänge: Venis Zeneli (vereinslos), Pascal Terjung (SC Frintrop 05/21 II), Niklas Nitschke (Vereinslos)
Abgänge: Marcel Thiem (Post SV Siegfried Hamborn), Daniel Podzka (Unbekannt), Dominik Köllner (Karriereende), Mike Schmidt (Unbekannt), Danny Grützner (DJK Vierlinden II)
SV Genc Osman Duisburg II
Trainer: Enver Gülsuyu
Zugänge: Yigit Kocabasoglu (SV Rhenania Hamborn), Yusuf Akdogan (SV Rhenania Hamborn), Burak Kaan Timur (SV Rhenania Hamborn), Mustafa Evcil (Rheinland Hamborn II), Ethem Özkilic (FSV Duisburg), Ziyad Badi (SV Concordia Oberhausen II), Sadeddin Köksal (SV Rhenania Hamborn), Emre Kabakci (FSV Duisburg), Deyan Enes Kurt (DJK Arminia Lirich 1920), Tarik Halit Karagöz (Spvgg Sterkrade-Nord), Yusuf Akmese (FC Sterkrade 72), Muhammed Brcaninovic (FSV Duisburg), Coskun Gündüz (SuS Viktoria Wehofen), Amin Qasim Abdo (SV Concordia Oberhausen), Olcay Yildiz (1. FC Dersimspor), Emre Pala (Sportfreunde Walsum 09), Egid Gürses (SV Rhenania Hamborn)
Abgänge: David Nadouche Fromm (RW Selimiyespor Lohberg III), Jan Hendrik Preuten (SV Genc Osman Duisburg), Demhat Mesut Akdamar (Sportfreunde Hamborn 07 II), Hazem Chlach (SuS Viktoria Wehofen), Bedirhan Tas (FC Albania Duisburg), Sacid Sarikaya (FC Albania Duisburg), Karim Zroui (SuS Viktoria Wehofen), Mahmut Kayan (Duisburger FV 08 II)
TSV Bruckhausen II
Trainer: Murat Selik, Aziz Ahmet Sirin
Zugänge: keine
Abgänge: Murat Selik (FC Moers-Meerfeld), Sami Cetinkaya (Viktoria Beeck II), Cetinkaya Faruk (Viktoria Beeck II), Bünyamin Hüseyin Boztepe (Viktoria Beeck II), Robert Dumitru (Viktoria Beeck II), Muhammed Talha Gönc (Viktoria Beeck II), Fatih Altun (FSV Duisburg II), Mustafa Raja Books (Siegener SC 07/09 III), Mehdi Ilias Ghezielle (SV Duissern II), Riza Koyumcu (Viktoria Beeck II)
TuRa 88 Duisburg II
Trainer: Yahya Yanilmaz
Zugänge: Ramzi Mekki (zum Juli 2025), Billal Mabrouki (zum Juli 2025), Michał Wesołowski (zum Juli 2025), Ömer Tugrul Bulut (Sportfreunde Hamborn 07 II), Yasser Zaimi (Viktoria Buchholz II)
Abgänge: Selman Ceylan (unbekannt), Sinan Gün (Verdienter Ruhestand), Öner Tok (Verdienter Ruhestand ), Walid Soltan (Duisburger FV 08 II), Selman Ceylan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Kevin Röthig (TuRa 88 Duisburg III)
VfvB Ruhrort-Laar
Trainer: Niklas Leon Jung
Zugänge: keine
Abgänge: Fawaz Shaib Mirza (FC Albania Duisburg), Hussein Alali (FC Albania Duisburg), Tom-Luis Herzog (FC Moers-Meerfeld), Marco Stockum (Karriereende), David Dennis Agyekum (GW Roland Meiderich)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: