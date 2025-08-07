Kreisliga B Düsseldorf: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düsseldorf - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
ASC Ratingen-West
Trainer: Ariberto Piazzoli, August Schuller
Zugänge: Niklas Dersch (SG Essen-Schönebeck III), Maik Rusnarczyk (Reaktiviert), Lukas Erfurth (Rot-Weiß Lintorf)
Abgänge: Amin Bellaali (Pausiert), Marcel Steinhauer (Pausiert), Mert Devin Kaynar (Pausiert), Alexander Zakancuk (ASV Tiefenbroich)
BV 04 Düsseldorf
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Mike Opdenberg (Karrierende ), Leon Schüler (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Luke Rehn (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Darius-Valentino Paul (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Umut Mert Akyüz (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sebastian Windbrake (SC Düsseldorf-West), Suguru Matsumoto (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)
CfR Links Düsseldorf II
Trainer: Silke Luner, Ioannis Papadopoulos
Zugänge: Edgar Luft (), Kudret Öz (), David Bohnen (CfR Links Düsseldorf), Joost Maximilian Richter (CfR Links Düsseldorf), Tom Geiser (CfR Links Düsseldorf), Yasin Arslan (CfR Links Düsseldorf), Okan Baydar (CfR Links Düsseldorf), Aldo Lile (CfR Links Düsseldorf)
Abgänge: Amar Kacanski (TuRU Düsseldorf II)
DJK Sparta Bilk II
Trainer: Daniel Alberty
Zugänge: Oliwier Artur Matuszak (KSC Tesla 07), Lukas Alsleben (Sportfreunde Gerresheim), Tobias Kraul (Sportfreunde Gerresheim II), Christian Neunzig (TuS Gerresheim III), Louis Kuchel (SG Benrath-Hassels II), Leon Wimmer (SG Benrath-Hassels II), Jonathan Jose (SG Benrath-Hassels)
Abgänge: Mohamed Kallichi (SG Benrath-Hassels IV), Farid El Ouamari (SV Uedesheim)
DJK Tusa 06 Düsseldorf II
Trainer: Stefan Loyda, Timo Wulf
Zugänge: Marvin Scholl (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Leander Kniffler (DJK Tusa 06 Düsseldorf)
Abgänge: Kevin Günther (Karriereende), Thomas Koch (DJK Tusa 06 Düsseldorf III), Marius Tautrims (DJK Tusa 06 Düsseldorf III)
FC Hellas Düsseldorf
Trainer: Ben Pakusch, Stergios Vassiliou
Zugänge: keine
Abgänge: Deniz Denizci (Sportfreunde Gerresheim), Ilias Aourir (MSV Hilden)
FC Tannenhof
Trainer: Holger Von Wiecki
Zugänge: Nils Sprengel (HSV Langenfeld), Niklas Hartusch (SV Wersten 04), Andreas Georgoulis (FC Tannenhof II), Devin Demirci (FC Tannenhof II), Marvin Hoppen (FC Tannenhof II), Zakaria Iboudihan (MSV Hilden), Karim El-Chaar (SSV Erkrath), Oliver Brzeske (TuS Gerresheim IV), Kevin Korpok (FC Tannenhof II), Lindrit Elmazi (TuS Breitscheid)
Abgänge: Jassine Sigfeldt (SG Benrath-Hassels II), Sebastian Ronig (Karriereende), Sebastian Lucas (TuS Gerresheim II)
GSC Hellas Düsseldorf
Trainer: Nikolaos Kyzeridis
Zugänge: keine
Abgänge: Amin El Hamri (MSV Hilden)
Lohausener SV II
Trainer: Linus Neumann
Zugänge: Nick Kömmerling (TV Angermund), Tim Maximilian Vircsik (Lohausener SV), Tom Wirtz (SG Unterrath II)
Abgänge: Matthias Joachim Bellinghoven (Ausland), Marvin Haller (Karriereende), Jonas Grünewald (Pause), Johan Steppuhn (Pause), Denis Janssen (TV Kalkum-Wittlaer II), Niklas Doppke (Lohausener SV)
NK Croatia 70 Düsseldorf
Trainer: Hrvoje Marsic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Polizei SV Düsseldorf II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Mario Zelic (), Dominik Knoll (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Mario Zelic (SV Jägerhaus Linde II), Ugurcan Ünver (FSV Vatan Neuss), Jens Neumann (FC Bewegung), Lucas Spidey (FC Bewegung), Eren Recberlik (FC Bewegung), Boris Peric (FC Bewegung), Fatlir Alili (FC Bewegung), Marcel Fischer (FC Bewegung)
Rather SV
Trainer: Daniél Harrer, Kevin Jeschke
Zugänge: Maurice Bersch (TV Kalkum-Wittlaer), Dean Jurnicek (TV Kalkum-Wittlaer), Abdelilah Balkaa (BW Concordia Viersen), Altan Top (TV Kalkum-Wittlaer), Simon Atiye (Sportfreunde Gerresheim), Pascal Wenders (Lohausener SV III)
Abgänge: Max Arens (SC Düsseldorf-West), Benedikt Joch (Pausiert), Joshua Lehmkuhl (Umzug Hamburg), Hyojung Lee (Lohausener SV), Maurice Remmel (SSV Erkrath III), Cedric Giesen (TVD Velbert), Leon Alexander Mroß (Rather SV III), Frederik Seidel (Rather SV III)
SC Düsseldorf-West II
Trainer: Tom Brzek
Zugänge: Lukas Bäcker (Sportring Eller II)
Abgänge: Keisuke Iida (SC Düsseldorf-West), Julian Sailer (Eintracht Duisburg)
SV Hösel II
Trainer: Christoph Höfig
Zugänge: Adis Gusic (Stella Azzurra Velbert zg.), Justin Kotterheidt (SV Union Velbert II), Marwin Kotterheidt (SV Union Velbert II), Dennis Schieck (SV Union Velbert II)
Abgänge: keine
SV Oberbilk 09
Trainer: Daniel Thissen
Zugänge: Declan Joseph Kelly (), Leon Tomy (FC Bosporus Düsseldorf), Yassin Zennati (MSV Düsseldorf), Alper Yasar (TuS Gerresheim), Nabil Zaakuki (SV Hilden-Nord), Ayoub El Hadri (SV Wersten 04), Andreas Bluhm (SV Wersten 04), Max Eilmes (SV Wersten 04), Dani Haschim Scharif (FC Bosporus Düsseldorf), Max Eilmes (SV Wersten 04), Mirko-Enrico Kopilas (FC Adler Meindorf), Christian Splinter (BSV Fortuna Dortmund)
Abgänge: Youssef Benali (TuS Gerresheim), Henrik Boßmann (TuS Gerresheim), Fabian Kasten (TuS Gerresheim), Anto Deepak Trueman (Vereinslos), Filippo Riccardo Beltempo (SV Oberbilk 09 II), Fabian Fischer (SV Oberbilk 09 II), Bilal Mouhia (FC Bosporus Düsseldorf), Lucas Neufert (Karriereende ), Tim Niederberghaus (Vereinslos ), Niklas Heise (Auslandssemester ), Justin Sokoliß (SV Oberbilk 09 II), Angelo Tommaso Papa (TuS Gerresheim II)
TuRU Düsseldorf II
Trainer: Sascha Eickels
Zugänge: Amar Kacanski (CfR Links Düsseldorf II), Azeddine Issarti (Sportfreunde Baumberg II)
Abgänge: José Guillermo Rivero-Hoffmann (DJK Tusa 06 Düsseldorf)
TuS Breitscheid
Trainer: Emre Yeni
Zugänge: Yasin Sheikh (), Marcel Klemz (Reaktiviert ), Can Sabani (Reaktiviert ), Arlind Sulejmani (TV Kalkum-Wittlaer), Yassin Ouled Touhami (Reaktiviert ), Enes Öter (Reaktiviert), Valery Ganke (Reaktiviert ), Erol Karimani (Reaktiviert ), Michael Kämpf (SG Unterrath), Mustafa Altun (Reaktiviert ), Anas Aghmiri (SG Unterrath II), Ali Tekin (Reaktiviert ), Abdullah Toksöz (Reaktiviert )
Abgänge: Pascal Böschenbröker (), Mustafa Dalmis (), Gene Gordon Burns (), Gene Gordon Burns (), Sercan Esen (), Ermir Miftaraj (), Gene Gordon Burns (), Detlef Krausse (), Gene Gordon Burns (TS Duisburg-Rahm 06), Marvin Balicki (DJK Blau-Weiß Mintard III), Manuel Salomon (DJK Blau-Weiß Mintard III), David Mansfeld (DJK Blau-Weiß Mintard III), Sercan Esen (SC Düsseldorf-West), Lukas Eckert (SV Hösel III), Malte Warnking (DJK Tusa 06 Düsseldorf III), Lukas Dominik Honnen (DJK Tusa 06 Düsseldorf III), Lindrit Elmazi (FC Tannenhof), Jonas Wiegandt (TS Duisburg-Rahm 06), Maurice Rath (NK Croatia 99 Ratingen), Oskar Heckmann (TS Duisburg-Rahm 06), Norman Reinhäckel (NK Croatia 99 Ratingen)
TV Kalkum-Wittlaer II
Trainer: Michael Hecker
Zugänge: Evgeni Zang (SG Unterrath II), Max Kroll (einer Verletzung zurück), Denis Janssen (Lohausener SV II), Alessio Selalmatzidis (Lohausener SV III), Klaus Stöcker (Reaktiviert)
Abgänge: Jan Schumacher (Studium), Felix Hörnig (Ausbildung), Tim Winterberg (Unbekannt)
FC Türkspor Hilden
Trainer: Giray Kürsat Arslan - Beydilli
Zugänge: Serkan Tekdemir (GSV Langenfeld II), Ibrahim Avsar (GSV Langenfeld II), Okan Adas (FC Germania Zündorf 1913), Ousmane Kaba (VfL Benrath), Kayhan Vari (GSV Langenfeld II), Mete Ismail Oglou (Inter Monheim), Robin Maschke (MSV Hilden), Ayoub El Morabiti (HSV Langenfeld)
Abgänge: Mehmet Aydemir (Pause), Bugra Saglam (Pause), Denis Husovic (Unbekannt), Selcuk Kutlu (Unbekannt), Benjamin Muharem (Pause), Ayhan Atar (Unbekannt), Ayhan Atar (TuS 1887 Roland Bürrig II), Harun Gür (AC Italia Hilden), Denis Husovic (TuS 1887 Roland Bürrig II), Selcuk Kutlu (FSV Vatan Neuss), Tolga Uygun (FSV Vatan Neuss II)
MSV Düsseldorf II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Gorgs (VfL Benrath), Abdellah Bouchakai (VfL Benrath), Elias Johannes Link (VfL Benrath), Stefan Behnke (VfL Benrath), Julian Frederik Georgi (VfL Benrath), Yassin Bouda (SV Hilden-Ost), Brian Ansah (SV Hilden-Ost), Mohamed Belhadj (Unbekannt), Salim Sbai (Unbekannt), Fadil Sbai (Unbekannt), Mohamed Habsaoui (Unbekannt ), Mohamed Laroub (SV Hilden-Ost), Mohamed Habsaoui (VfL Benrath)
MSV Hilden
Trainer: Francesco Montefusco
Zugänge: Abdul Rahman Khalil (), Ensar Selmani (SV Hilden-Nord), Raoufou Idrissou Kerim (SV Hilden-Nord), Ilias Aourir (FC Hellas Düsseldorf), Szymon Uszycki (1. FC Monheim II), Amin El Hamri (GSC Hellas Düsseldorf)
Abgänge: Hicham Bajut (SP.-VG. Hilden 05/06), Zakaria Iboudihan (FC Tannenhof), Justin Frey (MSV Hilden II), Mohamed Bonnouh (MSV Hilden II), Levin Wolny (MSV Hilden II), Robin Maschke (FC Türkspor Hilden), Zakaria Bajut (SP.-VG. Hilden 05/06 II)
Polizei SV Düsseldorf
Trainer: Thomas Facklam
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Post SV Düsseldorf
Trainer: Markus Schraets
Zugänge: Marouane Mouhia (Garather SV), Redouan Afkir (Rot-Weiß Lintorf), Tobias Strecker (SSV Lüttingen II), Jonas Röhrich (SV Marienloh II), Leon Förster (FC Mettmann 08), Leon Förster (Post SV Düsseldorf)
Abgänge: Mak Krvavac (Pausiert ), Elias Bruker (Pausiert), Luca Oliver Ditz (DSV 04), Tim Otternberg (DSV 04), Alexander Püll (DSV 04), Eric Hürth (Karriereende ), Raphael Robin Karagiannidis (Pausiert), Leon Förster (Post SV Düsseldorf)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II
Trainer: Marco Buchler
Zugänge: Marco Buchler (), Adrian Mocanu-Triguero (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Niklas Hecht (Bonner SV Roleber II), Sinan Keskin (VfR Büttgen)
Abgänge: Calogero Castellino (), Michael Steinke (Laufbahn beendet ), Michael Steinke ()
SC Unterbach II
Trainer: Gianluca Tedesco
Zugänge: Steffen Pospich (SC Unterbach II), Maurizio Müller (SSV Erkrath II), Maurizio Müller (SSV Erkrath III), Mohamed Adrigal (Vereinslos)
Abgänge: Steffen Pospich (SC Unterbach II)
SG Benrath-Hassels II
Trainer: Kai Sluiters, Markus Ruß, Marvin Merken
Zugänge: Jassine Sigfeldt (FC Tannenhof), Maximilian Lüdtke (Sportfreunde Baumberg II)
Abgänge: Paul Grünewald (Garather SV)
SP.-VG. Hilden 05/06 II
Trainer: Robert Morciniec, Pavlos Saripapasidis
Zugänge: Timo Köhler (SP.-VG. Hilden 05/06), Christian Kunz (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Anton Esser (SP.-VG. Hilden 05/06), Philipp Daniel Johannes (SP.-VG. Hilden 05/06), Luca Carlos Nieden (SP.-VG. Hilden 05/06), Timo Skowronek (SP.-VG. Hilden 05/06), Dustin Pieper (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Peter Rathner (VfL Benrath II), Robert Morciniec (VfB 03 Hilden III), Pavlos Saripapasidis (Unbekannt), Matteo Kuna (MSV Hilden II), Luca Grundhöfer (SV Hilden-Nord), Zakaria Bajut (MSV Hilden)
Abgänge: Mohamed El Khattouti (Karriereende), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06), Christoph Gläser (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Christian Kunz (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Jan Borowski (), Luca Carlos Nieden (MSV Hilden II), Anton Esser (MSV Hilden II)
Sportfreunde Gerresheim II
Trainer: Markus Weber
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Tillmann (SC Unterbach), Tobias Kraul (DJK Sparta Bilk II)
SSV Erkrath
Trainer: David Grützner
Zugänge: Yugo Funazuka (), Philipp Ruprecht (VfL Benrath), Aleksandar Zivanovic (), Leon Bilogrevic (), Milton Lesosio (), Deniz Özer (), Clarence Yomi (), Dominik Kallabis (), Frederik Gawlik (), Burak Köktürk (), Younes Benzerdjeb (), Burak Köktürk (TSV Eller 04), Oumar Bah (TSV Eller 04), Cem Sarikaya (TSV Eller 04), Niklas Funk (VfB 03 Hilden III), Bonsoon Skibba (VfL Benrath), Salim Zariouh Azaoum (VfL Benrath), Björn Roscher (ASV Mettmann II), Edis Haskovic (ASV Mettmann II), Anel Kulin (ASV Mettmann II), Khalid Makawi (ASV Mettmann II), Tajahe Anijah Dixon (ASV Mettmann II), Aloyzious Kafeero (ASV Mettmann II)
Abgänge: Philipp Ruprecht (), Aleksandar Zivanovic (), Milton Lesosio (), Leon Bilogrevic (), Nick Lentz (), Ahmet Özcan Muhacir (), Senat Hasan (), Nick Lentz (TSV Eller 04), Demba Doumbia (), Karim El-Chaar (FC Tannenhof), Demba Doumbia (FC Bosporus Düsseldorf), Philipp Ruprecht (MSV Duisburg II), Yassin Ghribel (Rhenania Hochdahl II), Ousman Nyaw Dudzus (Türkiyemspor Mönchengladbach), Leon Bilogrevic (TuS Gerresheim)
SV Hilden-Ost
Trainer: Manuel Jordan, Björn Wirtz
Zugänge: Manuel Jordan (SF Düsseldorf 75 Süd), Jeff Jordan (SF Düsseldorf 75 Süd), Domenico Raul Buono (SV Hilden-Ost), Niklas Knoop (SV Hilden-Ost), Jason Jordan (SF Düsseldorf 75 Süd), Tim Schwenzer (ASV Mettmann II), Julian Schumacher (SP.-VG. Hilden 05/06), Daniel Woltering (SV Hilden-Ost), Yassin Bouda (MSV Düsseldorf II), Brian Ansah (MSV Düsseldorf II), Leon Keil (AC Italia Hilden II), Mohamed Laroub (MSV Düsseldorf II), Marc Fritsch (SSV Erkrath II), Nikolai Nerb (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Nikos Tsiakalidis (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Antonio Schmelter (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Thomas Sitter (SP.-VG. Hilden 05/06 III), Burak Andickol (Rhenania Hochdahl III), Marco Granowski (SV Bayer Wuppertal), Leander Quirin Gilges (DSV 04), Anass El Kady (VfL Benrath)
Abgänge: Riccardo Colombo (BV Bergisch Neukirchen), David Do Vale Aguiar (MSV Hilden II), Dominik Schillings (AC Italia Hilden), Tugay Kaan Sezek (AC Italia Hilden), Jamie Fabian Gronewald (VfL Benrath II)
SV Hösel III
Trainer: Patrick Norbisrath
Zugänge: Maximilian Esken (SV Hösel), Lukas Eckert (TuS Breitscheid)
Abgänge: Jean-Luca Rietpietsch (DJK Blau-Weiß Mintard III)
SV Wersten 04 II
Trainer: Markus Paff
Zugänge: Jonas Thalmann (3.wird zu 2.), Konrad Heinrich Kaganietz (3.wird zu 2.), Niklas Blohm (3.wird zu 2.), Alexander Lücke (3.wird zu 2.), Lasse Mergenthal (3.wird zu 2.), Nicholas James Häfner (3.wird zu 2.), Domenic Kiefer (3.wird zu 2.), Amen Allah Lamti (3.wird zu 2.), Philipp Hähnel (3.wird zu 2.), Marvin West (3.wird zu 2.), Selcuk Hitaloglu (3.wird zu 2.), Gheorghi Tirsina (3.wird zu 2.), Dumitru Tirsina (3.wird zu 2.), Manuel Reusch (3.wird zu 2.), Yannick Fänders (3.wird zu 2.), Niels Bergmann (3.wird zu 2.), Tim Geller (3.wird zu 2.), Rachid Loukia (3.wird zu 2.), Kevin Koenen (3.wird zu 2.), Tobias Duczek (3.wird zu 2.), Matthias Bermel (3.wird zu 2.), Julius Leonhard (3.wird zu 2.), Sebastian Hesse (3.wird zu 2./ Wird Co Trainer), Markus Paff (3.wird zu 2.), Marc Drebes (Reaktiviert ins Team)
Abgänge: keine
TSV Urdenbach II
Trainer: Patrick Overlack
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Gerresheim II
Trainer: Heinz-Peter Gemeinhardt
Zugänge: Fabian Conrads (TuS Gerresheim), Volkan Sariyayla (FC Tannenhof II), Angelo Tommaso Papa (SV Oberbilk 09), Sebastian Lucas (FC Tannenhof), Mohammed Bah (TuS Gerresheim II), Mohammed Bah (TuS Gerresheim), Paolo Di Liberto (FC Tannenhof II), Stefan Kostadinovski (FC Tannenhof II), Hakan Sariyayla (FC Tannenhof II), Aziz Aissaoui (FC Tannenhof II), Engin Cakir (TuS Gerresheim), Mert Gülec (FC Horst)
Abgänge: Marco Pitzer (Sportring Eller II), Noah-Justin Nothen (VfL Benrath), Mehdi Rostom (VfL Benrath), Mohammed Bah (TuS Gerresheim II)
VfB 03 Hilden III
Trainer: Tobias Wild
Zugänge: keine
Abgänge: Robert Morciniec (), Niklas Funk (SSV Erkrath), Robert Morciniec (SP.-VG. Hilden 05/06 II)
VfL Benrath II
Trainer: Thomas Kroupa, Enver Perviz
Zugänge: Enver Perviz (VfL Benrath II), Thomas Kroupa (VfL Benrath II), Christian Boyer-Garbati (eigene A-Jugend), Mohamed El Ouardani (eigene A-Jugend), Julian Köpcke (eigene A-Jugend), Christoph Meyer (nach Umzug), Paul Louis Menke (eigene A-Jugend), Daniel Wende (BSC Union Solingen II), Luca Francisco Nguinamau (BSC Union Solingen II), Jamie Fabian Gronewald (SV Hilden-Ost), Yakup Sarikaya (SG Benrath-Hassels), Lars Brake (VfL Benrath), Marvin Schmiegler (Nach Verletzung), Georgios Bartzas (SG Benrath-Hassels II), Danyal Albohandam (Reaktiviert)
Abgänge: Tim Geller (SV Wersten 04 III), Peter Rathner (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Marvin Stark (pausiert), Kevin Bauer (TSV Urdenbach), Julian Braia (wird noch veröffentlicht), Jens Andreas Gutowski (VfL Benrath), David Schäfer (Verletzung), Redouan Chotan (pausiert), Luca Schellong (Verletzung), Gabriel Kraus (Verletzung), Ebenezer Miah (VfL Benrath), Raphael Schmitz (VfL Benrath), Florian Weber (Familie), Enver Perviz (VfL Benrath II), Thomas Kroupa (VfL Benrath II)
