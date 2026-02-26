Kreisliga B: Die SG Keeken/Schanz liegt im Soll

Die SG Keeken/Schanz erlebt in der Kreisliga B Kleve/Geldern eine ordentliche Saison und steht in der Tabelle der Gruppe 1 auf Platz zehn – mit acht Punkten Abstand zu den Abstiegsrängen. Während sportlich bislang weniger Gefahr droht, sorgt eine Frage dennoch für Spannung: Wie geht es mit Trainer Nils Nellissen weiter?
Bislang gibt es noch nichts Spruchreifes. „Der Vorstand und ich befinden uns in guten Gesprächen“, sagt der Coach. Nils Nellissen trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Hikmet Eroglu an. „Ich bin beruflich und familiär eingeschränkt. Deshalb brauche ich die Unterstützung meiner beiden Co-Trainer Jens Kuppen und Andreas Ingenerf. Beide machen einen hervorragenden Job. Und unsere Fußball-Philosophie passt wunderbar überein“, sagt Nellissen.
Die Spielgemeinschaft ist in der Kreisliga B für ihre Kampfkraft gefürchtet. Außerdem beweist sie oft eine tolle Moral, wenn sie in Rückstand gerät. Der Saisonstart verlief aber nicht verheißungsvoll. In den ersten fünf Partien setzte es vier Niederlagen, nur ein Sieg konnte eingefahren werden. Danach kam die erfolgreichste Zeit in der Hinrunde. Der SG Keeken/Schanz gelangen vier Siege und drei Unentschieden. In den letzten vier Spielen des Jahres 2025 gelang dem Team dann aber nur noch ein Remis.
In der Winterpause hat sich personell einiges getan: Bedri Shillova (SV Rindern II), Edgar Schwarz (VfR Warbeyen), Hussein Toema und Armend Haliti sind die Neuzugänge. Milan Stang, der Sohn des ehemaligen und erfolgreichen SG-Trainers Stefan Stang, ist nach seinem Wechsel im Sommer vom BV Sturm Wissel endlich spielberechtigt. Ebenso wie Kajan Mahendran, der nach seinem halbjährigen Intermezzo beim A-Ligisten 1. FC Kleve II wieder zur SG Keeken/Schanz zurückgekehrt ist.
Milan Stang und Kajan Mahendran besitzen Offensivpotenzial und sollen die SG-Torjäger Niklas Adomeit (6 Tore), Christoph Maaßen (7) und Finn Schmidthausen (9) tatkräftig unterstützen. Es gab bislang aber ein großes Problem: „Wir haben in der Vergangenheit zu viele Gegentore kassiert“, sagt Nils Nellissen, der aber am Defensivverhalten des gesamten Teams, das altersmäßig gut durchmischt ist, gearbeitet und schon etwas verbessert hat. Er betont, dass es ihm sehr viel Spaß mache, mit dem Team zu arbeiten, und dass auch die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft sehr gut sei.
Am kommenden Sonntag, 1. März, steht das erste Spiel in diesem Jahr auf dem Programm. Um 15 Uhr ist Germania Wemb auf der Sportanlage Schenkenschanz zu Gast.