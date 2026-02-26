Kreisliga B: Die SG Keeken/Schanz liegt im Soll

Die SG Keeken/Schanz hat sich in der Kreisliga B stabilisiert. – Foto: Sylwia Kopeć

Die SG Keeken/Schanz erlebt in der Kreisliga B Kleve/Geldern eine ordentliche Saison und steht in der Tabelle der Gruppe 1 auf Platz zehn – mit acht Punkten Abstand zu den Abstiegsrängen. Während sportlich bislang weniger Gefahr droht, sorgt eine Frage dennoch für Spannung: Wie geht es mit Trainer Nils Nellissen weiter?

Bislang gibt es noch nichts Spruchreifes. „Der Vorstand und ich befinden uns in guten Gesprächen“, sagt der Coach. Nils Nellissen trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Hikmet Eroglu an. „Ich bin beruflich und familiär eingeschränkt. Deshalb brauche ich die Unterstützung meiner beiden Co-Trainer Jens Kuppen und Andreas Ingenerf. Beide machen einen hervorragenden Job. Und unsere Fußball-Philosophie passt wunderbar überein“, sagt Nellissen.

Nellissen übernahm im Sommer ein Team, das zuvor ordentlich kämpfen musste. Die SG Keeken/Schanz hatte in den vergangenen zwei Spielzeiten Abstiegssorgen und sprang jeweils kurz vor dem Saisonende auf den rettenden zwölften Tabellenplatz. Vor der laufenden Saison verließen die wichtigen Leistungsträger Domenic Drews (SGE Bedburg-Hau II), Simon Berressen und Kajan Mahendran (beide 1. FC Kleve II) den Verein – eine zusätzliche Herausforderung für das Team. „Wir haben wieder den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben und vorher mit allen Spielern gesprochen. Wir haben einen Riesenkader von 45 Akteuren. Das erfordert eine besondere Behandlung. Disziplin und Ordnung werden von allen akzeptiert. Das ist eine wichtige Grundlage für vernünftige Leistungsabrufe. 25 Spieler sind bei den Übungsabenden in der Regel anwesend. Da ist schon eine Einheit entstanden“, sagt Nils Nellissen.

Die Spielgemeinschaft ist in der Kreisliga B für ihre Kampfkraft gefürchtet. Außerdem beweist sie oft eine tolle Moral, wenn sie in Rückstand gerät. Der Saisonstart verlief aber nicht verheißungsvoll. In den ersten fünf Partien setzte es vier Niederlagen, nur ein Sieg konnte eingefahren werden. Danach kam die erfolgreichste Zeit in der Hinrunde. Der SG Keeken/Schanz gelangen vier Siege und drei Unentschieden. In den letzten vier Spielen des Jahres 2025 gelang dem Team dann aber nur noch ein Remis.