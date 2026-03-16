Kreisliga B: Derbysieger Munzur bleibt Tabellenführer

Gabriel Deniz wird zum Matchwinner beim 5:1 Derbysieger von Munzur Wiesbaden gegen die SG Germania Wiesbaden – Foto: Marita Klemt (Archiv)

Wiesbaden. Im Derby der Kreisliga B Wiesbaden setzt sich Munzur Wiesbaden deutlich mit 5:1 gegen die SG Germania Wiesbaden II durch. Während Munzur früh trifft und seine Chancen vor dem Tor nutzt, scheitert Germania mehrfach am stark aufgelegten Torhüter Gabriel Deniz.

Im Sportplatzderby der Kreisliga B Wiesbaden behauptet sich Munzur Wiesbaden deutlich gegen Germania Wiesbaden II. Munzur startet dabei furios in die Partie, schon nach 10 Minuten steht es 2:0 durch Akin Tacer, der das 1:0 per Elfmeter erzielt, und Marlon Marschner, der auf 2:0 erhöht. Noch vor der Halbzeit erhöht die Mannschaft von Munzur auf 3:0 durch Ayoub Maddaghri. Dazu Munzur-Trainer Tolga Yildiz: „Unser Matchplan ging von der ersten Minute auf, wir haben Germania eigentlich keine Luft zum Atmen gelassen.“

Auf der anderen Seite beschreibt Spielertrainer Armin Sabanovic die erste Halbzeit als „unglücklich“. „Wir hatten vier Eins-gegen-eins-Situationen vor dem Tor, die wir nicht nutzen konnten“, meint Sabanovic. Daran großen Anteil hatte der gut aufgelegte Gabriel Deniz auf Seiten Munzurs, der „überragend gehalten hat“, lobt der Germania-Trainer den Torhüter von Munzur. In der zweiten Halbzeit legt Munzur nach und in der 70. Minute steht es schon 5:0, ehe Germania in der 75. Minute auf 5:1 verkürzt und damit den Schlusspunkt der Partie setzt.

"Die Mannschaft ist noch jung und muss reifer werden"

Trotz der Niederlage zeigt sich Sabanovic zufrieden und macht seiner Mannschaft keinen Vorwurf: „Wir haben gut gespielt und gekämpft, die Mannschaft ist noch jung und muss noch reifer werden.“ Tolga Yildiz auf der anderen Seite hebt nach dem Spiel vor allem seinen Torhüter Gabriel Deniz hervor, der einen „Sahnetag“ erwischt hat, und vorne habe der Torschütze des 1:0, Akin Tacer, „an dem Tag den Unterschied gemacht“.

Auch mit der Mannschaftsleistung zeigt sich Yildiz zufrieden und meint, dass vor allem die Zweikampfführung, das sichere Passspiel und der Torabschluss gut gegriffen hätten. Bei Munzur blickt man jetzt von Spiel zu Spiel. „Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht, der Fokus muss darauf liegen, weiter Punkte zu sammeln“, sagt Yildiz. Germania-Trainer Sabanovic kündigt für den Sommer eine weitere Verjüngungskur des Vereins an: „Wir wollen die Spieler aus der A-Jugend in die Mannschaft einbinden.“

Mit dem Sieg macht Munzur einen weiteren Schritt im Aufstiegsrennen und bleibt vorerst Tabellenführer vor dem VfR Wiesbaden, die ein Spiel weniger haben. Trotz der Niederlage hat Germania, die aktuell auf Platz drei stehen, weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg.