Kreisliga B: Derby zwischen Germania II und Munzur

Wiesbaden: Am Sonntag kommt es in der Kreisliga B zum Spitzenspiel zwischen dem Erstplatzierten SKC Munzur und dem drittplatzierten SG Germania II. Die Brisanz der Partie ergibt sich nicht nur aus der Tabellenkonstellation, sondern auch daraus, dass sich beide Teams den Sportplatz teilen. Beide Trainer erwarten einen gut eingestellten Gegner sowie ein intensives Spiel um die Aufstiegsplätze.
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Munzur-Trainer Tolga Yildiz blickt auf eine gelungene Vorbereitung zurück: „Wir haben insgesamt fünf Testspiele absolviert, zwei davon gewonnen und eines gegen den A-Ligisten SC Meso-Nassau unentschieden gespielt. Außerdem war die Trainingsbeteiligung überragend.“ Der Fastenmonat Ramadan fällt direkt in die Vorbereitungszeit und den Start der Rückrunde, auch einige Spieler von Munzur fasten. Der Trainer hat mit der gesamten Mannschaft darüber gesprochen, damit niemand überfordert wird: „Die Jungs lösen das bisher sehr gut.“
Schon jetzt habe man das ursprünglich gesteckte Ziel, sich in der Liga zu etablieren, erreicht. Dazu sagt der Munzur-Coach: „Dass wir jetzt an der Tabellenspitze stehen, haben wir uns hart erarbeitet, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Aber natürlich wollen wir jetzt auch aufsteigen. “
"Egal ob Derby oder nicht, jedes Spiel ist jetzt ein Finalspiel"
Mit der SG Germania warte ein starker, laufstarker, kämpferischer und hochmotivierter Gegner auf Munzur, sagt Yildiz. Das Derby ändere nichts an der Ausgangssituation, seine Mannschaft sei unabhängig davon heiß: „Egal ob Derby oder nicht, jedes Spiel ist jetzt ein Finalspiel und die Jungs sind gerade kaum zu stoppen.“ Zuletzt hofft er auf ein gutes, unterhaltsames Spiel mit vielen Zuschauern.
Auch die SG Germania II ist mit einem Erfolgserlebnis in die Restrunde gestartet, siegte am vergangenen Sonntag 2:1 gegen Kohlheck. – und das trotz misslungener Vorbereitung: „Die Platzverhältnisse waren wegen des Schnees nicht gut, deswegen kann ich mit der Vorbereitung nicht zufrieden sein“, meint Spielertrainer Armin Sabanovic. Dennoch sei die Mannschaft motiviert und bereit, um Punkte zu kämpfen: „Es wäre immens wichtig, mit sechs Punkten in die Rückrunde zu starten. Ich will nicht direkt vom Aufstieg sprechen, aber wir wollen an letzte Woche anknüpfen und weiter oben dranbleiben“, meint Sabanovic, der erst im Winter die SG übernommen hat und damit erst sein zweites Spiel als Spielertrainer von Germania betreut.
"Wollen gegen spielstärkste Mannschaft dagegenhalten"
Für das Derby erwarte er ein intensives Spiel gegen eine gut eingestellte Mannschaft: „Munzur ist die spielstärkste Mannschaft der Liga mit der besten Abwehr. Wir wollen dagegenhalten und von Anfang an unser Spiel aufziehen.“ Auf die Frage, inwiefern die geteilte Spielstätte das Spiel beeinflusst, meint er: „Es wird ein hitziges und intensives Derby, aber die Jungs kennen sich untereinander.“ Auch bei Germania ist der Fastenmonat ein Thema, acht Spieler fasten nach Angaben des Trainers, was natürlich einen Einfluss auf die Spieler hat.