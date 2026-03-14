Kreisliga B: Derby zwischen Germania II und Munzur In der Partie der beiden Sportplatz-Rivalen von der Waldstraße geht es nicht nur um wichtige Zähler im Aufstiegsrennen von Elias Gherbaoui · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Munzur und Germania haben beide reale Chancen auf den Aufstieg – das Duell kann für beide wegweisend für den Rest der Saison sein – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden: Am Sonntag kommt es in der Kreisliga B zum Spitzenspiel zwischen dem Erstplatzierten SKC Munzur und dem drittplatzierten SG Germania II. Die Brisanz der Partie ergibt sich nicht nur aus der Tabellenkonstellation, sondern auch daraus, dass sich beide Teams den Sportplatz teilen. Beide Trainer erwarten einen gut eingestellten Gegner sowie ein intensives Spiel um die Aufstiegsplätze.

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Munzur-Trainer Tolga Yildiz blickt auf eine gelungene Vorbereitung zurück: „Wir haben insgesamt fünf Testspiele absolviert, zwei davon gewonnen und eines gegen den A-Ligisten SC Meso-Nassau unentschieden gespielt. Außerdem war die Trainingsbeteiligung überragend.“ Der Fastenmonat Ramadan fällt direkt in die Vorbereitungszeit und den Start der Rückrunde, auch einige Spieler von Munzur fasten. Der Trainer hat mit der gesamten Mannschaft darüber gesprochen, damit niemand überfordert wird: „Die Jungs lösen das bisher sehr gut.“ Schon jetzt habe man das ursprünglich gesteckte Ziel, sich in der Liga zu etablieren, erreicht. Dazu sagt der Munzur-Coach: „Dass wir jetzt an der Tabellenspitze stehen, haben wir uns hart erarbeitet, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Aber natürlich wollen wir jetzt auch aufsteigen. “

"Egal ob Derby oder nicht, jedes Spiel ist jetzt ein Finalspiel" Mit der SG Germania warte ein starker, laufstarker, kämpferischer und hochmotivierter Gegner auf Munzur, sagt Yildiz. Das Derby ändere nichts an der Ausgangssituation, seine Mannschaft sei unabhängig davon heiß: „Egal ob Derby oder nicht, jedes Spiel ist jetzt ein Finalspiel und die Jungs sind gerade kaum zu stoppen.“ Zuletzt hofft er auf ein gutes, unterhaltsames Spiel mit vielen Zuschauern.