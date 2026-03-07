Kreisliga B: Breitenbrunn kämpft um den Anschluss

In der Kreisliga B will die GSV Breitenbrunn den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn trotz aller Widrigkeiten dieser Spielzeit und will in der Kreisliga B vorne mitmischen. Um sich die Chance zu erhalten, benötigen die Lützelbacher allerdings einen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TSV Günterfürst II (Anstoß 15 Uhr). Die GSV hat zwei Spiele weniger ausgetragen als Tabellenführer SSV Brensbach II und würde im Erfolgsfalle bis auf zwei Zähler an die Gersprenztaler herankommen.

Zunächst einmal war die Vorbereitung alles andere als ideal: „Das Schneechaos hat unsere Vorbereitung ganz schön durcheinandergewirbelt“, berichtet Mirco Olt, sportlicher Leiter der Breitenbrunner. Zu allem Überfluss verletzte sich Raffael Deitrich schwer. Im Vorbereitungsspiel in Röllbach riss er sich die Achillessehne und wird lange ausfallen. Er war bislang der zweikampfstarke Mann auf der Außenbahn – immer anspielbereit und Leistungsträger, der der GSV fehlen wird. Genauso wie Torgarant Sebastian Hanatschek, dessen Knie operiert werden muss und der wohl bis zum Sommer keinen Fußball spielen kann.

Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem Lützelbacher Ortsteil: Rene Reinhard ist wieder an Bord, der in der Saisonfrühphase mehrfach traf. Dazu kommt der erst 18-jährige Lukas Schauber, der beim 2:1-Auftaktsieg in Bullau beide Tore für die GSV erzielte. „Rene und Lukas sind zwei entscheidende Fußballer in unserem Spiel“, wertschätzt Olt. Beim TSV Bullau tat sich Breitenbrunn erwartungsgemäß schwer: „Kämpferisch hat Bullau uns alles abverlangt und uns damit auch gleich mal nach der Winterpause auf eine echte Probe gestellt.“ Dieser Sieg war auch im Hinblick auf die Ergebnisse der Breitenbrunner Konkurrenz wichtig, denn die patzte, als sich Breitenbrunns nächster Gegner Günterfürst II mit Hetzbach nur die Punkte teilte.

„Wir wollen gegen Günterfürst II am Sonntag etwas gutmachen. Dort verloren wir in der Hinrunde mit 1:4. Ich sehe Günterfürst auch dieses Mal im Vorteil, weil sie mit ihrem Kunstrasen einfach die bessere Vorbereitung bestreiten durften“, sagt Mirco Olt. Am Sonntag werden die Karten völlig neu gemischt, wenn die ambitionierten Gäste auf dem Naturrasen in Breitenbrunn erst wieder in ihren Rhythmus finden müssen.





