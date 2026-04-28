Kreisliga B: Bosporus Eltville siegt im Spitzenspiel gegen Idstein

Eltville. Der SV Bosporus Eltville hat im Aufstiegsrennen ein Ausrufezeichen gesetzt und den Rückstand auf Tabellenführer Baris Spor Idstein auf drei Zähler verkürzt. Im Spitzenspiel schlug die Heimmannschaft aus Eltville den Ligaprimus mit 4:1.
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Der SV war dabei von der ersten Minute an die bessere Mannschaft, sagt Burak Ebrem, sportlicher Leiter des SV Bosporus Eltville. „Wir wussten, was auf dem Spiel steht und wollten das Maximum aus der Partie herausholen.“ In den Zweikämpfen sei seine Mannschaft an diesem Nachmittag deutlich „bissiger“ gewesen und habe somit das Spiel über weite Strecken kontrolliert.
Den entscheidenden Schritt in Richtung Sieg setzte Bosporus durch zwei Treffer von Dennis Faist in der ersten Halbzeit, ehe Idstein kurz nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute durch Luca Bauer verkürzte. „Der Anschlusstreffer zum 2:1 kam aus dem Nichts und war eigentlich gegen den Spielverlauf“, sagt Ebrem, kurzfristig kam Baris Spor dadurch noch einmal heran. Dennis Faist stellte in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den alten Abstand wieder her, ehe Ibrahima Diakhaby den Schlusspunkt zum 4:1 setzte.
Auf der anderen Seite sagt Gökay Bingöl, Spieler und Vorstandsmitglied von Baris Spor Idstein, dass der frühe Rückstand in der 10. Spielminute das Produkt eines „einfachen Konzentrationsfehlers“ gewesen sei. Bosporus sei in der Partie "griffiger" gewesen und habe mehr Willen gezeigt, das Spiel zu gewinnen. „Der Sieg für Bosporus ist deshalb verdient“, sagt Bingöl. Für Idstein gilt es nun, die Partie richtig einzuordnen und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu legen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, es warten noch schwere Gegner auf uns“, sagt Bingöl.
Ebrem zeigte sich vor allem mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Anders als im Hinspiel, das ebenfalls gewonnen wurde, überzeugte Bosporus an diesem Sonntagnachmittag über die gesamte Spielzeit, was auch der Gegner nach dem Spiel anerkannt habe, sagt der sportliche Leiter des SV.
Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf zog Ebrem ein positives Fazit. Im vergangenen Jahr spielte die Mannschaft noch gegen den Abstieg, nun besteht eine realistische Chance aufzusteigen. „Wir sind mega stolz auf die Mannschaft, unabhängig von der Platzierung“, sagt Ebrem. Mit einem Lächeln ergänzt er: „Wenn am Ende sogar die Meisterschaft dabei herausspringt, wäre das umso schöner.“