Kreisliga B: Bosporus Eltville siegt im Spitzenspiel gegen Idstein Bosporus Eltville gewinnt Topspiel gegen Baris Spor Idstein 4:1 +++ Bosporus verkürzt den Rückstand auf drei Punkte und macht den Meisterschaftskampf spannend von Elias Gherbaoui · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser

Bosporus Eltville gewinnt das Topspiel mit 4:1 und setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. – Foto: RSCP Photo

Eltville. Der SV Bosporus Eltville hat im Aufstiegsrennen ein Ausrufezeichen gesetzt und den Rückstand auf Tabellenführer Baris Spor Idstein auf drei Zähler verkürzt. Im Spitzenspiel schlug die Heimmannschaft aus Eltville den Ligaprimus mit 4:1.

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Der SV war dabei von der ersten Minute an die bessere Mannschaft, sagt Burak Ebrem, sportlicher Leiter des SV Bosporus Eltville. „Wir wussten, was auf dem Spiel steht und wollten das Maximum aus der Partie herausholen.“ In den Zweikämpfen sei seine Mannschaft an diesem Nachmittag deutlich „bissiger“ gewesen und habe somit das Spiel über weite Strecken kontrolliert. Den entscheidenden Schritt in Richtung Sieg setzte Bosporus durch zwei Treffer von Dennis Faist in der ersten Halbzeit, ehe Idstein kurz nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute durch Luca Bauer verkürzte. „Der Anschlusstreffer zum 2:1 kam aus dem Nichts und war eigentlich gegen den Spielverlauf“, sagt Ebrem, kurzfristig kam Baris Spor dadurch noch einmal heran. Dennis Faist stellte in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den alten Abstand wieder her, ehe Ibrahima Diakhaby den Schlusspunkt zum 4:1 setzte.