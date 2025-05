Ayhan Ari und der VfL Michelstadt II sind gut in die Saison gestartet. Foto: Fupa/Derya Sadik

Kreisliga B: Aufbauarbeit für Michelstadt II Michelstadt II ist auf Platz drei in B-Liga geklettert Verlinkte Inhalte Kreisliga B Odenwald Michelstadt II Nied.-Kains. II

Michelstadt. In der letzten Saison realisierte die SG Nieder-Kainsbach II über die Relegationsspiele den Aufstieg in die Kreisliga B. Erneut müssen sich die Kainsbacher im Kampf um den Klassenerhalt beweisen. Diesmal steht die hohe Hürde am 26. Spieltag beim VfL Michelstadt II, der zuletzt acht Tore in Rai-Breitenbach anbrachte und daraufhin bis auf Rang drei hochschoss.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Dass wir mit unserer Reserve nicht wieder um den Ligaerhalt kämpfen müssen, sondern in der Spitzengruppe rangieren, ist auch das Ergebnis konsequenter Aufbauarbeit“, macht Marc Eidenmüller die Situation bei den Michelstädtern deutlich. Nachdem frühzeitig klar war, dass der Abstiegskampf in dieser Saison kein Thema wird, wollten der Verein und die Mannschaftsleitung weiter nach vorne durchstoßen. Der Aufbau wurde gekennzeichnet durch ein spielerisch klares System, auf die die überwiegend jungen Fußballer von Trainer Ayhan Ari vorbereitet wurden. Was der Trainer im Training vorgibt, wird umgesetzt. Immer besser gelingt es der VfL II-Mannschaft, durch ihren klaren Spielaufbau ins nächste Drittel vorzustoßen und jede Menge Gefahr heraufzubeschwören. Dagegen ist das größte Manko noch die hohe Gegentrefferzahl: 46 Tore mussten sie in 25 Spielen quittieren. „Noch macht die unerfahrene Mannschaft im Defensivspiel zu viele Fehler“, erklärt der Sportliche Leiter. Wie vehement der VfL II bereits auftritt, machten die beiden jüngsten Spiele deutlich. Bei der SG Bad König/Zell II, die lange Zeit im Aufstiegsgeschehen mitmischte, siegten die Michelstädter 3:0, am letzten Sonntag überfuhr der VfL II die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach mit 8:3.

Morgen, 13:00 Uhr VfL Michelstadt Michelstadt II SG Nieder-Kainsbach Nied.-Kains. II 13:00 PUSH Der Gegner am Sonntag ist Aufsteiger SG Nieder-Kainsbach II. Mit 16 Punkten stehen die Gersprenztaler an vorletzter Tabellenposition. Die Chancen auf den Klassenerhalt bestehen noch immer. Noch besitzen die Kainsbacher alle Möglichkeiten, an der punktgleichen SG Sandbach/Neustadt II vorbeizuziehen. In diesem Fall wären zumindest erneut die Relegation und damit die Gelegenheit auf den Klassenerhalt möglich. Im Hinrundenspiel trennten sich beide Formationen 2:2. „Die SG II kam zweimal vor unser Tor und machte daraus zwei Tore. Am Ende hätten wir nach 2:0-Führung fast noch verloren“, schildert Marc Eidenmüller ein denkwürdiges Spiel.