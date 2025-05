Kreisliga B: Am Donnerstag rollt der Ball

Odenwaldkreis. In der Kreisliga B steht am Donnerstagabend der vorletzte Spieltag an. In der Meisterschaft, genauso wie im Kampf um den Klassenerhalt, werden erste Entscheidungen fallen. Besonders das Topspiel zwischen Tabellenführer SV Hummetroth II und der FSV Erbach steht im Mittelpunkt. In der Abstiegszone rangeln noch vier Mannschaften um die zwei sicheren Ränge, die auch nach dieser Spielzeit die B-Liga-Zugehörigkeit garantieren.