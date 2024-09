Kreisliga B: Acht Treffer und ein lupenreiner Hattrick

Odenwaldkreis. In der Kreisliga B zeichnet sich immer deutlicher ein Titelrennen zwischen dem SV Hummetroth II (5:0 gegen Brensbach II) und der FSV Erbach (9:0 gegen Kinzigtal) ab. Beide Formationen lieferten am Wochenende erneut souveräne Vorstellungen. Mit dem dritten Sieg in Serie arbeitet sich Absteiger SV Beerfelden bis auf Rang sechs vor.