Kreisliga-Auftakt mit mehr als 1000 Zuschauern? Der Aufsteiger SV Oberbilk empfängt am 15. August Schwarz-Weiß 06 zum Oberbilker Derby – als Saisoneröffnungsspiel der Kreisliga A. Beim letzten Auftakt-Derby kamen über 1.000 Zuschauer: Kann Oberbilk das toppen? von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Mega-Kulisse für die Kreisliga A? – Foto: Alexander Biehler

Am Sonntag endete im amerikanischen New Jersey die größte Weltmeisterschaft der Geschichte. Nach der Mammut-Veranstaltung mit insgesamt 104 Spielen fällt es schwer, schon wieder so etwas wie Vorfreude auf die neue Saison zu entwickeln. Die Spielplangestalter im Amateurbereich haben sich offenbar auch Gedanken gemacht, wie man trotz Überkonsum Lust auf die neue Spielzeit erzeugen könnte.

Es kann Zufall sein oder eben Kalkül: Auffällig ist jedenfalls, dass der erste Spieltag in den einzelnen Ligen aus Düsseldorfer Sicht direkt ein paar Leckerbissen bereithält, die Appetit auf mehr machen. Eller startet mit Derby gegen Kosova In der Landesliga feiert Aufsteiger TSV Eller 04 am 16. August die Saisonpremiere auf eigenem Platz gegen den Stadtnachbarn FC Kosova Düsseldorf. Auch wenn an der Vennhauser Allee dann nach dem verheerenden Kabinenbrand noch immer Improvisationskünste gefragt sein werden, dürfte die Begegnung zahlreiche Zuschauer anlocken.

Mit dem Schwung eines Neulings und einer im Kern größtenteils zusammengebliebenen Mannschaft wird die Elf von Kerim Kara alles daran setzen, sofort die ersten Punkte einzufahren. Auf der anderen Seite wird der Fokus vor allem auf Kosovas neuen Trainer Engin Kizilarslan gerichtet sein. Der ehemalige Fortuna-Profi soll in Benrath ein neues, hungriges Team formen. Sparta und Benrath-Hassels treffen früh aufeinander Ob die DJK Sparta Bilk und die SG Benrath-Hassels in der kommenden Saison wie zuletzt Eller erfolgreich an das Tor zur Landesliga klopfen können, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass diese beiden Klubs in Gruppe 1 zum engsten Favoritenkreis gezählt werden müssen. Bereits am ersten Spieltag kommt es an der Fährstraße zum Kräftemessen der beiden Rivalen.