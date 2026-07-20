Kreisliga-Auftakt mit mehr als 1000 Zuschauern?

Am Sonntag endete im amerikanischen New Jersey die größte Weltmeisterschaft der Geschichte. Nach der Mammut-Veranstaltung mit insgesamt 104 Spielen fällt es schwer, schon wieder so etwas wie Vorfreude auf die neue Saison zu entwickeln. Die Spielplangestalter im Amateurbereich haben sich offenbar auch Gedanken gemacht, wie man trotz Überkonsum Lust auf die neue Spielzeit erzeugen könnte.
Es kann Zufall sein oder eben Kalkül: Auffällig ist jedenfalls, dass der erste Spieltag in den einzelnen Ligen aus Düsseldorfer Sicht direkt ein paar Leckerbissen bereithält, die Appetit auf mehr machen.
In der Landesliga feiert Aufsteiger TSV Eller 04 am 16. August die Saisonpremiere auf eigenem Platz gegen den Stadtnachbarn FC Kosova Düsseldorf. Auch wenn an der Vennhauser Allee dann nach dem verheerenden Kabinenbrand noch immer Improvisationskünste gefragt sein werden, dürfte die Begegnung zahlreiche Zuschauer anlocken.
Mit dem Schwung eines Neulings und einer im Kern größtenteils zusammengebliebenen Mannschaft wird die Elf von Kerim Kara alles daran setzen, sofort die ersten Punkte einzufahren. Auf der anderen Seite wird der Fokus vor allem auf Kosovas neuen Trainer Engin Kizilarslan gerichtet sein. Der ehemalige Fortuna-Profi soll in Benrath ein neues, hungriges Team formen.
Ob die DJK Sparta Bilk und die SG Benrath-Hassels in der kommenden Saison wie zuletzt Eller erfolgreich an das Tor zur Landesliga klopfen können, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass diese beiden Klubs in Gruppe 1 zum engsten Favoritenkreis gezählt werden müssen. Bereits am ersten Spieltag kommt es an der Fährstraße zum Kräftemessen der beiden Rivalen.
In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Benrath-Hassels im klubinternen Vergleich jeweils die Nase vorn, scheiterte aber zweimal beim Versuch, aufzusteigen. In der kommenden Saison arbeitet Sparta mit einer ganzen Reihe namhafter Verpflichtungen daran, den Spieß umzudrehen.
Noch nicht veröffentlicht worden ist der Spielplan für die Kreisliga A. Allerdings bereitet man sich im Stadtteil Oberbilk schon auf einen „Kracher“ zum Auftakt vor. Der Aufsteiger SV Oberbilk ist am 15. August Gastgeber für die Tagung aller Kreisligisten. Demnach bestreitet der SVO auch das Saisoneröffnungsspiel am späten Nachmittag.
Nach Informationen unserer Redaktion kommt es dabei zum Oberbilker Derby mit Schwarz-Weiß 06. In der vergangenen Saison fand die Vereinstagung in Gerresheim statt, inklusive des anschließenden Spiels zwischen den Sportfreunden Gerresheim und dem TuS Gerresheim. Das Lokalduell sahen damals mehr als 1.000 Zuschauer. Auf einen ähnlichen Andrang hofft man nun auch in Oberbilk, auch wenn manch ein Anhänger nach der WM zunächst noch satt vom Fußball sein wird.