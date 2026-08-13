Kreisliga-Aufsteiger zieht sich noch vor dem Saisonstart zurück

Nach einer ersten Saison auf Tabellenplatz acht in der 2. Kreisklasse wurde der VfB im darauffolgenden Jahr gleich Meister und feierte so im vergangenen Sommer den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Auch in dieser schrieben die Neugattersleber an ihrer Erfolgsgeschichte weiter: Als Tabellenzweiter hinter dem ESV Lokomotive Güsten erhielt der VfB das Aufstiegsrecht zur Kreisliga - und nahm dieses dankend an.

Am 22. Juni noch den Aufstieg in die Kreisliga verkündet

"Was für eine unglaubliche Reise liegt unter uns", titelte der VfB noch am 22. Juni auf seinem Facebook-Kanal und verkündete die frohe Kunde vom Durchmarsch: "Vor einem Jahr sind wir aus der 2. Kreisklasse in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Für viele war das schon ein riesiger Erfolg. Doch unsere Mannschaft hatte noch nicht genug."

Die abgelaufene Spielzeit hätte alles gehabt, was der Fußball zu bieten habe: "Höhen, Tiefen, Zweifel und Momente, in denen nicht sicher war, wie es überhaupt weitergehen würde. Doch Aufgeben war nie eine Option. Wir haben uns zusammengerauft. Sind enger zusammengerückt. Haben füreinander gekämpft, füreinander gelitten und füreinander alles auf dem Platz gelassen. Und genau das wurde belohnt."