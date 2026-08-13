Kreisliga-Aufsteiger zieht sich noch vor dem Saisonstart zurück

Seit der Neugründung seiner Herrenmannschaft hatte der VfB Neugattersleben eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Im Sommer 2023 kehrte der Verein aus dem 800-Einwohner-Ort im Salzlandkreis auf die Fußball-Landkarte zurück - und der Weg führte schnell wieder nach oben.
Nach einer ersten Saison auf Tabellenplatz acht in der 2. Kreisklasse wurde der VfB im darauffolgenden Jahr gleich Meister und feierte so im vergangenen Sommer den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Auch in dieser schrieben die Neugattersleber an ihrer Erfolgsgeschichte weiter: Als Tabellenzweiter hinter dem ESV Lokomotive Güsten erhielt der VfB das Aufstiegsrecht zur Kreisliga - und nahm dieses dankend an.
"Was für eine unglaubliche Reise liegt unter uns", titelte der VfB noch am 22. Juni auf seinem Facebook-Kanal und verkündete die frohe Kunde vom Durchmarsch: "Vor einem Jahr sind wir aus der 2. Kreisklasse in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Für viele war das schon ein riesiger Erfolg. Doch unsere Mannschaft hatte noch nicht genug."
Die abgelaufene Spielzeit hätte alles gehabt, was der Fußball zu bieten habe: "Höhen, Tiefen, Zweifel und Momente, in denen nicht sicher war, wie es überhaupt weitergehen würde. Doch Aufgeben war nie eine Option. Wir haben uns zusammengerauft. Sind enger zusammengerückt. Haben füreinander gekämpft, füreinander gelitten und füreinander alles auf dem Platz gelassen. Und genau das wurde belohnt."
Keine zwei Monate später ist die Lage beim VfB Neugattersleben allerdings eine ganz andere. Zum Auftakt gegen die SG Grün-Weiß Beesenlaublingen ist der Aufsteiger am vergangenen Wochenende nicht angetreten. Auch das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend in Schneidlingen ist längst abgesagt.
Der VfB Neugattersleben hat seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart - aufgrund von Spielermangels - aus dem Spielbetrieb der Kreisliga zurückgezogen und steht somit als Absteiger fest. Wie nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga im Jahr 2022 steht die Zukunft des Fußballs in Neugattersleben somit wieder in den Sternen.