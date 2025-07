Kreisliga-Aufsteiger Großberg: 11 Neue für die Herrenteams

Der TSV Großberg pendelte in den vergangenen Jahren beständig zwischen Kreisliga und Kreisklasse hin und her. Auf den Abstieg folgte der Meistertitel in der Kreisklasse, und umgekehrt. „Das wollen wir unbedingt ablegen, der Titel 'Fahrstuhlmannschaft' nervt mich“, sagt Übungsleiter Mathias Polster. In der neuen Saison schlagen die „Bergler Buam“ als Meister der Kreisklasse 1 mal wieder im Kreisoberhaus auf – und sind gekommen um zu bleiben.

Der Spielerkader sah über den Sommer nur punktuelle Veränderungen. Zwei Weggänge galt es zu kompensieren: Torjäger Kevin Horn wagte den Sprung in die Bayernliga zu Fortuna Regensburg, während Vize-Kapitän Lukas Brandl seine Karriere beendete. Mit den Transfers von Offensivmann Robin Jungk (24, SC Baldham-Vaterstetten) und Innenverteidiger Korbinian Kaunzner (27, vereinslos) konnten die entstandenen Lücken positionsgetreu geschlossen werden. Zusätzlich kehrte Pascal Petrik (22) vom FC Oberhinkofen zurück. „Die Spieler sind auf uns zugekommen und konnten im Training überzeugen. Wir haben sie gern aufgenommen, haben die bisherige Kaderstärke eins zu eins ersetzt. Mit weiterhin 22 Spielern ist der Kader breit genug“, erklärt Coach Polster, dem weiterhin Michael Beck als Co-Trainer zur Seite steht. Neu im Trainergespann sind Tormann-Trainer Oliver Karl sowie der angesprochene Lukas Brandl, der sich vorrangig ums Thema Athletik kümmert. Derweil wird die A-Klassen-Mannschaft künftig von Benjamin Schwarz als Chefanweiser und Ex-Spieler Julian Söllner als sein „Co“ betreut.



Gern wäre der TSV Großberg wie in den Spielrunden 2021/22 und 2023/24 wieder in der Kreisliga 1 an den Start gegangen. Allerdings wurde man in die Zweier-Staffel eingruppiert. „Inzwischen haben wir uns damit angefreundet. Wir sehen neue Mannschaften und neue Chancen. Vielleicht tut uns was Neues auch gut, um mehr auf uns schauen zu können“, überlegt Polster.



Angesprochen auf das Saisonziel antwortet der 28-Jährige: „Letzten Sommer haben wir einen größeren Umbruch eingeläutet und ein neues Spielsystem initiiert. Da wollen wir diese Saison weitermachen, unser Ding weiter durchziehen, die Entwicklung mit jungen Spielern vorantreiben.“ Und tabellarisch? „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und so gut wie möglich abschließen. Es gilt, sich der Liga anzupassen.“ In den bisherigen Einheiten der Sommer-Vorbereitung standen Polster stets mindestens 16 Feldspieler sowie zwei Torhüter zur Verfügung. „Alle ziehen gut mit. Die Priorität liegt aktuell auf der Fitness.“ Der Saisonauftakt sieht für die Bergler Buam eine Auswärtspartie beim Mitaufsteiger SG Peising/Bad Abbach II (19. Juli) vor.



Unterdessen sieht der Großberger Herrenbereich weitere neue Spieler: Aaron Rauscher, Hamdo Albrik, Maurel Dongmo Ngougni, Philip Weigand, Robin Weigand sowie die Eigengewächse Denis Niroba, Vincent Hübner und Felix Pflaum. Diese Akteure sind grundsätzlich fürs A-Klassen-Team vorgesehen. Aber natürlich stehen für alle Tor und Tor offen, sich Kreisliga-Coach Matthias Polster aufzudrängen. „Die Neuzugänge passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt in unser Team“, heißt es von Vereinsseite. Mit der Firma Stemmle ziert künftig übrigens ein neuer Trikotsponsor die Brust der Großberger Kreisliga-Fußballer.