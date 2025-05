Kreisliga-Abstiegsangst - Drei Stadtvereine in Not

Der Abstiegskampf in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - spitz sich weiter zu. Gleich drei Stadtvereine sind in großer Abstiegsnot. Drei Spieltage von Ende der Saison sind zwei von vier Abstiegsplätzen vergeben. Im Kopf- an Kopfrennen um den Klassenerhalt sind mit dem OSC (32 Punkte), dem VFR Voxtrup II (30 Punkte) und dem SV Rasensport (28 Punkte) drei Stadtverein am Start. Der SV Rasensport und der OSC treffen am Sonntag im Direktduell aufeinander. Der VFR Voxtrup II muss bei BW Schinkel antreten.