Kreisliga-Abstieg des TSV Peißenberg nach nächster Pleite besiegelt

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; TSV Peißenberg (in Rot) mit Trainer Heini Christl (links) nach Abpfiff des Heimspiels gegen den WSV Unterammergau am 25. April 2026 – Foto: Roland Halmel

Die Mannschaft lenkte sich hernach im Stüberl noch ab und schaute gemeinsam das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und Stuttgart. Heini Christl ertrug auch das nicht mehr. „Mir hat’s gelangt“, sagte er am Tag danach. Er fuhr nach Hause, schaltete nach einer Halbzeit schon wieder ab. „Meine Gedanken waren woanders.“

Sogar der Gegner trauerte mit an diesem Abend der Tränen. Aus Respekt verzichteten die Murnauer auf großes Siegesgebrüll, so hatte es ihr Trainer angeordnet. Heinrich Christl und seine Peißenberger Fußballer wiederum blieben als Niedergeschlagene zurück. Bei der Reserve des TSV Murnau vergaben sie ihre letzte Chance, dem Schicksal noch von der Schippe zu springen. Mit der 0:1 (0:1)-Niederlage war der Abstieg nach sieben Jahren Kreisliga besiegelt.

Sieben Wochen flitzten noch einmal am inneren Auge vorbei. Was hatten sie nicht alles investiert, Coach und Mannschaft. Einen Torwarttrainer hatten sie organisiert, vor jeder Einheit saßen Christl und seine Vertrauten bereits länger zusammen, um die Inhalte vorzubesprechen. Nach Jahren weg vom Fußballgeschäft war er auf die Hilfe seines Teams angewiesen. „Die Mannschaft hat unwahrscheinlich viel Input gegeben. Für mich kann ich nur sagen: Trotz Abstieg hat es sich total rentiert, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten“, schwärmt der 65-Jährige. Gerade weil sich eine spezielle Dynamik in kurzer Zeit entwickelte, fühlte sich der Schmerz noch heftiger an. „Sie haben mir viel gegeben“, sagt der Coach.

Am Ende scheiterten die Peißenberger an ihrem Kardinalfehler. In den entscheidenden Partien fehlte stets die Durchschlagskraft. In Berg verhielt es sich so und nun auch in Murnau. Ein Pfostenschuss in Minute 60 war der größte Ertrag. „Wir erarbeiten uns zu wenig, der letzte Kick fehlt. Das hat uns den Klassenerhalt gekostet“, notierte Heini Christl. Wie kürzlich gegen Berg sah der Coach zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun hatten.

Abschnitt eins samt Führungstor dominierte Murnau, drückte die Gäste hinten rein, beschäftigte sie mit präzisen Diagonalbällen. Das 0:1 fiel nach einem schnellen Einwurf samt Flanke. Auf die Spielverlagerungen stellten sie sich in der Kabine ein. Bereits nach zehn Minuten hatte Peißenberg die Kontrolle erlangt. Murnau kam schwer aus der eigenen Zone heraus. Nur ein Tor wollte den Gästen einfach nicht gelingen.

Als dann alles vorüber war, gab Heini Christl seinen Mannen eine letzte Botschaft mit auf den Weg. „Umfallen tut man öfters – du musst nur wieder aufstehen“, sagte er zu ihnen. In der nächsten Woche endet seine Mission nach zwei Monaten wieder. So ist es mit Verein und Mannschaft besprochen. „Jeder weiß Bescheid“, betont er. Nach den jüngsten Eindrücken hat Christl aber keine Zweifel, dass sich die Peißenberger in der Kreisklasse wieder fangen werden. Übergeben wird er eine intakte Mannschaft, die sich nur im letzten Moment nicht mehr retten konnte.