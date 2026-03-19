Kreisliga-Absteiger im direkten Duell: Real Kreuth will Tabellenspitze in Brunnthal verteidigen Kreisklasse 2 Fußball von Thomas Spiesl · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

Nach dem Kreisliga-Abstieg thront der FC Real Kreuth direkt wieder an der Spitze der Kreisklasse. – Foto: Michael Zieringer

Der FC Real Kreuth ist Tabellenführer der Kreisklasse 2. Heute Abend wartet mit dem TSV Brunnthal ein schwerer Gegner. Ein Spieler fällt verletzt aus.

Der FC Real Kreuth hat am Wochenende die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 übernommen. Sechs Punkte stehen aus den beiden ersten Begegnungen der Rückrunde beim SV Ascholding/Thanning und gegen den SV Bad Tölz zu Buche. Heute Abend sind die Königlichen um 19.30 Uhr beim TSV Brunnthal zu Gast und treffen dort auf einen alten Bekannten. Heute, 19:30 Uhr TSV Brunnthal Brunnthal FC Real Kreuth Real Kreuth 19:30 PUSH Im Winter hat Wacco Schmid im Münchner Vorort das Traineramt übernommen. Zuvor coachte er den TSV Hartpenning und den SV Bayrischzell. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen gegen den Ligaprimus mindestens einen Punkt holen“, sagt Schmid, der mit den Hausherren bislang ein 7:0 beim SC RW Bad Tölz und ein 1:1 beim ASC Geretsried einfuhr.