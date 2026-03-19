Kreisliga-Absteiger im direkten Duell: Real Kreuth will Tabellenspitze in Brunnthal verteidigen

Der FC Real Kreuth ist Tabellenführer der Kreisklasse 2. Heute Abend wartet mit dem TSV Brunnthal ein schwerer Gegner. Ein Spieler fällt verletzt aus.
Der FC Real Kreuth hat am Wochenende die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 übernommen. Sechs Punkte stehen aus den beiden ersten Begegnungen der Rückrunde beim SV Ascholding/Thanning und gegen den SV Bad Tölz zu Buche. Heute Abend sind die Königlichen um 19.30 Uhr beim TSV Brunnthal zu Gast und treffen dort auf einen alten Bekannten.
Im Winter hat Wacco Schmid im Münchner Vorort das Traineramt übernommen. Zuvor coachte er den TSV Hartpenning und den SV Bayrischzell. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen gegen den Ligaprimus mindestens einen Punkt holen“, sagt Schmid, der mit den Hausherren bislang ein 7:0 beim SC RW Bad Tölz und ein 1:1 beim ASC Geretsried einfuhr.
„Brunnthal ist gut gestartet. Mit ihnen ist immer zu rechnen“, weiß FC-Coach Michael Zieringer. „Nur Weyarn und Gaißach konnten dort gewinnen. Brunnthal hat zu Hause sogar Otterfing geschlagen.“ Am Kader der Kreuther hat sich im Vergleich zum Wochenende kaum etwas verändert. Einzig Simon Mayr, der beim 1:0 gegen den SV Bad Tölz einen Schlag auf den Fuß abbekommen hat, fällt aus. „Wenn wir unsere Chancen nutzen, werden wir das Spiel auf unsere Seite ziehen. Sonst wird es gegen den Mitabsteiger aus der Kreisliga ein schweres Spiel.“