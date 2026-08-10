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Kreisliga A2 Remscheid-Solingen: Zugänge, Abgänge & Transfers

Kreisliga A2 Remscheid-Solingen: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Andreas Bornewasser

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Kreisliga A2 Rem-Sol
VfB Marathon
Gencler O.
SC Ayyildiz
SV 09/35 W II

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A, Gruppe 2, Remscheid-Solingen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A1 Remscheid-Solingen 2026/27

BV Bergisch Neukirchen
Trainer: Heiko Schornstein
Zugänge: Hossam Rahali Majdoubi (Genclerbirligi Opladen zg.), Anass Ziry (Genclerbirligi Opladen zg.), Ismail Karouchi (TuS Quettingen II), Mohammed El Bakkali Ettaheri Abassi (TuS Quettingen II), Yannis Boddenberg (DV Solingen II), Lucas Bock (SC Germania Reusrath), Erkay Gündogdu (Genclerbirligi Opladen zg.), Kaan Berk Sakali Ismail (SpVg Frechen 20), Boray Aydin (TuS 1887 Roland Bürrig)
Abgänge: Benedikt Alexander Immler (VfL Witzhelden II)

Dabringhauser TV
Trainer: Andreas Herweg
Zugänge: Mark Philip Bros (TG Hilgen), Christian Herold (TG Hilgen), Stefano Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Yannik Nils Gehrmann (TG Hilgen), Max Esgen (TG Hilgen), Cemal Öztürk (ASV Mettmann), Tate Sorrel Gonzalez Solano (SV 09/35 Wermelskirchen), Kristof Strauß (TG Hilgen), Jannick Schnitzler (TG Hilgen), Fabian Strüning (SV 09/35 Wermelskirchen), Luca Lasse vom Stein (TG Hilgen), Dennis Lemmer (TG Hilgen), Cedric Haldenwang (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Jannic Jens Kilter (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Anis Geus (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Andreas Herweg (TG Hilgen), Nick Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen zg.)
Abgänge: Edon Maliqi (TG Hilgen), Semin Hrnjic (TG Hilgen), Besart Maliqi (TG Hilgen), Hajrush Islami (TG Hilgen), Ramazan Karacaer (SC Ayyildiz Remscheid), Amine Brahimi (Burtscheider TV), Dustin Weber (Dabringhauser TV II), Jan Mrozek (Dabringhauser TV II), Fynn Asbach (Dabringhauser TV II), Bilal Demirok (TuS Quettingen II), Henrik Geis (Dabringhauser TV II), Jonas Neldner (Dabringhauser TV II)

Genclerbirligi Opladen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Celik (GSV Langenfeld), Tolga Inam (Genclerbirligi Opladen II), Hamit Kefkir (Karrierende), Hossam Rahali Majdoubi (BV Bergisch Neukirchen), Yasin Ocakli (Karrierende), Anass Ziry (BV Bergisch Neukirchen), Savas Pargan (Genclerbirligi Opladen II), Fatih Uzun (Karrierende), Erkay Gündogdu (BV Bergisch Neukirchen), Deniz Kerim Gül (TuS Quettingen), Berkan Gür (TuS Quettingen), Cedric Winter (TuS Quettingen), Marc Dennis Nowak (TuS Quettingen), Yasin Yüksel (Alte Herren), Hasan Sultan (Karrierende), Abdullah Tüfekci (Unbekannt), Halit Dasman (TG Hilgen), Yasin Yüksel (DV Solingen), Sefa Ocakli (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Mustafa Uzun (SSV Lützenkirchen)

GSV Langenfeld II
Trainer: Selcuk Celik
Zugänge: Selcuk Celik (), Raul Carrasco Sanchez (TuSpo Richrath II), Muhammed Can Cengiz (unbekannt), Onur Doyuran (unbekannt), Murat Yarali (VFB 06 Langenfeld), Bedihan Günes (VfB 06 Langenfeld II)
Abgänge: Ismail Agic (Inter Monheim), Koray Gital (Inter Monheim), Kemal Can Ipekci (Inter Monheim), Mustafa Ipekci (Inter Monheim), Raul Carrasco Sanchez (Karriereende), Maurice Lamberta (SSV Berghausen II), Sinan Yalca (1. FC Monheim II), Kerem Uzun (DV Solingen III)

Hastener TV
Trainer: Giuseppe Zizzi
Zugänge: keine
Abgänge: Pedro Ricardo da Silva Pereira (SG Hackenberg), Julian Elias Lindenau (SSV Bergisch Born III)

SC 08 Radevormwald
Trainer: Yannik Korselt
Zugänge: keine
Abgänge: Luka Markovic (FC Remscheid), Alia Camara (FC Remscheid), David Marcel Kubik (SG Hackenberg), Berkay Colak (Pausiert), Arik Harnischmacher (Pausiert)

SC Ayyildiz Remscheid
Trainer: Yakup Karakus
Zugänge: Yakup Karakus (Pausiert), Dennis Durak-Hidalgo (TS Struck), Ramazan Karacaer (Dabringhauser TV), Serkan Özkan (TuS Quettingen), Hakan Özkan (TuS Quettingen), Mehmet Atak (TuRa Remscheid-Süd), Abdoul Morou Soumana (VfB Marathon Remscheid)
Abgänge: Mohamed Ali Bouzraa (FK Jugoslavija Wuppertal), Taha Belfdil (FK Jugoslavija Wuppertal), Umut Cakir (TuRa Remscheid-Süd), Serkan Hacisalihoglu (Unbekannt), Marco Forte (FC Remscheid), Davide Fragola (VfB Schwelm), David Technow (VfB Marathon Remscheid), Arda Senuglo (BV Remscheid), Ousmane Soumah (TS Struck), Cengiz Cetin (FC Remscheid), Resit Cetin (FC Remscheid)

SG Hackenberg II
Trainer: Slaven Buretic, Max Wagemann
Zugänge: Slaven Buretic (), Max Wagemann (), Noah Kell (SG Fortuna 95), Yassin El Kirate (SG Hackenberg), Rijad Ekic (SG Hackenberg), Ben Abstoß (Kickers 85), Oliver Adamiec (SG Hackenberg), Dennis Elsner (Reaktiviert), Niklas Fellenberg (Betriebssport), Bernd Zawada (Reaktiviert), Marius Hölzer (Reaktiviert), Amin Bahaddou (TS Struck), Gaetano Reale (Reaktiviert), Dennis Elsner (BSG Edscha)
Abgänge: Torsten Döge ()

SSV Dhünn
Trainer: Dennis Schmidt
Zugänge: Giuseppe Campana (FC Remscheid), Matteo Kupfer (FC Remscheid), Lucas Bernhard Kupfer (FC Remscheid), Alessio Bisignano (TuRa Remscheid-Süd), Azzdein Suliman (TG Hilgen), Sören Widdig (TG Hilgen), Christopher Schwanke (TG Hilgen), Felix Ulf Kirsten (TG Hilgen), Philipp Radenhäuser (TV Herbeck)
Abgänge: Joshka Bührmann (Karriereende), Nico Marquardt (Karriereende), Dennis Winterhagen (Karriereende), Florian Mosler (Karriereende), Timo Schwebke (Karriereende), Carsten Komor (TuS Rheindorf), Danell Giuseppe Di Biase (TV Herbeck), Robin Eisenkopf (SV Bechen 1930)

SSV Lützenkirchen
Trainer: Altin Suloski, Leon Röhler
Zugänge: Altin Suloski (SSV Lützenkirchen III), Mustafa Uzun (Genclerbirligi Opladen zg.), Timo Kollbach (TuS 1887 Roland Bürrig), Enrico Albanese (Alt Herren), Tim-Laurin Boddenberg (DV Solingen II), Simon Terodde (Reaktiviert)
Abgänge: Rafail Santos-Tyrelis (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel)

SV 09/35 Wermelskirchen II
Trainer: Patrick Grün
Zugänge: Kim Maurer (TG Hilgen), Jannik Köber (eigene Jugend), Gianni Ciro Gieron (eigene Jugend), Linus Richter (eigene Jugend), Viggo Bauer (eigene Jugend), Alessandro Tundo (VfB Schwelm), Philip Kotter (eigene Jugend), Ole Krohn (eigene Jugend), Ben Luis Mächel (eigene Jugend), Tom Richter (interner Wechsel)
Abgänge: Justin Müller (TG Hilgen)

TG Hilgen
Trainer: Hajrush Islami
Zugänge: Tiziano Ganzu (VfB Marathon Remscheid), Edon Maliqi (Dabringhauser TV), Semin Hrnjic (Dabringhauser TV), Besart Maliqi (Dabringhauser TV), Hajrush Islami (Dabringhauser TV), Justin Müller (SV 09/35 Wermelskirchen II), Marco Carone (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Maximilian Spataro (TuRa Remscheid-Süd), Halit Dasman (Genclerbirligi Opladen zg.)
Abgänge: Kim Maurer (SV 09/35 Wermelskirchen II), Mark Philip Bros (Dabringhauser TV), Christian Herold (Dabringhauser TV), Yannik Nils Gehrmann (Dabringhauser TV), Max Esgen (Dabringhauser TV), Kristof Strauß (Dabringhauser TV), Jannick Schnitzler (Dabringhauser TV), Luca Lasse vom Stein (Dabringhauser TV), Dennis Lemmer (Dabringhauser TV), Azzdein Suliman (SSV Dhünn), Andreas Herweg (Dabringhauser TV), Felix Ulf Kirsten (SSV Dhünn), Sven Peters (Karriereende), Kreshnik Lataj (Karriereende), Jannik Grimberg (SV Bechen 1930), Luis Mrohs (SV Bechen 1930), Noah Marian Mrochen (SV Bechen 1930), Tom Jalowietzki (Sportvereinigung Deutz 05)

TS Struck
Trainer: Zeljko Nikolic
Zugänge: Dennis De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Kevin De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Hamdi Yigit (SSV Bergisch Born III), Enes Yagiz (SC Ayyildiz Remscheid II), Hamza El Yahiaoui (SC Ayyildiz Remscheid II), Ousmane Soumah (SC Ayyildiz Remscheid), Michele Celeste (TuRa Remscheid-Süd), Zeljko Nikolic (SV Rot-Weiß Wülfrath), Sefa Sahin (TS Struck II)
Abgänge: Haydar Akman (TuRa Remscheid-Süd), Sergen Berat Bozdas (TuRa Remscheid-Süd), Dennis Durak-Hidalgo (SC Ayyildiz Remscheid), Marcel Polgar (BV Remscheid), Karim Abou-Rakha (SG Hackenberg), Amin Bahaddou (SG Hackenberg II)

TuRa Remscheid-Süd
Trainer: Matthias Winkler
Zugänge: Marvin Merchel (TSV Ronsdorf), Nico Langels (TSV Ronsdorf), Ghartey Anderson (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Ben Rohlf (VfB Marathon Remscheid), Umut Cakir (SC Ayyildiz Remscheid), Haydar Akman (TS Struck), Sergen Berat Bozdas (TS Struck), Colin Engelmann (FC Remscheid II zg.), Clinton Mampuya (SV Umutspor Troisdorf), Giuseppe Licausi (HSV Langenfeld), Ghiath Alhamwi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)
Abgänge: Christopher Czerwinski (Fußball Rente), Alessio Bisignano (SSV Dhünn), Dennis De Oliveira (TS Struck), Kevin De Oliveira (TS Struck), Fabrizio-Francesco Zizzi (Pause), Mehmet Atak (Ziel unbekannt), Maximilian Spataro (TG Hilgen), Mehmet Atak (SC Ayyildiz Remscheid), Michele Celeste (TS Struck), Akin Bozdas (TuRa Remscheid-Süd II)

TuS Quettingen
Trainer: Tunahan Tek
Zugänge: Deniz Kerim Gül (Genclerbirligi Opladen zg.), Berkan Gür (Genclerbirligi Opladen zg.), Cedric Winter (Genclerbirligi Opladen zg.), Marc Dennis Nowak (Genclerbirligi Opladen zg.), Olusayi Ayistua (SV Botan Köln), Aktay Sezer (DV Solingen II), Tommy-Lee Vogel (TuS 1887 Roland Bürrig II), Sami Bellal (SC Schwarz-Weiß Köln)
Abgänge: Yassine Ahamriou (GSV Langenfeld), Serkan Özkan (SC Ayyildiz Remscheid), Hakan Özkan (SC Ayyildiz Remscheid), Mohammad Nameer (Sportvereinigung Deutz 05 II), Maher Hassan (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Leon Sammi Culogero Castellino (Ziel unbekannt)

VfB Marathon Remscheid
Trainer: Tim Klammer
Zugänge: Marin Postic (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Luca Postic (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), David Technow (SC Ayyildiz Remscheid), Tim Schultz (1. Spvg. Solingen Wald 03), Mohamed Cisse (Reaktiviert), Daniel Asuman (SV Solingen 08/10), Sven Falk Giersch (Reaktiviert), Elvis Abazaj (Reaktiviert)
Abgänge: Ben Rohlf (TuRa Remscheid-Süd), Marc-Daniel Ostermann (SG Herne 70), Tiziano Ganzu (TG Hilgen), Gianluca Santos Latina (Pausiert), Eduard Repp (Karriereende), Erik August (Pausiert), Shpetim Leci (Unbekannt), Selim Cakmak (Unbekannt), Manuel Montilla (Unbekannt), Jannik Laufenberg (Unbekannt), Nino Makowski (Pausiert), Abdoul Morou Soumana (Unbekannt), Abdoul Morou Soumana (SC Ayyildiz Remscheid)

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