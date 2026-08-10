Kreisliga A2 Remscheid-Solingen: Zugänge, Abgänge & Transfers

Hastener TVTrainer:
Giuseppe ZizziZugänge:
keineAbgänge:
Pedro Ricardo da Silva Pereira (SG Hackenberg), Julian Elias Lindenau (SSV Bergisch Born III)SC 08 RadevormwaldTrainer:
Yannik KorseltZugänge:
keineAbgänge:
Luka Markovic (FC Remscheid), Alia Camara (FC Remscheid), David Marcel Kubik (SG Hackenberg), Berkay Colak (Pausiert), Arik Harnischmacher (Pausiert)SC Ayyildiz RemscheidTrainer:
Yakup KarakusZugänge:
Yakup Karakus (Pausiert), Dennis Durak-Hidalgo (TS Struck), Ramazan Karacaer (Dabringhauser TV), Serkan Özkan (TuS Quettingen), Hakan Özkan (TuS Quettingen), Mehmet Atak (TuRa Remscheid-Süd), Abdoul Morou Soumana (VfB Marathon Remscheid)Abgänge:
Mohamed Ali Bouzraa (FK Jugoslavija Wuppertal), Taha Belfdil (FK Jugoslavija Wuppertal), Umut Cakir (TuRa Remscheid-Süd), Serkan Hacisalihoglu (Unbekannt), Marco Forte (FC Remscheid), Davide Fragola (VfB Schwelm), David Technow (VfB Marathon Remscheid), Arda Senuglo (BV Remscheid), Ousmane Soumah (TS Struck), Cengiz Cetin (FC Remscheid), Resit Cetin (FC Remscheid)SG Hackenberg IITrainer:
Slaven Buretic, Max WagemannZugänge:
Slaven Buretic (), Max Wagemann (), Noah Kell (SG Fortuna 95), Yassin El Kirate (SG Hackenberg), Rijad Ekic (SG Hackenberg), Ben Abstoß (Kickers 85), Oliver Adamiec (SG Hackenberg), Dennis Elsner (Reaktiviert), Niklas Fellenberg (Betriebssport), Bernd Zawada (Reaktiviert), Marius Hölzer (Reaktiviert), Amin Bahaddou (TS Struck), Gaetano Reale (Reaktiviert), Dennis Elsner (BSG Edscha)Abgänge:
Torsten Döge ()SSV DhünnTrainer:
Dennis SchmidtZugänge:
Giuseppe Campana (FC Remscheid), Matteo Kupfer (FC Remscheid), Lucas Bernhard Kupfer (FC Remscheid), Alessio Bisignano (TuRa Remscheid-Süd), Azzdein Suliman (TG Hilgen), Sören Widdig (TG Hilgen), Christopher Schwanke (TG Hilgen), Felix Ulf Kirsten (TG Hilgen), Philipp Radenhäuser (TV Herbeck)Abgänge:
Joshka Bührmann (Karriereende), Nico Marquardt (Karriereende), Dennis Winterhagen (Karriereende), Florian Mosler (Karriereende), Timo Schwebke (Karriereende), Carsten Komor (TuS Rheindorf), Danell Giuseppe Di Biase (TV Herbeck), Robin Eisenkopf (SV Bechen 1930)SSV LützenkirchenTrainer:
Altin Suloski, Leon RöhlerZugänge:
Altin Suloski (SSV Lützenkirchen III), Mustafa Uzun (Genclerbirligi Opladen zg.), Timo Kollbach (TuS 1887 Roland Bürrig), Enrico Albanese (Alt Herren), Tim-Laurin Boddenberg (DV Solingen II), Simon Terodde (Reaktiviert)Abgänge:
Rafail Santos-Tyrelis (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel)SV 09/35 Wermelskirchen IITrainer:
Patrick GrünZugänge:
Kim Maurer (TG Hilgen), Jannik Köber (eigene Jugend), Gianni Ciro Gieron (eigene Jugend), Linus Richter (eigene Jugend), Viggo Bauer (eigene Jugend), Alessandro Tundo (VfB Schwelm), Philip Kotter (eigene Jugend), Ole Krohn (eigene Jugend), Ben Luis Mächel (eigene Jugend), Tom Richter (interner Wechsel)Abgänge:
Justin Müller (TG Hilgen)TG HilgenTrainer:
Hajrush IslamiZugänge:
Tiziano Ganzu (VfB Marathon Remscheid), Edon Maliqi (Dabringhauser TV), Semin Hrnjic (Dabringhauser TV), Besart Maliqi (Dabringhauser TV), Hajrush Islami (Dabringhauser TV), Justin Müller (SV 09/35 Wermelskirchen II), Marco Carone (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Maximilian Spataro (TuRa Remscheid-Süd), Halit Dasman (Genclerbirligi Opladen zg.)Abgänge:
Kim Maurer (SV 09/35 Wermelskirchen II), Mark Philip Bros (Dabringhauser TV), Christian Herold (Dabringhauser TV), Yannik Nils Gehrmann (Dabringhauser TV), Max Esgen (Dabringhauser TV), Kristof Strauß (Dabringhauser TV), Jannick Schnitzler (Dabringhauser TV), Luca Lasse vom Stein (Dabringhauser TV), Dennis Lemmer (Dabringhauser TV), Azzdein Suliman (SSV Dhünn), Andreas Herweg (Dabringhauser TV), Felix Ulf Kirsten (SSV Dhünn), Sven Peters (Karriereende), Kreshnik Lataj (Karriereende), Jannik Grimberg (SV Bechen 1930), Luis Mrohs (SV Bechen 1930), Noah Marian Mrochen (SV Bechen 1930), Tom Jalowietzki (Sportvereinigung Deutz 05)TS StruckTrainer:
Zeljko NikolicZugänge:
Dennis De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Kevin De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Hamdi Yigit (SSV Bergisch Born III), Enes Yagiz (SC Ayyildiz Remscheid II), Hamza El Yahiaoui (SC Ayyildiz Remscheid II), Ousmane Soumah (SC Ayyildiz Remscheid), Michele Celeste (TuRa Remscheid-Süd), Zeljko Nikolic (SV Rot-Weiß Wülfrath), Sefa Sahin (TS Struck II)Abgänge:
Haydar Akman (TuRa Remscheid-Süd), Sergen Berat Bozdas (TuRa Remscheid-Süd), Dennis Durak-Hidalgo (SC Ayyildiz Remscheid), Marcel Polgar (BV Remscheid), Karim Abou-Rakha (SG Hackenberg), Amin Bahaddou (SG Hackenberg II)TuRa Remscheid-SüdTrainer:
Matthias WinklerZugänge:
Marvin Merchel (TSV Ronsdorf), Nico Langels (TSV Ronsdorf), Ghartey Anderson (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Ben Rohlf (VfB Marathon Remscheid), Umut Cakir (SC Ayyildiz Remscheid), Haydar Akman (TS Struck), Sergen Berat Bozdas (TS Struck), Colin Engelmann (FC Remscheid II zg.), Clinton Mampuya (SV Umutspor Troisdorf), Giuseppe Licausi (HSV Langenfeld), Ghiath Alhamwi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)Abgänge:
Christopher Czerwinski (Fußball Rente), Alessio Bisignano (SSV Dhünn), Dennis De Oliveira (TS Struck), Kevin De Oliveira (TS Struck), Fabrizio-Francesco Zizzi (Pause), Mehmet Atak (Ziel unbekannt), Maximilian Spataro (TG Hilgen), Mehmet Atak (SC Ayyildiz Remscheid), Michele Celeste (TS Struck), Akin Bozdas (TuRa Remscheid-Süd II)TuS QuettingenTrainer:
Tunahan TekZugänge:
Deniz Kerim Gül (Genclerbirligi Opladen zg.), Berkan Gür (Genclerbirligi Opladen zg.), Cedric Winter (Genclerbirligi Opladen zg.), Marc Dennis Nowak (Genclerbirligi Opladen zg.), Olusayi Ayistua (SV Botan Köln), Aktay Sezer (DV Solingen II), Tommy-Lee Vogel (TuS 1887 Roland Bürrig II), Sami Bellal (SC Schwarz-Weiß Köln)Abgänge:
Yassine Ahamriou (GSV Langenfeld), Serkan Özkan (SC Ayyildiz Remscheid), Hakan Özkan (SC Ayyildiz Remscheid), Mohammad Nameer (Sportvereinigung Deutz 05 II), Maher Hassan (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Leon Sammi Culogero Castellino (Ziel unbekannt)VfB Marathon RemscheidTrainer:
Tim KlammerZugänge:
Marin Postic (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), Luca Postic (SV 09/35 Wermelskirchen zg.), David Technow (SC Ayyildiz Remscheid), Tim Schultz (1. Spvg. Solingen Wald 03), Mohamed Cisse (Reaktiviert), Daniel Asuman (SV Solingen 08/10), Sven Falk Giersch (Reaktiviert), Elvis Abazaj (Reaktiviert)Abgänge:
Ben Rohlf (TuRa Remscheid-Süd), Marc-Daniel Ostermann (SG Herne 70), Tiziano Ganzu (TG Hilgen), Gianluca Santos Latina (Pausiert), Eduard Repp (Karriereende), Erik August (Pausiert), Shpetim Leci (Unbekannt), Selim Cakmak (Unbekannt), Manuel Montilla (Unbekannt), Jannik Laufenberg (Unbekannt), Nino Makowski (Pausiert), Abdoul Morou Soumana (Unbekannt), Abdoul Morou Soumana (SC Ayyildiz Remscheid)