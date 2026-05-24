 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A2 Remscheid-Solingen: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Transfers der A2 in Remscheid.
Transfers der A2 in Remscheid. – Foto: Andreas Bornewasser

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Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A2 Remscheid-Solingen: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

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