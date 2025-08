Kreisliga A2 Essen: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Essen, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.

Alemannia Essen

Trainer: Serhat Hakan

Zugänge: Bekir Durmus (Türkiyemspor Essen), Maximilian Danquah (SV Horst-Emscher 08), Faruk Kuduzovic (TGD Essen-West), Ahmad Abazeed (RuWa Dellwig II), Osman Durmus (RuWa Dellwig), Nikola Lazic (RuWa Dellwig), Kagola Kourani Traore (SpVg Schonnebeck), Justice Kaminski (TGD Essen-West), Marcel Wischnat (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Ergin Yeter (), Güven Örnek (), Mohamed Allouche (SC Frintrop 05/21), Bekir Kozak (SpVg Schonnebeck II), Mohamad Alabdou (1. FC Mülheim-Styrum), Muhammad Naif (1. FC Mülheim-Styrum), Ivan Wetshemungu (Türkiyemspor Essen), Alie Mansaray (Fatihspor Mülheim)



Bader SV 91 II

Trainer: Jamal Fechtali

Zugänge: keine

Abgänge: My Adil Lahbabi (SuS Schwarz-Blau Gladbeck)



DJK Adler Union Frintrop II

Trainer: Udo Jonetat

Zugänge: Linus Schwarze (DJK Blau-Weiß Mintard II)

Abgänge: Marc Niklas Tietz (), Max Florian Isselmann (DJK Adler Union Frintrop III), Kevin Tole (DJK Blau-Weiß Mintard II), Darius Melvudin Cziuk (SG Kupferdreh-Byfang), Milosz Posluszny (SC 1920 Oberhausen)



DJK Blau-Weiß Mintard II

Trainer: Tuna Tunceli

Zugänge: Steven Tonski (SV Rot-Weiss Mülheim), Tuna Tunceli (SV Rot-Weiss Mülheim), Marvin Kura (SV Horst-Emscher 08 II), Daniel Kneifel (ESC Rellinghausen II), Jan Wittenberg (DJK Blau-Weiß Mintard), Cassian Marc Vogel (DJK Blau-Weiß Mintard), Hannes Welz (DJK Blau-Weiß Mintard), Daniell Kusel (DJK Blau-Weiß Mintard), Alexis Soukas (DJK Blau-Weiß Mintard), Julian Kopka (SV Rot-Weiss Mülheim), Kevin Tole (DJK Adler Union Frintrop II), Jamal Zoranic (Mülheimer SV 07), Enes Malik Bayrakdar (Mülheimer SV 07)

Abgänge: Oliver Wronsky (), Christian Werle (), Christian Werle (DJK Blau-Weiß Mintard III), Marius Kirchner (DJK Blau-Weiß Mintard III), Johannes Diesel (DJK Blau-Weiß Mintard III), Linus Schwarze (DJK Adler Union Frintrop II), Marius Binder (SV Rot-Weiss Mülheim), Said Tahivu (unbekannt), Jan Alexander Hasanov (Pausiert), Richardt Harksen (TSV Heimaterde Mülheim III), Benedikt Beyer (unbekannt), Tim Stränger (FC Saloniki Essen), Matti Reino Wagener (DJK Blau-Weiß Mintard), Said Tahivu (DJK Arminia Lirich 1920), Golekuh Caesar (SC 1920 Oberhausen), Benedikt Beyer (TuS Essen-West 81), Marvin Rösch (DJK Vierlinden)



ESC Rellinghausen II

Trainer: Jerome Buchalik

Zugänge: Dominik Meithner (Teutonia Überruhr), Leon Bergau (Teutonia Überruhr), Luca Ratje (Teutonia Überruhr), Christian Bartsch (Teutonia Überruhr), Justin Gumpert (SG Kupferdreh-Byfang), Hendrik Krüger (SG Kupferdreh-Byfang), Adnan Cesko (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Nicolas Isho (SV Burgaltendorf), Dominik Friedrichs (SG Kupferdreh-Byfang), Luis Noah Meller (Teutonia Überruhr), Marc-Luca Rathje (Teutonia Überruhr), Robin Falk (Teutonia Überruhr)

Abgänge: Tobias Manfred Spannagel (NK Croatia Essen), Fabrice Haller (ESC Rellinghausen), Daniel Kneifel (DJK Blau-Weiß Mintard II), Nadyar Khaled (), Lukas Möller (), Hee Chan Park (), Sebastian Altenkamp (SC Velbert III), Hiwa Alasliman (TGD Essen-West III)



Fortuna Bredeney

Trainer: Raphael Becker

Zugänge: Justin Schneemann (DJK Blau-Weiß Mintard), Gian-Luca Sabella (Heisinger SV), Ben Lasse Arnold (Aus eigener Jugend), Nico Zemmek (Sportfreunde Altenessen), Elias Gruhn (DJK Vierlinden), Mirco Selle (Rot-Weiss Essen II), Marvin Löwenberg (DJK Adler Union Frintrop III), Joel Ruhrus (TuSEM Essen 1926 II), Maurice Möller (Rot-Weiss Essen II)

Abgänge: Rida Hallak (VfB Frohnhausen), Leonidas Alexandros Diamantis (ETB Schwarz-Weiß Essen II)



FSV Kettwig

Trainer: Efthimios Mpalntoumis

Zugänge: keine

Abgänge: Ibrahim Aadda (SSVg Heiligenhaus II), Jamal Daniel Werner (SC Werden-Heidhausen)



NK Croatia Essen

Trainer: Marko Milkovi?

Zugänge: Justin Kotermann (Fatihspor Essen 2001), Tobias Manfred Spannagel (ESC Rellinghausen II), Fehim Jusic (), Tobias Manfred Spannagel (), Anas Mouhtadi (), Justin Kotermann (), Wiktor Owczarczak (Fatihspor Essen 2001)

Abgänge: Mihael Škorić (), Jörg Meier (), Kristian Kanakusen (NK Croatia Essen II), Michael Meyer (NK Croatia Essen II), Anas Mouhtadi (Preußen Eiberg)



Preußen Eiberg

Trainer: Christian Brangenberg, Thomas Cichon

Zugänge: Kevin-Alexander Scheike (), Dennis Abrosimov (), Robert Burcea (), Eduard Freis (Teutonia Überruhr), Marco Metzler (Vereinslos), Andre Schönhardt (SG Kupferdreh-Byfang), Zaven Varjabetyan (RuWa Dellwig), Anas Mouhtadi (NK Croatia Essen), Thomas Cichon (SpVgg Steele), Connor Bema (Preußen Eiberg II), Bartosz Dykiel (FC Blau-Gelb Überruhr), Szymon Dykiel (FC Blau-Gelb Überruhr), Can Maurice Maral (SpVg Schonnebeck II)

Abgänge: Mirko Dietz (SF Rot-Weiß Leithe 1919)



SC Frintrop 05/21

Trainer: Kevin Voß, Sascha Reddig

Zugänge: Julian Ott (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Hüseyin Ünal (RuWa Dellwig), Mohamed Allouche (Alemannia Essen), Andrii Ollinyk (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Leon Laskowski (TGD Essen-West), Sipan Ali (Glück-Auf Sterkrade), Niko Papadopoulos (Rot-Weiss Essen III), Alex-Justin Milizia (Rot-Weiss Essen III)

Abgänge: Samir Laskowski (VfB Frohnhausen), Tom Ufermann (SG Essen-Schönebeck II), Fathi Ajbilou (TuS Heven), Rami Bashar Habeeb (Türkiyemspor Essen), Enes Tezsoy (SV Heißen), Kosta Moraitis (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II), Yahia El-Haouari (DJK Arminia Lirich 1920), Vipul Bhardwaj (Sportfreunde Altenessen), Laurynas Vaiciunas (Sportfreunde Altenessen), Yassine Attalauziti (Ballfreunde Bergeborbeck)



SuS Niederbonsfeld

Trainer: Marc Bläsing

Zugänge: Jens Formella (SG Kupferdreh-Byfang), Lars Landmeyer (SV Union Velbert), Timo Kemper (SSVg Heiligenhaus)

Abgänge: Samuel Holzmair (SpVgg Steele), Tobias Becker (TuS Hattingen), Jonas Weck (Sportfreunde Siepen), Nico Strathmann (Blau-Weiß Langenberg)



SV Leithe

Trainer: Eyüp Caliskan

Zugänge: Kevin Leon Gaul (GTSV Essen), Dennis Karczewski (Essener SC Preußen), Adam Ogrodowczyk (SV Kray 04), Mohamed Warsama (TuS Essen-West 81), Aryan Dagdelen (Preußen Eiberg II)

Abgänge: Pajaziti Kenedi (SpVgg Steele), Lindon Nuvaga Sanjela (AL-ARZ Libanon)



Teutonia Überruhr

Trainer: Bennett Dahlke

Zugänge: keine

Abgänge: Eduard Freis (Preußen Eiberg), Dominik Meithner (ESC Rellinghausen II), Leon Bergau (ESC Rellinghausen II), Luca Ratje (ESC Rellinghausen II), Christian Bartsch (ESC Rellinghausen II), Luis Noah Meller (ESC Rellinghausen II), Sahel Walid Schaffa (FC Blau-Gelb Überruhr II), Robin Kauper (SV Burgaltendorf II), Marc-Luca Rathje (ESC Rellinghausen II), Robin Falk (ESC Rellinghausen II)



TGD Essen-West

Trainer: Dietmar Krause

Zugänge: Alpcan Sen (RuWa Dellwig), Burak Pakdemirli (Vogelheimer SV), Burak Mumcu (SV Türkiyemspor Bochum), Mert Aslaner (reaktiviert), Ray Ceka (DJK SG Altenessen III zg.), Sakvan Sulaiman (BV Rentfort), Ferhat Cakir (RSV Wanne), Luigi Brescia (SuS Haarzopf II), Jalil Shikhzadayev (TGD Essen-West IV), Younis Elbouzidy (FC Halle-Neustadt), Kevin Okechukwu Ogbuju (SpVgg Steele II), Joshua Darren Enudi (SpVgg Steele II), Firas El-Awad (Juspo Essen-West)

Abgänge: Kevin Zamkiewicz (VfB Frohnhausen), Halil Bulut (FSV Duisburg), Onur Caparlar (Türkiyemspor Essen), Christoph Jügel (RuWa Dellwig), Steffen Nass (RuWa Dellwig), Faris El Maaroufi (FC Kray), Robert Pijowczyk (Tgd. Essen II), Lucas Manis (RuWa Dellwig), Faruk Kuduzovic (Alemannia Essen), Justice Kaminski (Alemannia Essen)



TuS Essen-West 81

Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann

Zugänge: Kai Brose (VfB Frohnhausen), Mahmud Harb (TuSEM Essen 1926), Benedikt Beyer (DJK Blau-Weiß Mintard II), Daniel Sdzuj (Tgd. Essen II)

Abgänge: Jerome-Marcel Reisig (SpVgg Steele), Phil Thomas (SpVgg Steele), Bernard Kaule (SV Heißen), Mohamed Warsama (SV Leithe), Jeremy Metzler (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arkadiusz Brenk (SpVg Schonnebeck II), Albert Pracht (FC Saloniki Essen III)



TuS Holsterhausen

Trainer: Wolfgang Gräfen

Zugänge: keine

Abgänge: Florian Bedkowski (TVD Velbert II)