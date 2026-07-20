Kreisliga A2 Essen: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A2 Essen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
Alemannia Essen
Trainer: Serhat Hakan
Zugänge: keine
Abgänge: Faruk Kuduzovic (SC Frintrop 05/21), Oumar Touray Toure (SC Frintrop 05/21), Svyatoslav Kudrin (RuWa Dellwig), Can Hotoglu (SV Borbeck), Dominik Milaszewski (FC Besa Essen), Wahim Jan (FC Saloniki Essen)
DJK Adler Union Frintrop III
Trainer: Sebastian Westkamp
Zugänge: Noah Raschke (DJK Adler Union Frintrop), Colin Tanten (DJK Adler Union Frintrop), Magnus Stoll (DJK Adler Union Frintrop), Niklas Bräuninger (DJK Adler Union Frintrop), Mathis Ludwig (DJK Adler Union Frintrop), Tristan Dos Santos Coelho Torres (DJK Adler Union Frintrop), Koray Uz (DJK Adler Union Frintrop), Daron Birakis (Vogelheimer SV II), Nico Scharwacht (SV Borbeck II)
Abgänge: Linus Lübner (Pausiert), Sascha Glaubitz (Karriereende), Max Florian Isselmann (Pausiert)
TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: Youssef Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Soufian Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Yannick Bargatzky (TSV Heimaterde Mülheim), Serhat Yirmibes (Fatihspor Essen 2001), Florian Jakob Reichwein (SpVg Schonnebeck), Ali Ensaf (TuS Gahlen), Pascal Neumann (TuS Essen-West 81 II), Lou Malcharek (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jalaledine Simmo (AL-ARZ Libanon), Emre Kalayci (TSV Heimaterde Mülheim)
Abgänge: Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf), Benedikt Beyer (SuS Haarzopf II)
TuS Holsterhausen II
Trainer: Daniel Trinka
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Leithe
Trainer: Eyüp Caliskan
Zugänge: Lennard Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Luke Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Klaudiusz Nowak (BV Osterfeld 1919), Chadrac Ndombasi (TGD Essen-West III), Jan Schulz (SV Kray 04), Sultan Allouche (AL-ARZ Libanon II), Taha Mahde (FC Blau-Gelb Überruhr), Saadedine El Said (Bader SV 91)
Abgänge: keine
TGD Essen-West
Trainer: Tobias Eström
Zugänge: Oliver Jastrzebowski (Rot-Weiss Essen II), Bilal Gökyesil (FC Blau-Gelb Überruhr), Ilias Laynaui (SG Essen-Schönebeck III), Omar Boumenir (TGD Essen-West III), Tim-Nico Dornbusch (TGD Essen-West III), Elias Eström (TGD Essen-West III), Pascal Maurice Janus (Reaktiviert), Philipp Alexander Janus (TGD Essen-West III), Adam Machfar (TGD Essen-West III), Miguel Nolewajka (TGD Essen-West III), Lathushan Seliyan (TGD Essen-West III), Justin Weyers (TGD Essen-West III), Han Zeng (TGD Essen-West III), Tobias Eström (TGD Essen-West III), Darius Banul (TGD Essen-West III), Eddy Temu (TGD Essen-West III), Yassir Taidioui (SV Rot-Weiss Mülheim), Arafat Medjessiribi (SV Pölling), Romeo Stanev (SV Borbeck III), Mohamed Magdi (SV Duissern)
Abgänge: Mert Akyüz (DJK Adler Oberhausen), Mert Aslaner (NK Croatia Essen), Burak Mumcu (Fatihspor Essen 2001), Ray Ceka (Ballfreunde Bergeborbeck), Burak Pakdemirli (Ballfreunde Bergeborbeck), Musa Deniz (Türkiyemspor Essen), Serhat Durmus (Essener SC Preußen), Keanu Klösener (Essener SC Preußen), Gergo Lippai (SV Borbeck), Alpcan Sen (Essener SC Preußen), Rafi Haya (TGD Essen-West III), Claudiu Meschner (TGD Essen-West III), Hussein Tabel (TGD Essen-West III), Ferhat Cakir (RSV 1919 Wanne), Joshua Darren Enudi (TuS Hattingen)
TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: Youssef Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Soufian Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Yannick Bargatzky (TSV Heimaterde Mülheim), Serhat Yirmibes (Fatihspor Essen 2001), Florian Jakob Reichwein (SpVg Schonnebeck), Ali Ensaf (TuS Gahlen), Pascal Neumann (TuS Essen-West 81 II), Lou Malcharek (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jalaledine Simmo (AL-ARZ Libanon), Emre Kalayci (TSV Heimaterde Mülheim)
Abgänge: Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf), Benedikt Beyer (SuS Haarzopf II)
TuS Holsterhausen II
Trainer: Daniel Trinka
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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