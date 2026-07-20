 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Kreisliga A2 Essen: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Kreisliga A2 Essen: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Die Wechsel.
Die Wechsel. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A2 Essen
BG Überruhr
DJK SG Alten
Haarzopf II
TGD Essen

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A2 Essen! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A2 Essen 2026/27

Alemannia Essen
Trainer: Serhat Hakan
Zugänge: keine
Abgänge: Faruk Kuduzovic (SC Frintrop 05/21), Oumar Touray Toure (SC Frintrop 05/21), Svyatoslav Kudrin (RuWa Dellwig), Can Hotoglu (SV Borbeck), Dominik Milaszewski (FC Besa Essen), Wahim Jan (FC Saloniki Essen)

DJK Adler Union Frintrop III
Trainer: Sebastian Westkamp
Zugänge: Noah Raschke (DJK Adler Union Frintrop), Colin Tanten (DJK Adler Union Frintrop), Magnus Stoll (DJK Adler Union Frintrop), Niklas Bräuninger (DJK Adler Union Frintrop), Mathis Ludwig (DJK Adler Union Frintrop), Tristan Dos Santos Coelho Torres (DJK Adler Union Frintrop), Koray Uz (DJK Adler Union Frintrop), Daron Birakis (Vogelheimer SV II), Nico Scharwacht (SV Borbeck II)
Abgänge: Linus Lübner (Pausiert), Sascha Glaubitz (Karriereende), Max Florian Isselmann (Pausiert)

DJK SG Altenessen
Trainer: Jörg Dohmann
Zugänge: Cemal Saat (Türkiyemspor Essen)
Abgänge: Noah Dominik (SC Frintrop 05/21), Soufian Rami (DKSV Helene Essen)

FC Blau-Gelb Überruhr
Trainer: Sascha Tautges
Zugänge: Jerome Lanski (Laer´scher FC 06)
Abgänge: Faithful Gold-Toluhi (VfB Frohnhausen), Julian Frings (SuS Haarzopf), Alexandru-Gabi Gheorghe (SV Horst-Emscher 08 II), Tayyib Aslan (Fatihspor Essen 2001), Taha Mahde (SV Leithe), Bilal Gökyesil (TGD Essen-West)

Fortuna Bredeney
Trainer: Raphael Becker
Zugänge: Tarun Volpe (SpVgg Steele), Max Meisner (ESC Rellinghausen II), Marcel Wagner (ESC Rellinghausen II)
Abgänge: Daniel Stuart London (Rückkehr nach England), Gerrit Höhl (Heisinger SV), Maurice Möller (Unbekannt), Gian-Luca Sabella (Unbekannt), Christian Morschel (Pausiert), Tobias Koenen (Karriereende), Issa Hassouni (Karriereende), Maurice Möller (TuS Holsterhausen), Nils Hense (Pausiert), Markus Mencel (SV Burgaltendorf II)

FSV Kettwig
Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Zugänge: keine
Abgänge: Ihor Korshovskyi (DJK Adler Oberhausen II)

NK Croatia Essen
Trainer: Wolfgang Gräfen
Zugänge: Berkan Kiris (Türkiyemspor Essen), Mert Aslaner (TGD Essen-West), Angjelin Nuka (), Daniel Pusic (SuS Niederbonsfeld), Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (TuS Holsterhausen), Filip Curcic (1. FC Lintfort)
Abgänge: Amer Kovacevic (Türkiyemspor Essen)

SC Frintrop 05/21
Trainer: Fathi Ajbilou
Zugänge: Ruben Eloni Nele (Sportfreunde Hamborn 07), Faruk Kuduzovic (Alemannia Essen), Gerrit Kreisköther (DJK Dellwig 1910), Noah Dominik (DJK SG Altenessen), Isa Mert Koc (FC Welheim), Mounir Till Asrih (Fatihspor Essen 2001), Musa Krubaly Damba (Sportfreunde Altenessen), Kim-Leon Lindemann (Atletico Essen), Gedeon Kamamona (Atletico Essen), Gino Seggio (Post SV Oberhausen), Julien Schinkowski (Atletico Essen), Rúben José Gonçalves Carvalho (Atletico Essen), Francisco Miguel Gaspar (Atletico Essen), Oumar Touray Toure (Alemannia Essen), Ibrahim Pilig (SV Heißen), Andreas Kewe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)
Abgänge: Shamon Hakimi (Heisinger SV), Robin Radtke (Heisinger SV), Kevin Voß (Heisinger SV), Ilias Yaacoubi (Türkiyemspor Essen), Mohamed Allouche (Essener SC Preußen), Julian Ott (FC Sportfreunde Rüttenscheid), Rohin Qayumi (DKSV Helene Essen), Rewan Assad (DKSV Helene Essen), Dominique Wassi (FC Saloniki Essen), Maurice Riechert (SuS Haarzopf II)

SC Werden-Heidhausen II
Trainer: Jason Munsch, Sebastian Hüsken
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Steele II
Trainer:
Zugänge: Finlay Pähler (Heisinger SV II)
Abgänge: keine

SuS Haarzopf II
Trainer: Marcus Folgner, Marc Niklas Tietz
Zugänge: Marcus Folgner (Post SV Siegfried Hamborn), Marc Niklas Tietz (), Darius Melvudin Cziuk (SG Kupferdreh-Byfang), Darius Melvudin Cziuk (Post SV Siegfried Hamborn), David Tölle (Post SV Siegfried Hamborn), Engin Köse (SV Borbeck), Simon Moritz Stollen (SuS Haarzopf U19), Tim Gibietis (SuS Haarzopf U19), Simon Paul Lorenz (SuS Haarzopf U19), Philipp Heil (SuS Haarzopf U19), Kalle Muscheid (SuS Haarzopf U19), Jean Heise (Sportfreunde Altenessen), Domenik Burggraf (SuS Haarzopf III), Alkan-Aziz Kalecik (SG Kupferdreh-Byfang), Maurice Riechert (SC Frintrop 05/21), Leon Maslowski (SuS Haarzopf), Jan Möller (SuS Haarzopf), Veit Gajewski (SuS Haarzopf III), Lucas Hebestreit (Fußballpause), Nico Strzelczyk (Fussballpause davor Adler Union Frintrop), Benedikt Beyer (TuS Essen-West 81)
Abgänge: keine

SuS Niederbonsfeld
Trainer:
Zugänge: Dennis Reisse (Dümptener TV)
Abgänge: Pepe Goerdten (), Daniel Pusic (NK Croatia Essen), Dennis Mittmann (SV Hösel), Luis Paul Biederbeck (SSVg Velbert II), Jens Formella (SSVg Velbert II)

SV Leithe
Trainer: Eyüp Caliskan
Zugänge: Lennard Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Luke Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Klaudiusz Nowak (BV Osterfeld 1919), Chadrac Ndombasi (TGD Essen-West III), Jan Schulz (SV Kray 04), Sultan Allouche (AL-ARZ Libanon II), Taha Mahde (FC Blau-Gelb Überruhr), Saadedine El Said (Bader SV 91)
Abgänge: keine

TGD Essen-West
Trainer: Tobias Eström
Zugänge: Oliver Jastrzebowski (Rot-Weiss Essen II), Bilal Gökyesil (FC Blau-Gelb Überruhr), Ilias Laynaui (SG Essen-Schönebeck III), Omar Boumenir (TGD Essen-West III), Tim-Nico Dornbusch (TGD Essen-West III), Elias Eström (TGD Essen-West III), Pascal Maurice Janus (Reaktiviert), Philipp Alexander Janus (TGD Essen-West III), Adam Machfar (TGD Essen-West III), Miguel Nolewajka (TGD Essen-West III), Lathushan Seliyan (TGD Essen-West III), Justin Weyers (TGD Essen-West III), Han Zeng (TGD Essen-West III), Tobias Eström (TGD Essen-West III), Darius Banul (TGD Essen-West III), Eddy Temu (TGD Essen-West III), Yassir Taidioui (SV Rot-Weiss Mülheim), Arafat Medjessiribi (SV Pölling), Romeo Stanev (SV Borbeck III), Mohamed Magdi (SV Duissern)
Abgänge: Mert Akyüz (DJK Adler Oberhausen), Mert Aslaner (NK Croatia Essen), Burak Mumcu (Fatihspor Essen 2001), Ray Ceka (Ballfreunde Bergeborbeck), Burak Pakdemirli (Ballfreunde Bergeborbeck), Musa Deniz (Türkiyemspor Essen), Serhat Durmus (Essener SC Preußen), Keanu Klösener (Essener SC Preußen), Gergo Lippai (SV Borbeck), Alpcan Sen (Essener SC Preußen), Rafi Haya (TGD Essen-West III), Claudiu Meschner (TGD Essen-West III), Hussein Tabel (TGD Essen-West III), Ferhat Cakir (RSV 1919 Wanne), Joshua Darren Enudi (TuS Hattingen)



TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: Youssef Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Soufian Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Yannick Bargatzky (TSV Heimaterde Mülheim), Serhat Yirmibes (Fatihspor Essen 2001), Florian Jakob Reichwein (SpVg Schonnebeck), Ali Ensaf (TuS Gahlen), Pascal Neumann (TuS Essen-West 81 II), Lou Malcharek (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jalaledine Simmo (AL-ARZ Libanon), Emre Kalayci (TSV Heimaterde Mülheim)
Abgänge: Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf), Benedikt Beyer (SuS Haarzopf II)

TuS Holsterhausen II
Trainer: Daniel Trinka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Leithe
Trainer: Eyüp Caliskan
Zugänge: Lennard Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Luke Stratenhoff (BV Osterfeld 1919), Klaudiusz Nowak (BV Osterfeld 1919), Chadrac Ndombasi (TGD Essen-West III), Jan Schulz (SV Kray 04), Sultan Allouche (AL-ARZ Libanon II), Taha Mahde (FC Blau-Gelb Überruhr), Saadedine El Said (Bader SV 91)
Abgänge: keine

TGD Essen-West
Trainer: Tobias Eström
Zugänge: Oliver Jastrzebowski (Rot-Weiss Essen II), Bilal Gökyesil (FC Blau-Gelb Überruhr), Ilias Laynaui (SG Essen-Schönebeck III), Omar Boumenir (TGD Essen-West III), Tim-Nico Dornbusch (TGD Essen-West III), Elias Eström (TGD Essen-West III), Pascal Maurice Janus (Reaktiviert), Philipp Alexander Janus (TGD Essen-West III), Adam Machfar (TGD Essen-West III), Miguel Nolewajka (TGD Essen-West III), Lathushan Seliyan (TGD Essen-West III), Justin Weyers (TGD Essen-West III), Han Zeng (TGD Essen-West III), Tobias Eström (TGD Essen-West III), Darius Banul (TGD Essen-West III), Eddy Temu (TGD Essen-West III), Yassir Taidioui (SV Rot-Weiss Mülheim), Arafat Medjessiribi (SV Pölling), Romeo Stanev (SV Borbeck III), Mohamed Magdi (SV Duissern)
Abgänge: Mert Akyüz (DJK Adler Oberhausen), Mert Aslaner (NK Croatia Essen), Burak Mumcu (Fatihspor Essen 2001), Ray Ceka (Ballfreunde Bergeborbeck), Burak Pakdemirli (Ballfreunde Bergeborbeck), Musa Deniz (Türkiyemspor Essen), Serhat Durmus (Essener SC Preußen), Keanu Klösener (Essener SC Preußen), Gergo Lippai (SV Borbeck), Alpcan Sen (Essener SC Preußen), Rafi Haya (TGD Essen-West III), Claudiu Meschner (TGD Essen-West III), Hussein Tabel (TGD Essen-West III), Ferhat Cakir (RSV 1919 Wanne), Joshua Darren Enudi (TuS Hattingen)



TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: Youssef Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Soufian Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Yannick Bargatzky (TSV Heimaterde Mülheim), Serhat Yirmibes (Fatihspor Essen 2001), Florian Jakob Reichwein (SpVg Schonnebeck), Ali Ensaf (TuS Gahlen), Pascal Neumann (TuS Essen-West 81 II), Lou Malcharek (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jalaledine Simmo (AL-ARZ Libanon), Emre Kalayci (TSV Heimaterde Mülheim)
Abgänge: Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf), Benedikt Beyer (SuS Haarzopf II)

TuS Holsterhausen II
Trainer: Daniel Trinka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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