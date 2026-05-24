 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A2 Essen: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Essen, Gruppe 2, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A2 Essen.
Die Transfers der Kreisliga A2 Essen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
SC Frintrop
Alem. Essen
ESC Rellingh II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Essen, Gruppe 2, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A2 Essen: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Alemannia Essen
Trainer: Serhat Hakan
Zugänge: keine
Abgänge: Faruk Kuduzovic (SC Frintrop 05/21)

Bader SV 91 II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Adler Union Frintrop II
Trainer: Udo Jonetat, Julian Büddeker
Zugänge: keine
Abgänge: Niclas Baldus (SuS 21 Oberhausen)

DJK Blau-Weiß Mintard II
Trainer: Tuna Tunceli
Zugänge: keine
Abgänge: Max Gericke (TuSpo Saarn 1908)

ESC Rellinghausen II
Trainer: Jerome Buchalik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fortuna Bredeney
Trainer: Raphael Becker
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Stuart London (Rückkehr nach England)

FSV Kettwig
Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

NK Croatia Essen
Trainer: Wolfgang Gräfen
Zugänge: Berkan Kiris (Türkiyemspor Essen), Mert Aslaner (TGD Essen-West), Angjelin Nuka (), Daniel Pusic (SuS Niederbonsfeld), Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (TuS Holsterhausen), Filip Curcic (1. FC Lintfort)
Abgänge: keine

Preußen Eiberg
Trainer: Thomas Cichon
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Frintrop 05/21
Trainer: Kevin Voß
Zugänge: Ruben Eloni Nele (Sportfreunde Hamborn 07), Faruk Kuduzovic (Alemannia Essen), Gerrit Kreisköther (DJK Dellwig 1910), Noah Dominik (DJK SG Altenessen), Isa Mert Koc (FC Welheim), Mounir Till Asrih (Fatihspor Essen 2001), Musa Krubaly Damba (Sportfreunde Altenessen), Kim-Leon Lindemann (Atletico Essen), Gedeon Kamamona (Atletico Essen)
Abgänge: Musa Krubaly Damba (Sportfreunde Altenessen), Keanu Klösener (TGD Essen-West), Shamon Hakimi (Heisinger SV), Robin Radtke (Heisinger SV), Kevin Voß (Heisinger SV), Ilias Yaacoubi (Türkiyemspor Essen)

SuS Niederbonsfeld
Trainer: Marc Bläsing
Zugänge: Dennis Reisse (Dümptener TV)
Abgänge: Pepe Goerdten (), Daniel Pusic (NK Croatia Essen)

SV Leithe
Trainer: Eyüp Caliskan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Teutonia Überruhr
Trainer: Bennett Dahlke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TGD Essen-West
Trainer: Dietmar Krause
Zugänge: Keanu Klösener (SC Frintrop 05/21)
Abgänge: Mert Akyüz (DJK Adler Oberhausen), Mert Aslaner (NK Croatia Essen), Burak Mumcu (Fatihspor Essen 2001), Ray Ceka (Ballfreunde Bergeborbeck), Burak Pakdemirli (Ballfreunde Bergeborbeck)

TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Ritter (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf)

TuS Holsterhausen
Trainer: Geoffrey Reich
Zugänge: keine
Abgänge: Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (NK Croatia Essen)

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