Kreisliga A2 Essen: Diese Transfers stehen schon fest

ESC Rellinghausen IITrainer:
Jerome BuchalikZugänge:
keineAbgänge:
keineFortuna BredeneyTrainer:
Raphael BeckerZugänge:
keineAbgänge:
Daniel Stuart London (Rückkehr nach England)FSV KettwigTrainer:
Efthimios MpalntoumisZugänge:
keineAbgänge:
keineNK Croatia EssenTrainer:
Wolfgang GräfenZugänge:
Berkan Kiris (Türkiyemspor Essen), Mert Aslaner (TGD Essen-West), Angjelin Nuka (), Daniel Pusic (SuS Niederbonsfeld), Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (TuS Holsterhausen), Filip Curcic (1. FC Lintfort)Abgänge:
keinePreußen EibergTrainer:
Thomas CichonZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Frintrop 05/21Trainer:
Kevin VoßZugänge:
Ruben Eloni Nele (Sportfreunde Hamborn 07), Faruk Kuduzovic (Alemannia Essen), Gerrit Kreisköther (DJK Dellwig 1910), Noah Dominik (DJK SG Altenessen), Isa Mert Koc (FC Welheim), Mounir Till Asrih (Fatihspor Essen 2001), Musa Krubaly Damba (Sportfreunde Altenessen), Kim-Leon Lindemann (Atletico Essen), Gedeon Kamamona (Atletico Essen)Abgänge:
Musa Krubaly Damba (Sportfreunde Altenessen), Keanu Klösener (TGD Essen-West), Shamon Hakimi (Heisinger SV), Robin Radtke (Heisinger SV), Kevin Voß (Heisinger SV), Ilias Yaacoubi (Türkiyemspor Essen)SuS NiederbonsfeldTrainer:
Marc BläsingZugänge:
Dennis Reisse (Dümptener TV)Abgänge:
Pepe Goerdten (), Daniel Pusic (NK Croatia Essen)SV LeitheTrainer:
Eyüp CaliskanZugänge:
keineAbgänge:
keineTeutonia ÜberruhrTrainer:
Bennett DahlkeZugänge:
keineAbgänge:
keineTGD Essen-WestTrainer:
Dietmar KrauseZugänge:
Keanu Klösener (SC Frintrop 05/21)Abgänge:
Mert Akyüz (DJK Adler Oberhausen), Mert Aslaner (NK Croatia Essen), Burak Mumcu (Fatihspor Essen 2001), Ray Ceka (Ballfreunde Bergeborbeck), Burak Pakdemirli (Ballfreunde Bergeborbeck)TuS Essen-West 81Trainer:
Mirko ?Erde? ErdmannZugänge:
keineAbgänge:
Jan Ritter (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Damian Schnadhorst (Vogelheimer SV II), Steve-Tchouda Mkom (Vogelheimer SV II), Seokkyoung Yoo (SuS Haarzopf)TuS HolsterhausenTrainer:
Geoffrey ReichZugänge:
keineAbgänge:
Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (NK Croatia Essen)
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