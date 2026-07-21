 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Kreisliga A2 Duisburg: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Alle Transfers der Kreisliga A2 Duisburg zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg.
Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg. – Foto: Wolfgang Schwarz

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KL A2 Duisburg/D/M
SpVgg 06/95
V. Buchholz II
Jahn Hiesf.
TSV Bruckha.

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A, Gruppe 2, Duisburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A2 Duisburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht


Eintracht Walsum
Trainer: Silvio Innocenti
Zugänge: Lukas Bozic (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Tom Luke Flemming (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Justin Bohn (SuS 09 Dinslaken II), Ismet Al (Rheinland Hamborn II), Kemal Kondelji (Rheinland Hamborn II), Rostyslav Smirnov (Rheinland Hamborn II), Niklas Neuland (Eintracht Walsum II), Justin Bottländer (DJK Vierlinden), Alp Birtan Yilmaz (Sportfreunde Walsum 09 II), Jan Scharpegge (Sportfreunde Walsum 09)
Abgänge: Belmin Hadzibajramovic (Sportfreunde Hamborn 07 II), Sahin Tagay (Sportfreunde Hamborn 07 II)

FC Albania Duisburg
Trainer: Kuman Asanov
Zugänge: Ledian Saiti (SV 08/29 Friedrichsfeld), Jasin Limani (SV Hamborn 90 II), Jeton Krasniqi (FC Albania Duisburg II), Safet Limani (Rheinland Hamborn), Ahmad Maiuof (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Egzon Zabergja (GSG Duisburg), Florian Gashi (VfB Homberg II), Shpat Sadiku (SuS 09 Dinslaken II), Jeton Krasniqi (SV Duissern), Fidan Vojvoda (GSG Duisburg), Fatlum Hyseni (SV Sarajevo Oberhausen), Agon Shabanaj (GSG Duisburg), Kuman Asanov (Mülheimer SV 07)
Abgänge: Besnik Misini (Sportfreunde Hamborn 07), Tajib Dema (FC Albania Duisburg II), Shahin Basholli (FC Albania Duisburg II), Sefa Sarica (FC Albania Duisburg II), Valon Islami (FC Albania Duisburg II)

MTV Union Hamborn
Trainer: Julian Schubert
Zugänge: Cedric Leers (SuS 09 Dinslaken)
Abgänge: Farid Okhunov (SV Schwafheim), Sergen Coban (Sportfreunde Hamborn 07 II), Pierre Starzan (Post SV Siegfried Hamborn)

Rheinland Hamborn II
Trainer: Musa Alikilic
Zugänge: Musa Alikilic (), Ugur Kaya (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mustafa Arslan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Tolga Kaymak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Taylan Tezcan (DJK Adler Oberhausen), Rahim Bostanci (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mehmet Karacaer (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Abdulzahid Canim (Sportfreunde Hamborn 07 II), Berke Yildirim (Sportfreunde Hamborn 07 II), Berke Bayram (FC Internationale Oberhausen 2023), Samet Candar (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mikail Sentürk (Sportfreunde Hamborn 07 II), Godfred Darko (Duisburger FV 08 II), Salih Efe Aydin (TuS Asterlagen), Ramazan Mutlu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Umut Can Yilmaz (Rhenania Bottrop), Jehad Khalil (MSV Duisburg II), Levent Salar (Sportfreunde Hamborn 07 II), Emre Yildirim (Sportfreunde Hamborn 07 II), Fabrice Terjung (Glück-Auf Sterkrade), Imad Brahimi (Glück-Auf Sterkrade)
Abgänge: Yildirim Furkan (Sportfreunde Walsum 09), Halil Ibrahim Aker (Sportfreunde Walsum 09), Melih Kavak (Sportfreunde Walsum 09), Ismet Al (Eintracht Walsum), Kemal Kondelji (Eintracht Walsum), Rostyslav Smirnov (Eintracht Walsum), Mustafa Evcil (1. FC Duisburg Dersimspor), Coskun Gündüz (SuS Viktoria Wehofen), Süleyman Kocamaz (Viktoria Beeck II), Berdan Cebeci (Viktoria Beeck II)

RWS Lohberg
Trainer: Mesut Yildirim
Zugänge: Halil Ibrahim Ören (SV 08/29 Friedrichsfeld), Ali Yavuz (SV 08/29 Friedrichsfeld), Andrei Botezatu (SV Bislich), Gökhan Kiltan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)
Abgänge: Cem Aydin (), Mustafa Durmaz (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Baris Tekin (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Etem Tigli (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Birol Yilmaz (RWS Lohberg II), Ugur-Deniz Aydin (Ziel unbekannt), Mertcan Kaya (SC 1920 Oberhausen), Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld), Berkay Kürekci (SV Bislich), Cihat Savas (Ziel unbekannt), Ömer Savas (Ziel unbekannt), Arda Sevinc (DJK Arminia Klosterhardt II), Ugur-Deniz Aydin (Rheinland Hamborn), Ömer Savas (DJK Arminia Klosterhardt II)

SC Wacker Dinslaken
Trainer: Frank Pluhnau
Zugänge: Kevin Brandt (Post SV Siegfried Hamborn II), Kaleed Akano Rasaq (Hamminkelner SV II), Leon Mukurtaj (PSV Wesel)
Abgänge: keine

Sportfreunde Walsum 09
Trainer: Ilyas Uysal, Ömer Okumus
Zugänge: Yildirim Furkan (Rheinland Hamborn II), Halil Ibrahim Aker (Rheinland Hamborn II), Melih Kavak (Rheinland Hamborn II), Mert Ali Eroglu (Sportfreunde Hamborn 07 II), Emre Kaya (RWS Lohberg III), Muhammed Abdullah Ay (SV Hamborn 90), Berat Bozkurt (SG Osterfeld), Can Ahmet Delice (DJK Arminia Lirich 1920)
Abgänge: Marvin Alexi (Sportfreunde Hamborn 07 II), Jan Scharpegge (Eintracht Walsum), Tuna-Han Cakmak (SV 08/29 Friedrichsfeld), Mertkan Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Can Ahmet Delice (DJK Arminia Lirich 1920), Tunahan Celik (DJK Vierlinden), Denis Baday (SV Hamborn 90)

SpVgg Meiderich 06/95
Trainer: Raphael Strater
Zugänge: Niclas Homberg (SpVgg Meiderich 06/95 II), Leon Krahn (Rumelner TV), Phil Flügge (Duisburger SC Preußen), Dominic Dahmen (SpVgg Meiderich 06/95 II), Lenox Mückshof (DJK Lösort Meiderich), Torben Spilker (Reaktiviert), Leon Schulligen (DJK Lösort Meiderich), Adam Hajji (Vereinslos), Niklas Lange (Duisburger SC Preußen), Jordan Rössler (SpVgg Meiderich 06/95 II)
Abgänge: Oliver Petzold (GSG Duisburg), Ugonna Tony Ahukanna (SV Rhenania Hamborn), Yannick Schmitz (DJK Arminia Lirich 1920), John Ebuka Meremikwu (DJK Arminia Lirich 1920), Aristote Tshiani (1. FC Hirschkamp), Arsan Azeez Halee Halee (TV Asberg), Lukas Roman (SV Heißen), Wolfgang Manuel Lutze (GSG Duisburg), Muhammed Özdogan (SV Wanheim 1900)

SuS 09 Dinslaken II
Trainer: Pascal Dunkel
Zugänge: Linus Isselhorst (SuS 09 Dinslaken III), David Deimel (SuS 09 Dinslaken III), Grischa Falk Steinhoff (SuS 09 Dinslaken), Nils Krüger (SuS 09 Dinslaken), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken), Luca Cazatto (SuS 09 Dinslaken), Bjarne Bureick (SuS 09 Dinslaken), Marcel Bromby (SuS 09 Dinslaken II), Ben Matteo Symann (SuS 09 Dinslaken), Luca Bier (SuS 09 Dinslaken)
Abgänge: Justin Bohn (Eintracht Walsum), Dominik Perkuhn (SuS 09 Dinslaken III), Bennett Buschmann (Vancouver Whitecaps)

SV Beeckerwerth
Trainer: Daniel Sobottka
Zugänge: Daniel Sobottka (SpVgg Meiderich 06/95 II), Pierre Peters (SpVgg Meiderich 06/95 II), Kevin Burkamp (Eintracht Walsum II), Pascal Brosowski (Post SV Siegfried Hamborn), Sascha Karim Demmel (SpVgg Meiderich 06/95 II), Furkan Aktas (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)
Abgänge: Pierre Szterlicht (), Luca Perrone (GSG Duisburg), Mike Meyer (SV Beeckerwerth II), Fabrice Fürbach (SV Beeckerwerth II), Pascal Brosowski (SV Beeckerwerth II)

SV Hamborn 90
Trainer:
Zugänge: Abdulrezzak Akpolat (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Denis Baday (Sportfreunde Walsum 09), Salim El Idrissi (SC Buschhausen 1912), Mustafa Can Öztürk (Türkischer SV 1920 Bruckhausen II), Abdullah Adin (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Islam Enes Dirmik (SV Rhenania Hamborn II), Beytullah Gürler (Türkischer SV 1920 Bruckhausen)
Abgänge: Emre Ünal (), Maurice Seidelmann (SpVgg Meiderich 06/95 II), Arif Tunahan Ot (Fatihspor Essen 2001)

Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Trainer: Ömer Camuralioglu
Zugänge: Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mamadou Allioune Sillah (Sportfreunde Hamborn 07), Musa Can Celik (), Samet Mantratzi (), Baris Tekin (), Murat Özkul (FSV Duisburg), Ugur Özmen (SV Rhenania Hamborn), Mahmut Yahya Kalkan (SV Rhenania Hamborn), Baris Tekin (RWS Lohberg)
Abgänge: Gojar Mustafaj (TuS Asterlagen), Niklas Poeggel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ümüt-Kaan Kücük (SV Genc Osman Duisburg), Ramtin Nastaran Tehrani (SV Beeckerwerth II), Younes Bachiri (Schwarz-Weiß Alstaden), Robin Tim Gansauge (OSC Rheinhausen), Abdulrezzak Akpolat (SV Hamborn 90)

TuS Viktoria Buchholz II
Trainer: Phil Szalek
Zugänge: keine
Abgänge: Leon-Stephan Lüdtke (ESV Grün-Weiß Roland Meiderich), Alper Utkun (Viktoria Beeck II)

TV Jahn Hiesfeld
Trainer: Dominik Kratzer
Zugänge: Dominik Kratzer (Sportfreunde Hamborn 07 II), Marco Jaschurek (DJK Vierlinden II), Patrick Marciniak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Luca Wessling (VfL Rhede II), Nick Küpper (Sportfreunde Hamborn 07 II), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten), Lucas Birnbaum (SuS 09 Dinslaken), Fabio di Tommaso (SuS 09 Dinslaken), Lukas Kratzer (SuS 09 Dinslaken), Islam Kaloshi (FC Sterkrade 72), Sandro Janssen (DJK Vierlinden), Nico Schulze (TV Jahn Hiesfeld), Silvano Bedrina (TV Jahn Hiesfeld), Stefan Brinken (TV Jahn Hiesfeld), Fynn Buhren (TV Jahn Hiesfeld II), Ayman Al Jaber (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Marius Mikat (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Kristian Sljivic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Cem Aydin (RWS Lohberg), Luca Wessling (VfL Rhede)
Abgänge: Andreas Schwan (Tritt den alten Herren bei), Marius Krause (TV Jahn Hiesfeld II), Silvano Bedrina (TV Jahn Hiesfeld), Stefan Brinken (TV Jahn Hiesfeld), Cedric von Schwerin (Pausiert), Malvin Urbanczyk (VfB 03 Hilden II)

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