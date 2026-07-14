Kreisliga A2 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

RWS LohbergTrainer:
Mesut YildirimZugänge:
Halil Ibrahim Ören (SV 08/29 Friedrichsfeld), Ali Yavuz (SV 08/29 Friedrichsfeld), Andrei Botezatu (SV Bislich), Gökhan Kiltan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)Abgänge:
Cem Aydin (), Mustafa Durmaz (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Baris Tekin (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Etem Tigli (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Birol Yilmaz (RWS Lohberg II), Ugur-Deniz Aydin (Ziel unbekannt), Mertcan Kaya (SC 1920 Oberhausen), Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld), Berkay Kürekci (SV Bislich), Cihat Savas (Ziel unbekannt), Ömer Savas (Ziel unbekannt), Arda Sevinc (DJK Arminia Klosterhardt II), Ugur-Deniz Aydin (Rheinland Hamborn), Ömer Savas (DJK Arminia Klosterhardt II)SC Wacker DinslakenTrainer:
Frank PluhnauZugänge:
Kevin Brandt (Post SV Siegfried Hamborn II), Kaleed Akano Rasaq (Hamminkelner SV II), Leon Mukurtaj (PSV Wesel)Abgänge:
keineSportfreunde Walsum 09Trainer:
Ilyas Uysal, Ömer OkumusZugänge:
Yildirim Furkan (Rheinland Hamborn II), Halil Ibrahim Aker (Rheinland Hamborn II), Melih Kavak (Rheinland Hamborn II), Mert Ali Eroglu (Sportfreunde Hamborn 07 II), Emre Kaya (RWS Lohberg III), Muhammed Abdullah Ay (SV Hamborn 90), Berat Bozkurt (SG Osterfeld), Can Ahmet Delice (DJK Arminia Lirich 1920)Abgänge:
Marvin Alexi (Sportfreunde Hamborn 07 II), Jan Scharpegge (Eintracht Walsum), Tuna-Han Cakmak (SV 08/29 Friedrichsfeld), Mertkan Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Can Ahmet Delice (DJK Arminia Lirich 1920)SpVgg Meiderich 06/95Trainer:
Raphael StraterZugänge:
Niclas Homberg (SpVgg Meiderich 06/95 II), Leon Krahn (Rumelner TV), Phil Flügge (Duisburger SC Preußen), Dominic Dahmen (SpVgg Meiderich 06/95 II), Lenox Mückshof (DJK Lösort Meiderich), Torben Spilker (Reaktiviert), Leon Schulligen (DJK Lösort Meiderich), Adam Hajji (Vereinslos), Niklas Lange (Duisburger SC Preußen), Jordan Rössler (SpVgg Meiderich 06/95 II)Abgänge:
Oliver Petzold (GSG Duisburg), Ugonna Tony Ahukanna (SV Rhenania Hamborn), Yannick Schmitz (DJK Arminia Lirich 1920), John Ebuka Meremikwu (DJK Arminia Lirich 1920), Aristote Tshiani (1. FC Hirschkamp), Arsan Azeez Halee Halee (TV Asberg), Lukas Roman (SV Heißen), Wolfgang Manuel Lutze (GSG Duisburg), Muhammed Özdogan (SV Wanheim 1900)SuS 09 Dinslaken IITrainer:
Pascal DunkelZugänge:
Linus Isselhorst (SuS 09 Dinslaken III), David Deimel (SuS 09 Dinslaken III), Grischa Falk Steinhoff (SuS 09 Dinslaken), Nils Krüger (SuS 09 Dinslaken), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken), Luca Cazatto (SuS 09 Dinslaken), Bjarne Bureick (SuS 09 Dinslaken), Marcel Bromby (SuS 09 Dinslaken II), Ben Matteo Symann (SuS 09 Dinslaken), Luca Bier (SuS 09 Dinslaken)Abgänge:
Justin Bohn (Eintracht Walsum), Dominik Perkuhn (SuS 09 Dinslaken III), Bennett Buschmann (Vancouver Whitecaps)SV BeeckerwerthTrainer:
Daniel SobottkaZugänge:
Daniel Sobottka (SpVgg Meiderich 06/95 II), Pierre Peters (SpVgg Meiderich 06/95 II), Kevin Burkamp (Eintracht Walsum II), Pascal Brosowski (Post SV Siegfried Hamborn), Sascha Karim Demmel (SpVgg Meiderich 06/95 II)Abgänge:
Pierre Szterlicht (), Luca Perrone (GSG Duisburg), Mike Meyer (SV Beeckerwerth II), Fabrice Fürbach (SV Beeckerwerth II), Pascal Brosowski (SV Beeckerwerth II)SV Hamborn 90Trainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Emre Ünal (), Maurice Seidelmann (SpVgg Meiderich 06/95 II), Arif Tunahan Ot (Fatihspor Essen 2001)Türkischer SV 1920 BruckhausenTrainer:
Ömer CamuraliogluZugänge:
Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mamadou Allioune Sillah (Sportfreunde Hamborn 07), Musa Can Celik (), Samet Mantratzi (), Baris Tekin (), Murat Özkul (FSV Duisburg), Ugur Özmen (SV Rhenania Hamborn), Mahmut Yahya Kalkan (SV Rhenania Hamborn), Baris Tekin (RWS Lohberg)Abgänge:
Gojar Mustafaj (TuS Asterlagen), Niklas Poeggel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ümüt-Kaan Kücük (SV Genc Osman Duisburg), Ramtin Nastaran Tehrani (SV Beeckerwerth II), Younes Bachiri (Schwarz-Weiß Alstaden), Robin Tim Gansauge (OSC Rheinhausen)TuS Viktoria Buchholz IITrainer:
Phil SzalekZugänge:
keineAbgänge:
Leon-Stephan Lüdtke (ESV Grün-Weiß Roland Meiderich), Alper Utkun (Viktoria Beeck II)TV Jahn HiesfeldTrainer:
Dominik KratzerZugänge:
Dominik Kratzer (Sportfreunde Hamborn 07 II), Marco Jaschurek (DJK Vierlinden II), Patrick Marciniak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Luca Wessling (VfL Rhede II), Nick Küpper (Sportfreunde Hamborn 07 II), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten), Lucas Birnbaum (SuS 09 Dinslaken), Fabio di Tommaso (SuS 09 Dinslaken), Lukas Kratzer (SuS 09 Dinslaken), Islam Kaloshi (FC Sterkrade 72), Sandro Janssen (DJK Vierlinden), Nico Schulze (TV Jahn Hiesfeld), Silvano Bedrina (TV Jahn Hiesfeld), Stefan Brinken (TV Jahn Hiesfeld), Fynn Buhren (TV Jahn Hiesfeld II), Ayman Al Jaber (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Marius Mikat (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Kristian Sljivic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Cem Aydin (RWS Lohberg), Luca Wessling (VfL Rhede)Abgänge:
Andreas Schwan (Tritt den alten Herren bei), Marius Krause (TV Jahn Hiesfeld II), Silvano Bedrina (TV Jahn Hiesfeld), Stefan Brinken (TV Jahn Hiesfeld), Cedric von Schwerin (Pausiert)
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