Kreisliga A2 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

FSV DuisburgTrainer:
Alperen Bozkurt Sipahi, Yusuf AltinisikZugänge:
Enes Bilgin (VfB Bottrop), Emin Aksu (VfB Bottrop), Tevfik Kücükarslan (SV Scherpenberg), Melih Eroglu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yasin Gümüs (1. FC Mülheim-Styrum), Mert Kefeli (Mülheimer FC 97), Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Atilla Yildiz (Mülheimer SV 07), Christopher Favour Eze (FSV Duisburg)Abgänge:
Kerem Kadir Sengül (TSV Safakspor Oberhausen)MTV Union HambornTrainer:
Julian SchubertZugänge:
Grischa Behrend (SV 08/29 Friedrichsfeld)Abgänge:
Farid Okhunov (SV Schwafheim), Sergen Coban (Sportfreunde Hamborn 07 II), Noel Wennrich (TuS Union 09 Mülheim)RWS LohbergTrainer:
Burak Aydin, Ugur-Deniz AydinZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Wacker DinslakenTrainer:
Frank PluhnauZugänge:
keineAbgänge:
Alvin Teskera (RWS Lohberg III)Sportfreunde Walsum 09Trainer:
Ilyas UysalZugänge:
keineAbgänge:
Mehmed Eren Gürman ()SuS 09 Dinslaken IITrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
keineSV Gelb-Weiß Hamborn 1930Trainer:
Ugur KayaZugänge:
Christian Schwarz (GSG Duisburg)Abgänge:
Yusuf Cemal Cicekdal (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Fatih Cevikol (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Ugur Kaya (Ziel unbekannt), Mustafa Arslan (Ziel unbekannt), Batuhan Dikyol (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Patrick Marciniak (TV Jahn Hiesfeld), Melih Eroglu (FSV Duisburg), Musa Enes Özay (Sportfreunde Hamborn 07 II), Ugur Kaya (Rheinland Hamborn II), Ugur Kaya (Rheinland Hamborn), Mustafa Arslan (Rheinland Hamborn II), Tolga Kaymak (Rheinland Hamborn II), Rahim Bostanci (Rheinland Hamborn II), Mehmet Karacaer (Rheinland Hamborn II), Samet Candar (Rheinland Hamborn II)SV Hamborn 90Trainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Emre Ünal ()SV Heißen IITrainer:
Pascal KuczaZugänge:
keineAbgänge:
keineTürkischer SV 1920 BruckhausenTrainer:
Ömer CamuraliogluZugänge:
Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Berke Yildirim (Sportfreunde Hamborn 07 II), Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mamadou Allioune Sillah (Sportfreunde Hamborn 07)Abgänge:
Gojar Mustafaj (TuS Asterlagen), Niklas Poeggel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)TuS Mündelheim IITrainer:
Maurice KleijnZugänge:
keineAbgänge:
keineTV Jahn HiesfeldTrainer:
Silvano BedrinaZugänge:
Dominik Kratzer (Sportfreunde Hamborn 07 II), Marco Gregor Jaschurek (DJK Vierlinden II), Patrick Marciniak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Luca Wessling (VfL Rhede II), Nick Alexander Küpper (Sportfreunde Hamborn 07 II), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten), Lucas Birnbaum (SuS 09 Dinslaken), Fabio di Tommaso (SuS 09 Dinslaken), Lukas Kratzer (SuS 09 Dinslaken), Islam Kaloshi (FC Sterkrade 72), Sandro Janssen (DJK Vierlinden), Nico Schulze (TV Jahn Hiesfeld zg.)Abgänge:
keine
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