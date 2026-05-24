 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A2 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Transfers der Kreisliga A2 Duisburg.
Transfers der Kreisliga A2 Duisburg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
Jahn Hiesf.
Mündelheim II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A2 Duisburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Hagenshof
Trainer: Carsten Kemnitz
Zugänge: keine
Abgänge: Ismet Al (Rheinland Hamborn II), Kemal Kondelji (Rheinland Hamborn II), Aleksi Vrenozi (SV Duissern), Vasile Toma (ESV Grün-Weiß Roland Meiderich), Anouar El Talhaouy (SC Hertha Hamborn), Marcel Feld (SC Hertha Hamborn), Rostyslav Smirnov (Rheinland Hamborn II), Bajram Mustafovski (SV Wanheim 1900)

DJK Vierlinden
Trainer: Daniel Pilch
Zugänge: keine
Abgänge: Sandro Janssen (TV Jahn Hiesfeld), Mert Horata (DJK Arminia Lirich 1920), Beny Miaka (DJK Arminia Lirich 1920)

Eintracht Walsum
Trainer: Silvio Innocenti
Zugänge: Lukas Bozic (SG Pestalozzidorf Oberlohberg), Tom Luke Flemming (SG Pestalozzidorf Oberlohberg)
Abgänge: Belmin Hadzibajramovic (Sportfreunde Hamborn 07 II)

FC Albania Duisburg
Trainer: Fidan Vojvoda, Mehmet Rustemi
Zugänge: keine
Abgänge: Besnik Misini (Sportfreunde Hamborn 07)

FSV Duisburg
Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi, Yusuf Altinisik
Zugänge: Enes Bilgin (VfB Bottrop), Emin Aksu (VfB Bottrop), Tevfik Kücükarslan (SV Scherpenberg), Melih Eroglu (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Yasin Gümüs (1. FC Mülheim-Styrum), Mert Kefeli (Mülheimer FC 97), Eren Güner (DJK Blau-Weiß Mintard), Atilla Yildiz (Mülheimer SV 07), Christopher Favour Eze (FSV Duisburg)
Abgänge: Kerem Kadir Sengül (TSV Safakspor Oberhausen)

MTV Union Hamborn
Trainer: Julian Schubert
Zugänge: Grischa Behrend (SV 08/29 Friedrichsfeld)
Abgänge: Farid Okhunov (SV Schwafheim), Sergen Coban (Sportfreunde Hamborn 07 II), Noel Wennrich (TuS Union 09 Mülheim)

RWS Lohberg
Trainer: Burak Aydin, Ugur-Deniz Aydin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Wacker Dinslaken
Trainer: Frank Pluhnau
Zugänge: keine
Abgänge: Alvin Teskera (RWS Lohberg III)

Sportfreunde Walsum 09
Trainer: Ilyas Uysal
Zugänge: keine
Abgänge: Mehmed Eren Gürman ()

SuS 09 Dinslaken II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Trainer: Ugur Kaya
Zugänge: Christian Schwarz (GSG Duisburg)
Abgänge: Yusuf Cemal Cicekdal (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Fatih Cevikol (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Ugur Kaya (Ziel unbekannt), Mustafa Arslan (Ziel unbekannt), Batuhan Dikyol (Türkischer SV 1920 Bruckhausen), Patrick Marciniak (TV Jahn Hiesfeld), Melih Eroglu (FSV Duisburg), Musa Enes Özay (Sportfreunde Hamborn 07 II), Ugur Kaya (Rheinland Hamborn II), Ugur Kaya (Rheinland Hamborn), Mustafa Arslan (Rheinland Hamborn II), Tolga Kaymak (Rheinland Hamborn II), Rahim Bostanci (Rheinland Hamborn II), Mehmet Karacaer (Rheinland Hamborn II), Samet Candar (Rheinland Hamborn II)

SV Hamborn 90
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Emre Ünal ()

SV Heißen II
Trainer: Pascal Kucza
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Trainer: Ömer Camuralioglu
Zugänge: Yusuf Cemal Cicekdal (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Berke Yildirim (Sportfreunde Hamborn 07 II), Fatih Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Batuhan Dikyol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mamadou Allioune Sillah (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Gojar Mustafaj (TuS Asterlagen), Niklas Poeggel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)

TuS Mündelheim II
Trainer: Maurice Kleijn
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Jahn Hiesfeld
Trainer: Silvano Bedrina
Zugänge: Dominik Kratzer (Sportfreunde Hamborn 07 II), Marco Gregor Jaschurek (DJK Vierlinden II), Patrick Marciniak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Luca Wessling (VfL Rhede II), Nick Alexander Küpper (Sportfreunde Hamborn 07 II), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten), Lucas Birnbaum (SuS 09 Dinslaken), Fabio di Tommaso (SuS 09 Dinslaken), Lukas Kratzer (SuS 09 Dinslaken), Islam Kaloshi (FC Sterkrade 72), Sandro Janssen (DJK Vierlinden), Nico Schulze (TV Jahn Hiesfeld zg.)
Abgänge: keine

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