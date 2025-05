Kreisliga A1: TSV Dahl versucht positive Bilanz zum Ende aufzubauen

Bereits in der 8. Minute brachte Michael Kupilas den TSV Dahl mit 1:0 in Führung. Noch vor der Halbzeit erhöhte Kupilas in der 39. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit baute Kevin Reichmann in der 78. Minute die Führung auf 3:0 aus. Fatih Üzer sorgte mit einem Doppelpack in der 81. und 87. Minute für den 5:0-Endstand.