Kreisliga A1: TSV Dahl versucht die Saisonbilanz aufzufrischen

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Der kommende Spieltag in der Kreisliga A1 bringt eine interessante Begegnung Sonntag um 15:00 Uhr zwischen dem Hasper SV und dem TSV Dahl auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Haspe in Hagen. .

Der TSV Dahl steht derzeit auf dem 10. Platz in der Tabelle und hat aktuell 39 Punkte gesammelt. Das Torverhältnis von 63:66 zeigt, dass die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv aktiv ist, jedoch noch an Konstanz gewinnen möchte, um in dieser Saison das beste rauszuholen. Im bisherigen Saisonverlauf war der Trend gemischt, mit mehreren Siegen und Niederlagen, wobei zuletzt Heim ein 8:1 Sieg gegen die Reserve von Hellas eingefahren werden konnte.