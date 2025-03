Kreisliga A1: TSV Dahl muss punkten für den Klassenerhalt

Am kommenden Sonntag steht ein entscheidendes Duell im unteren Tabellendrittel an: Der TSV Dahl empfängt die SpVg Hagen 1911. Beide Teams sind im gefordert und benötigen dringend Punkte – der Druck könnte nicht höher sein, und die Erwartungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Dahl brauch diese Punkte um ggf. auf den nächsten höheren Tabellenplatz zu springen, falls die anderen Mannschaften dies ermöglichen.

Der TSV Dahl musste sich im letzten Spiel gegen den TSV Fichte Hagen mit 3:7 geschlagen geben, was dem Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Gary Kuhls, aktuell auf dem zehnten Platz, einen Dämpfer versetzt hat. Trotz einer durchwachsenen Rückrunde mit fünf Siegen , zwei Unentschieden und einer Niederlage, kann das Team auf eine positive Bilanz in den letzten 8 Spielen zurückblicken, in denen es fünfzehn Punkte sammeln konnte. Besonders die Offensive zeigt sich in guter Form und erzielt im Durchschnitt über zwei Tore pro Spiel.