Kreisliga A1: TSV Dahl empfängt Herdecke Ende zum letzten Heimspiel

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Am Sonntag, den 18. Mai 2025 um 15:00 Uhr, empfängt der TSV Dahl den FC Herdecke-Ende II zum letzten Saisonspiel der Kreisliga A auf dem heimischen Sportplatz des TSV Dahl. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Vedat Koc.

Für beide Mannschaften steht das sportliche Schicksal bereits fest – dennoch verspricht das Aufeinandertreffen ein spannender und emotionaler Saisonabschluss zu werden.

Der TSV Dahl belegt derzeit mit 42 Punkten den 10. Tabellenplatz. Trotz einer insgesamt soliden Saison muss die Mannschaft aufgrund des neuen Staffelsystems und der außergewöhnlich hohen Zahl von acht Absteigern den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. Dennoch blickt man im Verein mit Stolz auf die letzten Jahre zurück, in denen man sich in der Kreisliga A etabliert und viele neue Gesichter mit frischem Wind eingebunden hat.

Auch der FC Herdecke-Ende II steht mit aktuell 20 Punkten und Platz 14 als Absteiger fest. Die Saison verlief durchwachsen, trotz des Engagements und Einsatzes des Teams.

Formkurve & Statistik:

Beide Teams holten aus den letzten fünf Spielen jeweils zwei Siege und drei Niederlagen – es treffen also zwei Mannschaften mit ähnlicher Form aufeinander.

In den letzten direkten Duellen hatte der TSV Dahl meist die Nase vorn:

•0:3-Auswärtssieg für Dahl

•1:0-Heimsieg Dahl

•Einmal konnte Herdecke-Ende II 2:1 gewinnen

Toptorjäger der Partie sind auf Dahl-Seite Michael Kopilas (17 Tore), während bei Herdecke-Ende Lukas Hupe (12 Tore) die interne Torjägerliste anführt.

Der Rahmen rund ums Spiel:

Trotz des Abstiegs lädt der TSV Dahl alle Zuschauer, Freunde, Unterstützer und Vereinsmitglieder ein, gemeinsam einen schönen Saisonabschluss zu feiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – mit kühlen Getränken, Bier, leckerem Essen und (hoffentlich) bestem Wetter.

Der TSV will die Saison mit einem positiven Gefühl beenden, den Blick nach vorne richten und bereits jetzt die Euphorie für die kommende Saison entfachen. Neue Gesichter sind beim Verein jederzeit willkommen – wer Interesse hat, den Neustart mitzugestalten, kann sich gerne melden.

Abpfiff mit Stolz und Gemeinschaftsgefühl – auf ein letztes „Bierchen“ und einen emotionalen Abschluss in der Kreisliga A.