Kreisliga A1: TSB Ravensburg I zieht sich vom Spielbetrieb zurück

Wie heute bekannt wurde meldete sich der Aufsteiger TSB Ravensburg I vom Spielbetrieb ab. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga B 3 haben die Mannschaft laut der FuPa-Datenbank einige Spieler velassen, zudem kamen in der aktuellen Saison noch einige Verletzte dazu. Personell war es dem TSB nicht mehr möglich eine schlagkräftige Mannschaft aufzubieten und hat sich wohl auch deshalb zu diesem schweren Schritt entschieden.

In der Kreisliga A verlor der TSB in der aktuellen Saison alle Spiele und sagte die Partie am vergangenen Sonntag gegen den SV Reute im Vorfeld ab.

In der Tabelle bleibt der TSB Ravensburg auf dem letzten Platz und steht somit als erster Absteiger fest.



Die zweite Mannschaft wird jedoch weiterhin am Spielbetrieb in der Kreisliga B2 Bodensee teilnehmen.



Sobald es weitere Neuigkeiten gibt werden wir diesen Bericht aktualisieren.