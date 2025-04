Kreisliga A1: SV Boele Kabel vs TSV Dahl

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Am kommenden Sonntag begegnen sich der SV Boele-Kabel und der TSV Dahl in der Kreisliga A1. Der SV Boele-Kabel konnte zuletzt einen überzeugenden Sieg verbuchen, bei dem die Mannschaft mit 4:1 gegen FC Herdecke-Ende II gewann, und befindet sich derzeit in guter Form. Der TSV Dahl musste im letzten Spiel eine Niederlage hinnehmen, die mit 0:3 gegen FC Bosna Hagen ausfiel. Im Hinspiel konnte der SV Boele-Kabel mit einem 4:2-Heimsieg die Oberhand behalten.

Derzeit weist der SV Boele-Kabel 69 Punkte auf und rangiert auf dem ersten Tabellenplatz, knapp vor den verbleibenden Spielen. Die Mannschaft zeichnet sich durch eine stabile Defensive aus, die bisher lediglich 20 Gegentreffer zuließ. Die Bilanz umfasst 22 Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. In den letzten fünf Spielen konnte das Team vier Mal gewinnen und einmal unentschieden spielen, was die aktuelle Form unterstreicht.