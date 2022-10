Kreisliga A1: Stellungnahme TSB Ravensburg I zum Rückzug (Update)

In der Kreisliga A verlor der TSB alle Spiele und sagte die Partie am vergangenen Sonntag gegen den SV Reute im Vorfeld ab.

In der Tabelle bleibt der TSB Ravensburg auf dem letzten Platz und steht somit als erster Absteiger fest.



Die zweite Mannschaft wird jedoch weiterhin am Spielbetrieb in der Kreisliga B2 Bodensee teilnehmen.



Pressemitteilung TSB Ravensburg (12.10.22)

Die nachfolgende Stellungnahme soll einen Erklärungsversuch sowie eine Entschuldigung für den Rückzug unserer 1. Fußballmannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb in der Kreisliga A1 Bodensee beinhalten.



Nachdem wir im vergangenen Sommer in einem furiosen Dreikampf zum Saisonende zum dritten Mal in den vergangenen 7 Jahren beziehungsweise in den letzten 5 regulären Spielzeiten, erneut den Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A geschafft haben, hat sich in unserer Fußballabteilung kurzfristig einiges getan. Im Vergleich zur Meistersaison 2021/22 haben wir aus unterschiedlichen Gründen zahlreiche Spieler abgeben müssen, verloren beziehungsweise müssen verletzungsbedingt auf diese verzichten.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Aus dem 16-Mann starken Spieltagskader vom 04.06.22, dem Spitzenspiel bei den Sportfreunden Friedrichshafen, in welchem rückblickend der Grundstein für die Meisterschaft gelegt wurde, stehen in dieser Saison 8 Spieler aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr beziehungsweise nur noch im äußersten Notfall zur Verfügung. Teilweise fehlen diese Spieler aus nachvollziehbaren Gründen und verhielten sich in ihrer Absprache ausgesprochen fair, teilweise haben wir jedoch auch mit mündlichen Zusagen für die laufende Saison, die leider nicht eingehalten wurden, zu kämpfen. Da wir seit einiger Zeit durchaus dafür bekannt sind, in der Kreisliga B zu den stärksten Mannschaften zu gehören, jedoch in der Kreisliga A auch von Seite der Presse stets als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt werden, waren wir uns natürlich der Situation bewusst, dass die Kreisliga A-Saison ohnehin nicht einfach werden würde. Dass dies jedoch durch den Wegfall von zahlreichen Leistungsträgern natürlich noch schwieriger werden würde, überraschte uns alle nicht. Um die Verluste beispielhaft nachvollziehbarer zu machen, folgendes Beispiel: Durch den Wegfall von Armin Dauti, Mergim Gashi und auch den Rückzug aus privaten Gründen von Leo Erlenbusch fehlen uns im Vergleich zur Vorsaison 81 Scorerpunkte, welche auf diesen drei Schultern verteilt sind. Selbstverständlich wiegt der Verlust der anderen Spieler ebenfalls schwer, jedoch sprechen statistische Beispiele wie diese wohl die deutlichste Sprache. Aufgrund der personellen Situation gab es in unserem Verein durchaus die Überlegung auf das Aufstiegsrecht zu verzichten und dieses an, aus unserer Sicht besser aufgestellte Vereinen wie den SV Horgenzell oder die Sportfreunde Friedrichshafen abzutreten, doch zum einen hatten wir aufgrund der sehr kurzen Spielpause kaum Bedenkzeit und zum anderen war auch die personelle Situation zum Zeitpunkt der Entscheidung, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen, eine andere. Darüber hinaus haben wir auch aus sportlicher Sicht als Verein und auch in Abstimmung mit der Mannschaft darauf gepocht, die Saison trotz aller Umstände in der Kreisliga A anzutreten, da wir uns schlichtweg auf sportlichem Weg dafür qualifiziert haben und als Sportler auch einem gewissen Ehrgeiz nacheifern.